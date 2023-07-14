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刷上獨家秘醬烤超香！ 台北19元起平價串燒美食「柒息地 延吉店」 打卡生啤買三送一

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台北美食｜台北串燒『柒息地 延吉店』台北19元起平價串燒推薦！選擇品項豐富最愛他們家獨家秘醬，刷上去香氣十足好好吃，目前台北有延吉店、士林店、長春店三間店，非常適合朋友/家人聚餐，而且打卡還享好康優惠，今天宵夜就吃串燒。

『柒息地 延吉店』來台北旅遊當然要來嚐嚐厲害居酒屋，這間位於台北大安區延吉街的柒息地，網路評價很好加上離飯店很近就決定直接訂位～

『柒息地 延吉店』門口處有展示櫃，上方有每樣串燒的可愛圖案及價格，想吃什麼自己拿取再到櫃檯結帳，就可以跟朋友聊天等待香噴噴的串燒。

肉身主義的小白拿了一堆雞肉、牛肉及豬肉串，再配些蔬菜、豆乾、米血等都是不錯的選擇，其餘不是串燒的烤物或炸物可以掃條碼進行點餐。

小白平日來生意還不錯，加上內用座位數不多，建議想吃的朋友記得先訂位喔！

看看串燒這個金黃色澤看得出店家烤功還不錯，客人選的串燒涮上自製的烤肉醬看起來就好誘人。

小白另外用條碼點了幾道人氣商品，有口感酥脆不油膩的雞皮超唰嘴，炸的酥香的魚下巴不只口感好魚肉也是很鮮美，去骨雞腿是店員推薦，肉質嫩用烤的最好吃，還有女友很愛的烤天使紅蝦也是必點，鮮美的肉質來10隻都不是問題。

小白這一桌大約點了20樣左右，有肉有蔬菜有海鮮再來杯生啤超讚，滿滿的畫面看起來就好餓。

吃串燒當然要配生啤酒～很推1664白生啤及Kirin生啤，兩種不同風味但配串燒都超適合，小白個人最愛1664生啤獨特的啤酒花香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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1️⃣生啤買三送一

2️⃣串燒95折

3️⃣贈送鯖魚兌換卷(限下次使用)

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當然除了啤酒還有提供其他飲品在冰箱內，有需要都可以按照需求及價格自行拿取。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柒息地 延吉店

地址：台北市大安區延吉街99號

電話：02 – 27771157

交通：捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

營業時間：18:00~凌晨01:30

FB粉絲團 / IG

柒息地串燒居酒屋士林店

地址：台北市士林區小北街3號

電話：02 – 28815670

交通：捷運士林站步行8分鐘

營業時間：18:00~24:30

FB粉絲團https://www.facebook.com/qixidi1 / IG

柒息地串燒居酒屋長春店

地址：台北市中山區長春路128-1號

電話：02 – 25671770

交通：松江南京站步行5分鐘

營業時間：18:00~凌晨01:30

FB粉絲團 / IG

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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