隱藏在巷弄裡的餐酒館！靠近台北101的「GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧」

「欸！我們等等 GUMGUM 見唷」天氣好到讓我的步伐顯得輕盈而快，坐落於台北信義區隱密巷弄中的 GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧，交通便利，旅人出捷運台北101世貿站1號出口至餐廳步行約5分即可抵達GUMGUM信義店。

看著有點淘氣的logo，我跟你一樣對GUMGUM充滿好奇， gum是口香糖之意，店家期許來自各地旅人在GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧相聚，活絡感情之餘也被美食擄獲！與在乎的人黏在一起，享受沒有限時的用餐時光，我有點懂GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧 想傳遞的隨興不羈，美食當前， GUMGUM 包辦所有快樂，迎接你最放鬆的時候。

今晚跟我一起，微醺開心到晚一點回家，你可以選擇一個人來放鬆，當然也可以號召朋友相約包場歡聚，平日用餐尖峰時刻一位難求的 GUMGUM 建議提前訂位唷，包場服務也超搶手！

GUMGUM Beer & Wings 雞翅酒吧 · 信義店環境

陽光依著落地窗透進用餐區，GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧信義店現代曠野感的設計風格，多樣化的木質桌椅也讓環境空間顯得溫潤近人，牆上的動物壁掛畫也為空間增添了幾分可愛，約了台北朋友在這裡相聚，三五好友成群或者大型聚會都能在這裡找到合適的座位享受，延續捨不得回家的快樂。

GUMGUM 信義店菜單 · 特色餐點

曾被國外知名旅遊網站 BigTravel 評選為台北最好吃的雞翅餐廳，GUMGUM Beer & Wings 主打多樣的吮指炸雞翅，包括原味、香蒜味等眾多經典口味，義大利麵燉飯也是有，入夜後的 GUMGUM 少不了精釀啤酒與迷人調酒。關於GUMGUM菜單，店家隔一段時間會更新菜單品項，建議可直接上店家 fb 粉專查看，開心就是要點好點滿！

洋蔥優格核果雞肉沙拉

女生必點松露薯條

家鄉哄妹洋蔥圈

剛剛有三寶

干貝中卷鮮蝦炒蔬菜

墨爾本帕瑪雞胸比薩

你濃我濃鮮蝦義大利麵

溫泉蛋松露蘑菇燉飯

穀飼葛瑪蘭黑豚帶骨豬排

優秀的巧克力脆片提拉米蘇

剛剛特製奶茶

黑糖牛奶

趕著 12 點回家的女孩

日落的琥珀色天空

剛剛特調雞尾酒

洋蔥優格核果雞肉沙拉

雞胸肉真心嫩！搭配濃郁洋蔥優格醬，蔓越莓乾和堅果給的很大方，也增加不少口感，整體口感很 juice，不會乾。

女生必點松露薯條 / 家鄉哄妹洋蔥圈

大家聚在一起，肯定要點炸薯條和洋蔥圈的吧？炸物熱熱的時候吃，通常不會雷，因為細節就在醬料裡，薯條搭配松露醬沾著吃，經典的松露美乃滋偏甜，喜歡甜的人會喜歡！洋蔥圈的醬屬於比較清爽微酸的黃芥末，搭配炸物剛剛好解膩。炸薯條與炸洋蔥圈根本聚會必備。

剛剛有三寶

來 GUMGUM 不吃雞翅怎麼行！？剛剛有三寶，可以任選三種不同口味的雞翅，我們選的是淚水般的酸鹹滋味／微火蜜楓糖／金沙蛋黃，大家一致推崇金沙蛋黃，每一口都吃得到金沙的鹹香，口味上很特別也很涮嘴

干貝中卷鮮蝦炒蔬菜

我個人滿喜歡這道干貝中卷鮮蝦炒蔬菜，其實清炒類的料理很吃食材新鮮度，展現食材本身的鮮甜，意外成了餐與餐之間的小清新，在許多光彩奪目的餐點裡，這道可能會被歸在可點可不點，不點不會怎麼樣，但是點了會加分

墨爾本帕瑪雞胸比薩

通常炸或烤雞胸肉吃到後面會越來越乾，搭配紅醬讓焗烤過的雞胸變得很好入口，不得不說紅醬與起司加分很多。

趕著12點回家的女孩

整桌人都在未喝先猜到底是荔枝還是紅毛丹？人家是紅毛丹鳳梨串啦！以琴酒為基底，荔枝與琴酒融合得很好，酒感比較輕。趕著 12 點回家的女孩，肯定有喝上一杯荔枝香氣的調酒，有點可愛又有點少女心。

日落的琥珀色天空

今晚我最心儀的一款酒飲，也可能是我單純偏好梅酒哈哈～以梅子酒為基底，混一點桂花釀與青梅，酸甜酸甜誰不愛啦。

剛剛特調雞尾酒 – White Lady

比起上面兩款酒飲，剛剛特調雞尾酒的酒感比較明顯，但依然順口，尾韻帶點乳酸的味道。

你濃我濃鮮蝦義大利麵

五隻大蝦誠意十足！濃濃的海鮮味、蒜香和九層塔香集結一身，特別的是鋪在上面的氣炸鱈魚香絲，單吃酥脆，拌進麵裡不僅沒有違和感，還增添不少趣味和驚喜感。

溫泉蛋松露蘑菇燉飯

燉飯帶有米心口感，松露與奶油之間的調味恰到好處，尤其溫泉蛋的精華，與燉飯混合後，燉飯味道會變更濃郁。聊天就會忘記吃飯，後半段燉飯有點冷掉，但冷掉後的燉飯也不可怕。

穀飼葛瑪蘭黑豚帶骨豬排

撇除黑豚帶骨豬排的主角光環，更被玉米的美味驚豔，玉米烤後水分變少，但卻不會乾，保有點水分的狀態反而增添口感，玉米本身的鮮甜味好讚啊。

今天不想要喝酒，可以選擇剛剛特製奶茶或黑糖牛奶，兩款奶味都滿突出的，如果你是多甜女孩，黑糖牛奶點來喝吧～黑糖牛奶帶點麥芽甜與桂圓香氣。

優秀的巧克力脆片提拉米蘇

提拉米蘇底層的巧克力脆片讓口感多了許多層次，略帶一點咖啡味以及微微酒感，有綿密也有脆口。

GUMGUM Beer & Wings 雞翅酒吧 · 包場服務

入夜後的GUMGUM變得不太一樣，好像比較好玩！GUMGUM也有提供包場服務，要求婚、派對、家庭聚餐，朋友敘舊、商業拍攝甚至公司尾牙等都可以來，費用則是依時段而定，依據平／假日和中午／晚上不同，樹區最多可容納約40人，全區的話可容納約70人，來GUMGUM充值大家的快樂。

GUMGUM Beer & Wings雞翅酒吧 包場餐點採自助吧，從餐前輕食，一路到主菜肉食、義大利麵燉飯，以及吃過就愛上的吮指雞翅，可依需求搭配，還有提供 FingerFood，低消費用可全額折抵餐點

接近晚餐用時段，部分區域包場的客人也陸續進店，不一會兒，店內空間已經坐滿了，尤其用餐尖峰時刻，建議大家一定要提前預訂，GUMGUM 是不限用餐時間唷！直接把大家的放鬆值拉到最高～

GUMGUM Beer & Wings從信義本店向外拓展GumGum內科店 & A Beach海灘叢林，在奮力一搏與躺平混搭的世代裡堅持傳遞著最真切的精神與吮指美味，是不是該來一口本土精釀啤酒，敬這個世代。

台北喝啤酒吃雞翅的好去處，台北信義區聚會美食餐廳：GUMGUM Beer & Wings，剛剛好的美味搭配剛剛好的幸福快樂，一口吮指雞翅、啜飲精釀啤酒，這就是生活！好久沒這樣與朋友相聚嘻嘻哈哈，這裡的豪邁與美味太令人上癮了。

酒後不開車 · 安全有保障 · 禁止酒駕 · 未滿 18 歲請勿飲酒

GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒吧 · 台北信義店

台北市信義區光復南路473巷11弄38號（台北101世貿站1號出口）

GUMGUM信義店訂位電話：02 – 27585987

GUMGUM菜單，請上店家fb查看

GUMGUM fb：https://www.facebook.com/gumgumtw/

每人低消500元 / 收取服務費10% / 不限用餐時間

酒後不開車・安全有保障・禁止酒駕・未滿18歲請勿飲酒

GUMGUM信義店營業時間：週一 12:00 – 15:30，18:00 – 22:30；週二～週日 12:00 – 17:00，18:00 – 22:30

文章來源：大花說 FB：大花說

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康