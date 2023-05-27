一週只開三天！ 新北城市山林間「老屋祕境咖啡」人氣爆棚 好景好食好口碑
【圖／文：行遍天下】
前往超人氣大熊櫻花林山路上的某處轉角，遇到隱身山林的祕境咖啡「GUHill好適山坡」，這間由40年阿嬤古厝改造的網美咖啡屋於2022年初低調開幕。老闆一家三人皆從事廣告、空間設計，美感獨具！平日就愛到處旅遊、買雜貨飾品、泡咖啡廳，擁有一身好廚藝的女主人為圓夢，索性在三峽的清幽山林間開起咖啡館當副業，一週只開三天，分享悠閒午後，一杯咖啡、三五好友、鄉間老屋、完美假期。
起初，紅磚老屋大大的COFFEE字樣吸引過路客嘗鮮，在沒有宣傳下，祕境美景、山野自然、懷舊老屋、網美布置，以及食材講究超美味的餐飲，令人驚豔！口耳相傳下，酒香不怕巷子深，好口碑讓「GUHill好適山坡」人氣爆棚，必須提早上網預約才行！
露天庭園矗立高大茄苳樹及繽紛植栽、花卉、各式香草，身兼園藝師的老闆營造一種自然田園風，500坪綠意花園被四周的綠野山巒環伺，充滿遠離塵囂的療癒感！店家堅持採用每日新鮮蔬果、國產溫體肉品、精選三峽在地店家麵包，超人氣必點的招牌鍋烤鬆餅、鹹食皆採現點現做，料好味美！
店家資訊
GUHill好適山丘
地址：新北市三峽區竹崙路138號
電話：02-2668-1186
FB：guhillcafe
時間：週五至日11:00-19:00
注意事項：1.每週一中午12:00開放下週訂位，訂位網站最多可預約兩週內時段。2.寵物友善，但仍需牽繩或推車，且不影響其他客人。
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