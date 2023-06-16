想吃得要看緣分！新北林口美食「森輕食堂」 撲空N次的超美味炒飯及烏龍麵小吃
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
新北林口美食「森輕食堂」，原址位於林口長庚週邊，搬遷到新址後我撲空了好幾次，因為店家很常休息，想吃需要看緣份！但必須要說這真的是我吃過最用心的炒飯，他們的炒青菜和現煮湯品也很出色，有機會一定要來嚐鮮看看！很值得推薦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
說到我和「森輕食堂」的緣份，是2020年我老公到林口長庚住院，他當時禁食不能吃東西，我在我們結婚周年紀念日的那天還在病房陪病，當時我自己出去外面覓食，發現這間「森輕食堂」覺得超好吃！
老公出院那天我就想帶他去吃，殊不知那天臨時公休，之後又遇到店家搬遷，好幾次想再訪新店址，他們也常常公休，我們已經撲空了N次，這次總算在我老公到長庚回診時吃到了！有夠感動的啦！
平日中午時段的「森輕食堂」生意也非常好，可以說是座無虛席！如果是開車前來，店家前方的馬路有一整排的停車格，運氣好的話就能順利停到車位！
無論內用和外帶都至少要等半個小時，如果是外帶的客人建議先打電話訂餐，若是內用的客人就只能到現場等候囉！
森輕食堂｜完整菜單MENU
這是「森輕食堂」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。
店家還有推出一些新品，這些是菜單上沒有的新品項，有興趣的朋友也可以參考！
店家的冷藏櫃販售彈珠汽水及各式飲品，想喝的話請先到櫃台結帳買單喔！
森輕食堂｜用心好吃的美味料理
撲空N次這回總算吃到了，這天大約等了30分鐘左右餐點才上齊，只能說等待很值得，因為真的超好吃的啦！我點了上次讓我印象深刻的蒜味雞肉炒飯～還有一直想吃的手作泡菜海鮮炒烏龍麵。
手作泡菜海鮮炒烏龍麵 110元
他們的炒烏龍麵我想吃很久了！麵量很足，配料也很實在，但我覺得這份手作泡菜海鮮炒烏龍麵的味道偏重，有點太酸也太鹹，下回再訪會想改點海鮮炒烏龍或是咖哩烏龍麵就好！
海鮮配料有蝦子、蛤蜊、小卷等～
麵條每一口都很入味～但就是太重口味了～個人覺得有點不耐吃～需要配湯或是配飲料會比較好！
好吃蒜味雞肉炒飯 100元
先前就是吃到這份炒飯留下很深刻的印象！這天特別也點了這個招牌口味要跟我老公分享！我老公吃下一口就說這真的很好吃，也是他目前吃過最好吃的炒飯唷！怪不得我這麼極力跟他推薦。
炒青菜 60元
他們的炒青菜很有誠意，一大盤的青菜裡面混入了高麗菜和皇宮菜，點一盤就可以吃到兩種品項，超讚！不過炒青菜的內容物會依季節變化，一切還是以店家現場供應為主唷。
海帶芽蛤蜊湯 60元
他們的湯品都是新鮮現煮的，剛端上桌的時候還會看到他在冒煙呢，熱騰騰的湯品喝起來超暖身！而裡面的蛤蜊吐沙也吐得很乾淨，相當飽滿多汁！
海帶芽蛋花湯 30元
海帶芽蛋花湯裡面的蛋花很多，而且除了海帶芽以外，還加了一些紅蘿蔔絲和香菇，用料很實在！
整體來說，相隔多年在吃到「森輕食堂」還是非常滿意，可以吃得出店家的用心！他們的炒飯、炒青菜和湯品都很出色！比較可惜的是這天吃到的泡菜烏龍麵口味略鹹，下次再訪會想吃吃看口味比較清淡的品項！只能說他們最大的缺點就是很常公休沒有營業，想吃要看緣份，出發前一定要先上店家粉絲團確認營業資訊唷！
森輕食堂
地址：新北市林口區中山路563號
電話：02-2600-3595
營業時間：12:00-20:00（不定休，公休日請見店家粉絲團公告）
官方臉書：森輕食堂
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言