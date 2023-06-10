台北超人氣烤饅頭出爐火速秒殺！多層次脆皮口感一試成主顧

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

復古懷舊文青餐車裡販賣著超夯的銅板美食─脆皮烤饅頭，別看小小的一顆看似平凡無奇，隱藏在酥脆金黃的外表下，有著你嚐過一口就難以忘懷的好滋味！

遠遠就被現烤出爐的饅頭香氣給吸引過來！一出爐很快地被現場排隊客人買光，有原味、蔥花、花生等口味選擇，想要一次擁有多種口味也可以隨意搭。

新上市的巧克力口味不是每天都買得到，得碰碰運氣或者事先致電店家詢問。所有口味都是當日售完為止，想吃的朋友得趁早！

廚房內擺滿著等待送進發酵爐的饅頭們，店家秉持著讓每個人都能享用絕佳風味的原則，堅持每日現烤手作，把最好的產品呈現給客人。

蔥花口味除了烤饅頭本身的香甜之外，還增加了蔥花的鹹香，吃起來十分順口。烤饅頭的外層經過烘烤後外觀呈現出光滑鼓起的形狀，給人一種豐滿和飽滿的感覺，形成的一層金黃色脆外皮更是引人流口水。

原味烤饅頭底部烤得焦脆、入口香甜，砂糖及麵團香的香氣充滿其中，一咬Ｑ軟又帶嚼勁，且二良的烤饅頭大小不會像一般傳統的大顆饅頭，很適合作為午後小點心，非常涮嘴，忍不住一顆接著一顆。

推薦可以直接購買整盒，盒裝15個，常溫可保存一天、冷藏三天，冷凍則可保存七天，使用微波爐及烤箱或電鍋等器具加熱即可！如果有買回家冷藏冷凍記得需密封保存，冷凍退冰後冰冰的吃也別有一番風味。

二良烤饅頭也有推出許多貼心的服務，像是活動聚會或者公司會議等可按照活動預算設計專屬烤饅頭餐盒，也有小包裝服務，適合幼稚園點心時刻、活動下午茶等需要輕鬆即食又好攜帶的場合。用一顆烤饅頭，讓你看見在乎的人微笑，用最平凡的饅頭打動你的味蕾。

圖片來源：二良脆皮烤饅頭-大安店
圖片來源：二良脆皮烤饅頭-大安店


二良脆皮烤饅頭-大安店

店家地址：台北市大安區忠孝東路三段170號

營業時間：14:30–17:00

店家電話：0909 526 338

粉絲專頁：https://bit.ly/3W0hVbu


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饅頭 文青 下午茶

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