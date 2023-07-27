2023萬里必吃銅板美食推薦！ 樂透小吃排骨酥麵、金邊美食料理、元昌必買黃金地瓜吐司
udn走跳美食／大海愛上藍天
放假就想去看海，我們的第一首選是萬里，開車不用一小時即可到達，這裡好山好水好多美食，除龜吼漁港、野柳海鮮料理，最新發現位於萬里巿區瑪鋉路美食一條街，就能品嚐在地特色美食，幾乎都是銅板價就能享用，我們這次品嚐在地人吃的樂透小吃排骨酥麵80元大碗又滿意、金邊美食海鮮湯90元，就能吃到滿滿的海鮮，萬里在地傳統麵包店，招牌必買地瓜吐司一條50元，一吃就上癮的隱藏版美食頂寮紅棗嬸涼麵，和每回來北海岸必吃的台電北部展示館枝仔冰、成為萬里必吃銅板美食。
萬里必吃銅板美食：樂透小吃排骨酥麵
首先恭喜你，中樂透了，發現這間便宜又好吃的在地美食，菜單每樣價格不超過百元，最貴也就90元，俗夠大碗保證你滿意～
吃麵怎麼能不配點小菜，多樣傳統小菜任你挑選。
小黃瓜30元，醃的入味好吃，清爽夠味。
豬血湯居然只要30元。
招牌必點：排骨酥麵80元（小），光小碗份量就超多的，尤其是排骨酥真的超大塊，肉質軟嫩又好吃。
你看看，小碗的份量是不是超多的～影片分享
招牌必點：乾麵（陽春麵）35元，只要一點油蔥，加上一點豆芽菜和青蔥，我就愛這簡單的滋味，極為美味～
吃飽隔壁還有茶飲可以去油解膩。
萬里必吃銅板美食：金邊美食料理
最新DM，實際DM以店家為主，菜單價格大約百元左右。
招牌必點：海鮮湯90元，上面撲滿滿滿的海鮮，湯頭鮮甜清爽好喝。
炒咖哩海鮮麵120元
咖哩味超香的，同樣擁有滿滿的海鮮，CP值超高。
非常道地的越南口味，食材新鮮，餐點美味。影片分享
周邊景點：瑪鋉溪親水步道
萬里必吃銅板美食：元昌西餅蛋糕
招牌必買：黃金地瓜吐司50元
椰子奶酥葡萄乾吐司60元
這裡的麵包平價又美味～
地點就位在萬里圖書館旁，周邊美食：湄公河南洋風味美食。
萬里必吃銅板美食：台電北部展示館冰棒，影片分享
海景第一排，可以免費停車免費吹冷氣吃冰，真是北海岸最佳中繼休憩站。
冰棒現在已經漲到每枝15元。
來這裡還有免費3D電影可以觀賞。
萬里必吃銅板美食：頂寮紅棗嬸涼麵為萬里隱藏版美食
招牌必點：綜合涼麵80，除了涼麵，還有特裂醬料、雞絲，泡菜，加在一起還真的蠻好吃的，讓人一口接一口停不下來。
吃完還可以到大鵬足湯公園泡湯，為萬里最新必遊景點。
營養三明治，一份45元，三份只要110元。
樂透小吃-排骨酥麵
新北市萬里區瑪鋉路6號一樓；營業時間：07:30-14:30（周三公休）
萬里金邊美食料理
新北市萬里區瑪鋉路33-1號；營業時間：11:00-20:00
元昌食品行
新北市萬里區瑪鋉路221之6號；營業時間：08:00-20:30
頂寮 紅棗嬸涼麵
新北市萬里區頂社路49之1號；營業時間：09:00-21:00
大鵬足湯公園
新北市萬里區加投路81號；營業時間：09:00-21:00（周一公休）
台電北部展示館
新北市萬里區八斗60號；營業時間：08:20-16:20（周一公休）
九如營養三明治（常一嚐)
基隆市安樂區基金一路133-2號；營業時間：11:00-20:00
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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