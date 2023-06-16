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想吃得要看緣分！新北林口美食「森輕食堂」 撲空N次的超美味炒飯及烏龍麵小吃

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

新北林口美食「森輕食堂」，原址位於林口長庚週邊，搬遷到新址後我撲空了好幾次，因為店家很常休息，想吃需要看緣份！但必須要說這真的是我吃過最用心的炒飯，他們的炒青菜和現煮湯品也很出色，有機會一定要來嚐鮮看看！很值得推薦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

說到我和「森輕食堂」的緣份，是2020年我老公到林口長庚住院，他當時禁食不能吃東西，我在我們結婚周年紀念日的那天還在病房陪病，當時我自己出去外面覓食，發現這間「森輕食堂」覺得超好吃！

老公出院那天我就想帶他去吃，殊不知那天臨時公休，之後又遇到店家搬遷，好幾次想再訪新店址，他們也常常公休，我們已經撲空了N次，這次總算在我老公到長庚回診時吃到了！有夠感動的啦！

平日中午時段的「森輕食堂」生意也非常好，可以說是座無虛席！如果是開車前來，店家前方的馬路有一整排的停車格，運氣好的話就能順利停到車位！

無論內用和外帶都至少要等半個小時，如果是外帶的客人建議先打電話訂餐，若是內用的客人就只能到現場等候囉！

森輕食堂｜完整菜單MENU

這是「森輕食堂」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

店家還有推出一些新品，這些是菜單上沒有的新品項，有興趣的朋友也可以參考！

店家的冷藏櫃販售彈珠汽水及各式飲品，想喝的話請先到櫃台結帳買單喔！

森輕食堂｜用心好吃的美味料理

撲空N次這回總算吃到了，這天大約等了30分鐘左右餐點才上齊，只能說等待很值得，因為真的超好吃的啦！我點了上次讓我印象深刻的蒜味雞肉炒飯～還有一直想吃的手作泡菜海鮮烏龍麵

手作泡菜海鮮炒烏龍麵 110元

他們的炒烏龍麵我想吃很久了！麵量很足，配料也很實在，但我覺得這份手作泡菜海鮮炒烏龍麵的味道偏重，有點太酸也太鹹，下回再訪會想改點海鮮炒烏龍或是咖哩烏龍麵就好！

海鮮配料有蝦子、蛤蜊、小卷等～

麵條每一口都很入味～但就是太重口味了～個人覺得有點不耐吃～需要配湯或是配飲料會比較好！

好吃蒜味雞肉炒飯 100元

先前就是吃到這份炒飯留下很深刻的印象！這天特別也點了這個招牌口味要跟我老公分享！我老公吃下一口就說這真的很好吃，也是他目前吃過最好吃的炒飯唷！怪不得我這麼極力跟他推薦。

炒青菜 60元

他們的炒青菜很有誠意，一大盤的青菜裡面混入了高麗菜和皇宮菜，點一盤就可以吃到兩種品項，超讚！不過炒青菜的內容物會依季節變化，一切還是以店家現場供應為主唷。

海帶芽蛤蜊湯 60元

他們的湯品都是新鮮現煮的，剛端上桌的時候還會看到他在冒煙呢，熱騰騰的湯品喝起來超暖身！而裡面的蛤蜊吐沙也吐得很乾淨，相當飽滿多汁！

海帶芽蛋花湯 30元

海帶芽蛋花湯裡面的蛋花很多，而且除了海帶芽以外，還加了一些紅蘿蔔絲和香菇，用料很實在！

整體來說，相隔多年在吃到「森輕食堂」還是非常滿意，可以吃得出店家的用心！他們的炒飯、炒青菜和湯品都很出色！比較可惜的是這天吃到的泡菜烏龍麵口味略鹹，下次再訪會想吃吃看口味比較清淡的品項！只能說他們最大的缺點就是很常公休沒有營業，想吃要看緣份，出發前一定要先上店家粉絲團確認營業資訊唷！

森輕食堂

地址：新北市林口區中山路563號

電話：02-2600-3595

營業時間：12:00-20:00（不定休，公休日請見店家粉絲團公告）

官方臉書：森輕食堂

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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