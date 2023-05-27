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一週只開三天！ 新北城市山林間「老屋祕境咖啡」人氣爆棚　好景好食好口碑

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

前往超人氣大熊櫻花林山路上的某處轉角，遇到隱身山林的祕境咖啡「GUHill好適山坡」，這間由40年阿嬤古厝改造的網美咖啡屋於2022年初低調開幕。老闆一家三人皆從事廣告、空間設計，美感獨具！平日就愛到處旅遊、買雜貨飾品、泡咖啡廳，擁有一身好廚藝的女主人為圓夢，索性在三峽的清幽山林間開起咖啡館當副業，一週只開三天，分享悠閒午後，一杯咖啡、三五好友、鄉間老屋、完美假期。

起初，紅磚老屋大大的COFFEE字樣吸引過路客嘗鮮，在沒有宣傳下，祕境美景、山野自然、懷舊老屋、網美布置，以及食材講究超美味的餐飲，令人驚豔！口耳相傳下，酒香不怕巷子深，好口碑讓「GUHill好適山坡」人氣爆棚，必須提早上網預約才行！

露天庭園矗立高大茄苳樹及繽紛植栽、花卉、各式香草，身兼園藝師的老闆營造一種自然田園風，500坪綠意花園被四周的綠野山巒環伺，充滿遠離塵囂的療癒感！店家堅持採用每日新鮮蔬果、國產溫體肉品、精選三峽在地店家麵包，超人氣必點的招牌鍋烤鬆餅、鹹食皆採現點現做，料好味美！

▲檸夏青乳鍋烤鬆餅 / 350元。餅皮外酥內軟， 搭配青檸酸甜檸乳醬、多種新鮮水果、鮮奶油、冰淇淋、堅果、糖粉，口感豐富！
▲檸夏青乳鍋烤鬆餅 / 350元。餅皮外酥內軟， 搭配青檸酸甜檸乳醬、多種新鮮水果、鮮奶油、冰淇淋、堅果、糖粉，口感豐富！

▲經典拿鐵 / 170元。點杯香醇拿鐵，這拉花也太美啦！還有芝麻、黑巧克力、黑糖、玫瑰、海鹽焦糖和微醺橙香拿鐵唷！
▲經典拿鐵 / 170元。點杯香醇拿鐵，這拉花也太美啦！還有芝麻、黑巧克力、黑糖、玫瑰、海鹽焦糖和微醺橙香拿鐵唷！

　

店家資訊

GUHill好適山丘

地址：新北市三峽區竹崙路138號

電話：02-2668-1186

網址：reurl.cc/qOEv73

FB：guhillcafe

時間：週五至日11:00-19:00

注意事項：1.每週一中午12:00開放下週訂位，訂位網站最多可預約兩週內時段。2.寵物友善，但仍需牽繩或推車，且不影響其他客人。

　

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咖啡廳 老屋 美景

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