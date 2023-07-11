13間三重人氣美食、排隊美食！內有五大必吃滷肉飯一次收

喜歡吃滷肉飯的榜哥，曾誇下海口說要吃遍全台灣各鄉鎮的滷肉飯，這次他竟然說要帶我來到新北三重吃滷肉飯，而且一次要把三重五大必吃的滷肉飯都吃到！除了吃滷肉飯，當然也還有品嘗其他三重的小吃食，這次就簡單跟大家分享我們這次來到三重吃吃喝喝哪些小吃美食囉！

新北三重區，舊稱為三重埔，也由於鄰近台北市，改制前的三重可是台北縣第一個縣轄市，其鄰近的區域有新北市的新莊、蘆洲、五股、板橋區、台北市的大同區。而三重早期可是全台灣黑膠唱片的發源地，早在1960-1980年代間，全台有9成以上的唱片都是在三重壓製，早前三重可被視為影視文化事業的發展重心！但我真心要說，不論南北往返要從中山高國道下三重，真的每次都必塞車，想必三重以前可真的是熱鬧非凡的城市，這次就簡單分享小吃美食給大家嚕！

●今大滷肉飯

今大滷肉飯內用外帶都可以，餐點選擇除了魯肉飯以外還有各式湯品、滷豆腐、魚頭、魚肚、筍絲、白菜等！重點是價位不貴又可以吃飽飽，用餐時間總可以看到不少在地人前往買飯吃。

這天我們就買了一份魯肉飯外帶來品嘗，魯肉有大塊肥肉且軟爛，一口接著一口來品嘗會有膠質殘留在口中，滷汁的鹹度跟味道也是恰到好處，這家我和榜哥都很喜歡。

今大滷肉飯

營業時間：06:30-21:00

營業地址：新北市三重區大仁街40號

營業電話：02-2983-6726

●五燈獎豬腳飯

五燈獎豬腳飯內用外帶都可以，統一都是排隊點餐、取餐、付款，可沒有內用先入座找位子喔！也要說店家服務態度也真的不太好，而雖說五燈獎豬腳飯主角應該豬腳，但來這用餐的客人大多數都是點”魯肉飯”或是加價點選菜色變成一個魯肉飯便當！

這天買了一份外帶魯肉飯來品嘗，魯肉的肥肉有點過多且滷汁的味道偏淡，整體品嘗會覺得不比其他家好吃！

五燈獎豬腳飯

營業時間：09:30-21:00

營業地址：新北市三重區正義北路38號

營業電話：02-2984-2727

●店小二魯肉飯

店小二魯肉飯內用外帶都可以，餐點的選擇算多樣且平價，內用的朋友可先進店內告知，店家會隨即安排座位；而外帶的朋友們統一都是在騎樓下劃單點餐，然後店家會給你號碼牌，等候叫號即可付錢取餐。

這天點了一份魯肉飯外帶，魯肉飯的魯肉雖說沒有到很多，但滷汁的味道很夠很香也不會過油，食量大的朋友會建議可以點選擇滷肉便當來享用，而這家是我和榜哥喜歡的滷肉飯。

店小二魯肉飯

營業時間：11:00-21:30

營業地址：新北市三重區大同北路27號

營業電話：02-2984-5567

●唯豐魯肉飯

唯豐魯肉飯內用外帶都可以，騎車前來的朋友，店門口可直接停車，開車來的朋友附近也有停車場，餐點的選擇多又平價，也有不少便當類的主餐可以點選。

這天點了一份魯肉飯外帶，除了魯肉之外還有酸菜，魯肉不會過肥酸菜也不會過鹹，滷汁的味道也是恰到好處，這家也是我和榜哥喜歡的滷肉飯。

唯豐魯肉飯

營業時間：07:30-20:30

營業地址：新北市三重區三民街131號

營業電話：02-2982-6337

●蓮霧滷肉飯

蓮霧魯肉飯內用外帶都可以，據說蓮霧滷肉飯跟唯豐魯肉飯算是師出同門，也是開在附近，但蓮霧滷肉飯就真的比較不好停車，也還要說這兩家的滷肉飯味道其實有點不太相同，另一家的味道比較重些，而蓮霧滷肉飯則是偏清淡點！

這天點了一份魯肉飯便當(榜哥說看大家都點便當，他也跟著點起了便當)，魯肉的比例偏肥，滷汁味道沒有很重鹹，算屬清淡型的滷肉飯，因為我和榜哥都喜歡滿滿膠質感在口中的那種滷肉飯，所以蓮霧滷肉飯對我們來說就算一般。

蓮霧滷肉飯

營業時間：07:00-19:30（週日休）

營業地址：新北市三重區重陽路二段24巷13號

營業電話：02-2980-5876

●33年知高飯（玉知高華知高飯）

33年知高飯位在三重溪尾街上，鄰近碧華布街、碧華寺等，掛名為33年知高飯，但據說現在經營也超過50年歷史了。餐點內用外帶都可以，外帶統一在店門口旁依序排隊，但內用的朋友若非尖峰時刻用餐，可直接拿菜單找位子入座即可，而他們的桌號超特別，竟然是用藝人名字來當桌號，這天我們就坐在”蔡依林”。

33年知高飯的招牌有知高飯、豬腳飯、雞腿飯、湯品、滷菜等，雖說價位諞高但分量及用料都很實在。Ann和榜哥超喜歡他們家的知高飯，內有腿庫肉、香菇、滷蛋、油豆腐在配上不會過鹹過酸的酸菜，滷汁的比例也是恰到好處，腿庫肉又軟嫩有味，真的會一口一口吃不停。

33年知高飯（玉知高華知高飯）

營業時間：10:30-01:00

營業地址：新北市三重區溪尾街206號

營業電話：02-2287-5997

●阿倍麵線

位在巷弄社區內的阿倍麵線，要不是我們專程來，還真的很難知道這有家麵線攤。而阿倍麵線大家又稱他為里長伯麵線。餐點內用外帶都可以，但多數人都是選擇外帶，餐點的選擇也很簡單明瞭，清麵線以及大腸麵線兩種，但大腸麵線可有分正常版及加腸版，不少老饕都會點選加腸版來吃！

這天我們就點了一碗清麵線及大腸麵線來品嘗，他們家的滷大腸真的非常滷得非常入味，軟嫩且帶Ｑ彈也沒有過多的腥味！麵線則是使用紅麵線，湯頭帶點淡淡的柴魚香非常好吃，重口味的朋友也千萬不要錯過他們家的特製麻油辣醬！

阿倍麵線

營業時間：07:00-19:00（週日休）

營業地址：新北市三重區忠孝路三段50巷16號

營業電話：02-2988-1269

●白河阿婆碗粿米苔目（總店）

在等店小二的滷肉飯時，就叫榜哥去白河阿婆碗粿米苔目(總店)買一份外帶碗粿，因為玉米姐姐很愛吃碗粿，但白河阿婆碗粿米苔目(總店)主打的還有米苔目，當然也還有其他餐點，像是滷肉飯、湯品、各式小菜等。

白河阿婆碗粿米苔目（總店）的碗粿，料算多有蛋黃、香菇等，醬汁味道甜鹹甜鹹，還加了菜脯跟香菜，玉米姐姐很喜歡！

白河阿婆碗粿米苔目（總店）

營業時間：11:00-21:30

營業地址：新北市三重區大同北路4號

營業電話：02-2982-2289

●三重老牌油飯四神湯

在地老店的三重老牌油飯四神湯內用外帶都可以，餐點選擇除了必點的油飯跟四神湯，當然還有其他湯品可以點選，價位便宜用料也很實在！

這天我們就外帶油飯跟四神湯，油飯粒粒分明再淋上店家的醬汁及搭配的醃黃瓜，每一口地品嘗都還有淡淡的油蔥香氣，真的挺不錯！而四神湯是採用漢方熬煮的湯頭，光聞就覺得很香，喝起來湯頭甘醇順口，大腸處理也很不錯，Q彈又不過軟爛，我們一家人都覺得挺不錯。

三重老牌油飯四神湯

營業時間：05:45-14:00

營業地址：新北市三重區大同北路54巷1號

營業電話：02-8985-2889

●北港江記龍門生炒鴨肉羹

生意好到誇張的北港江記龍門生炒鴨肉羹，店面口都可以看到店家貼心提醒這區可是重點取締區域，騎車開車的朋友可一定要停好車，可不要為了吃美食而被開單！北港江記龍門生炒鴨肉羹內用外帶都可以，餐點可單點生炒鴨肉羹，還可另外搭配油麵、米粉、冬粉、板條等，也還有冷凍包裝可以選擇。

外帶生炒鴨肉羹，店家附給的紅辣椒粉給得很大器，鴨肉也給的挺多，湯頭帶點微甜與蒜香，真的很涮嘴！

北港江記龍門生炒鴨肉羹

營業時間：08:30-18:00（週日休）

營業地址：新北市三重區龍門路134號

營業電話：02-2973-1177

●龍門胡椒餅

位在龍門路上的龍門胡椒餅，有賣胡椒餅、小酥餅、甜餅，想吃就要花點時間排隊，但因為出爐時間都挺固定，其實等一下下就可以吃到！胡椒餅的外皮有碳香味而內餡扎實多汁，胡椒香而不辣，整體來說還算不錯。

龍門胡椒餅

營業時間：12:30-19:30（週日休）

營業地址：新北市三重區龍門路30號

營業電話：02-2973-2229

●東佳香碳烤燒餅

東佳香碳烤燒餅有賣胡椒餅、老麵燒餅、小酥餅等，是不少人會選擇買來當下午茶點的點心，重點是價位都不貴且用料挺實在！喜歡他們家的胡椒餅，皮薄內餡扎實味道也算夠，糖膏酥餅也是不錯的選擇。

東佳香碳烤燒餅

營業時間：11:30-19:30(週日休)

營業地址：新北市三重區大同北路69號

營業電話：02-8988-2869

●育婷越南法國麵包

育婷越南法國麵包位在美食戰區內，但不時都可以看到排隊人潮再排隊買越南法國麵包，另外要說，他們家的法國麵包可不是批來，全都是自製。口味的選擇有四款可以點選，有綜合豬肉、牛肉、紅燒肉+火腿、肉丸豬肉等，而且都是均一價喔！

育婷越南法國麵包

營業時間：09:30-19:00（週一休）

營業地址：新北市三重區大同北路57號

營業電話：0902-388-686

這趟來到三重市區吃吃喝喝，主要就是榜哥要吃到三重五大滷肉飯，也要說三重的小吃美食也真的太多且價位都算平價，有機會一定還要找時間再來三重吃吃喝喝，逛個三和夜市！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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