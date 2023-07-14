台北也有放鬆舒適的世外桃源！盤點北部8間高級渡假飯店

在地窄人稠的北部地區，大家可能覺得難以找到環境如同海島般悠閒怡人的飯店，但實際上台北、新北到桃園都座落著各式各樣的度假村，有的擁有佔地遼闊的戶外泳池、有的能在私人露台上眺望海景，還有業者提供奢華的管家式服務，讓人無需出國就能享有盡興舒適的假期。今天小編就精選出8間台灣北部的渡假飯店，可供作為下次放假時的好去處！

桃園 大溪笠復威斯汀度假酒店

圖 / @ReadyGo

圖 / @大溪笠復威斯汀度假酒店官方網站

如果要選出北台灣一間最有度假氣氛的飯店，位於桃園大溪的威斯汀酒店應可拔得頭籌。偌大的戶外泳池畔矗立著高聳參天的椰子樹，兩側是一座座掛上潔白布幔的休憩涼亭，乍看之下彷彿瞬間來到了峇里島。且因飯店規模龐大，館內中西餐廳、健身房、室內泳池應有盡有，甚至還能讓孩子嘗試高爾夫或是遊戲賽車，全家大小都能玩得盡興。

地址：桃園市大溪區日新路166號

電話： 03-272-5777

淡水 將捷金鬱金香酒店

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於2019年9月落成開幕的淡水將捷金鬱金香酒店，其實總公司是來自於法國的羅浮宮酒店集團聯盟，向來擅長將歐洲潮流融入各個國家的在地特色，而在台灣自然也不例外。簡約現代的客房附設寬敞的露台，走出窗外就能欣賞綠意盎然的山景、或是波光粼粼的淡水河，大家不妨沿著河邊的自行車道感受微風吹拂，再到漁人碼頭欣賞夕陽餘暉。

圖 / @將捷金鬱金香酒店官方網站

地址：新北市淡水區中正路一段2-1號

電話：02-2621-0333

福隆 福容大飯店

圖 / 福隆福容大飯店官方網站

圖 / 福隆福容大飯店官方網站

對於喜歡徜徉在海邊游泳、趴在沙灘上曬日光浴的人，福容大飯店的福隆分館可說是天堂一般的住處，其營運著全台灣最出名的福隆海水浴場，凡是住客都可以在開放時間免費入場，只要步出房門、跨越拱橋，就能輕鬆抵達海水中央的絕美沙洲。更甚，飯店內還設有全台唯一的海洋溫泉，另有舒壓美體的芳療 SPA 設施，足以帶來一趟難忘的旅行。

地址：新北市貢寮區福隆街41號

電話：02-2499-1188

新北 薆悅酒店野柳渡假館

圖 / 薆悅酒店野柳渡假館店官方網站

圖 / 薆悅酒店野柳渡假館店官方網站

從第一家西門町 Inhouse Hotel 創立以來，薆悅酒店集團不斷拓展觸角，而最新的野柳渡假館更是一改過去華麗神秘的夜店風格，為來到東北角觀光勝地的旅客們打造高品質的住宿地點。不但座落於野柳海洋世界、地質公園與萬里漁港旁，周遭不乏比鄰而立的活海鮮料理、活蟹市集，館內還有寬廣的親子遊樂區、閱讀區與美食區，不禁令人想多住幾天。

地址：新北市萬里區港東路162-2號

電話：02-7703-5777

新北 陽明山天籟渡假酒店

圖 / 陽明山天籟渡假酒店官方網站

一直以來，陽明山都是台北人週末郊遊踏青的最佳去處，除了能健行登山、賞花賞湖之外，更有著天然溫泉可供紓壓放鬆。而在大大小小的溫泉旅館與湯屋之中，天籟渡假酒店的規模無人能敵，擁有將近2000坪的溫泉園區，涵蓋了橫跨室內外的 SPA 水世界、兩層樓高的滑水道、22座不同主題的溫泉池，設施的完善程度令人驚嘆，喜愛泡湯的人不能錯過。

地址：新北市金山區名流路1-7號

電話：02-2408-0000

台北 雀客藏居陽明山溫泉飯店

圖 / 雀客藏居台北陽明山溫泉飯店官方網站

圖 / 雀客藏居台北陽明山溫泉飯店官方網站

近年來積極廣增據點的 CHECK INN 雀客藏居，也在陽明山位置絕佳的格致路上設置了集團第一家溫泉飯店。此地的前身為赫赫有名的中國麗緻飯店，內部空間的豪華程度可想而知，本就寬敞舒適的環境，如今更多了不少年輕時尚的風格，不論是情侶約會或是家庭出遊，都可待在館內盡情享受度假氣氛。

地址：台北市士林區格致路237號

電話：02-2861-6661

新北 三峽大板根森林溫泉酒店

圖 / 三峽大板根森林溫泉酒店官方網站

圖 / 三峽大板根森林溫泉酒店官方網站

在不計其數的溫泉種類當中，碳酸氫鈉鹽泉素有美人湯的盛名，其泉質無色無味，卻可讓肌膚在浸潤過後顯得光滑，同時也標榜有助於緩解消化與神經系統的不良症狀。而在三峽的大板根森林溫泉酒店內，旅客就能體驗到業者自行打造的深井碳酸氫鈉鹽泉，比一般常見的地面湧泉衛生純淨。再者，飯店內還有一塊罕見的亞熱帶雨林，很適合帶著孩子來此一邊休憩遊樂、一邊充實自然生態的知識。

地址：新北市三峽區插角里插角79號

電話：02-2674-9228

新北 三二行館

圖 / @ReadyGo

圖 / 三二行館官方網站

無論是有在關注頂級酒店住宿、或是喜愛泡溫泉的人，想必都對於北投的三二行館不甚陌生。由於過去曾是高級私人會所，因此整棟建築物的隱蔽性相當高，並沿襲了管家式的服務，讓來訪的客人備受尊寵。隨著禮賓人員引領穿過大門、走過木棧板，可以居高臨下地見到美侖美奐的庭院造景以及餐飲設施。此餐廳也是飯店的一大亮點，手藝高超的主廚會以精選的白蘆筍、松露等當季食材端出佳餚，讓旅客在泡湯之餘也能品味美食。

地址：台北市北投區中山路32號

電話：02-6611-8888

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