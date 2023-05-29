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5分鐘即可登頂！ 一天挑戰3座基隆小百岳「槓子寮山」懶人版 180度山海觀景台視野無敵

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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想收集小百岳，基隆是最親民易到達的，不僅可以完成小百岳還可以看山看海，吸收負離子芬多精，跟我一樣想偷懒的可以選擇簡易版的槓子寮山，實際走訪5分鐘即可登頂的小百岳，3分鐘大武崙山小百岳，以及CP值最高，可以看五基的紅淡山也只要25分鐘就可以輕鬆完成小百岳，我們一天內挑戰三座小百岳，跟我一樣喜歡登山，不妨從小百岳入門開始，一起到山上深呼吸吧～

海拔不高槓子寮山有條號稱五分鐘即可登頂的小百岳。

可順訪槓子寮砲台，在這裡可以欣賞碧砂漁港海天一色的美景，周圍群山環繞，可遠眺基隆嶼、野柳、和平島、碧砂漁港等，視野極佳，風景優美。

基隆有四座小百岳，分別為1.紅淡山、2.槓子寮山、3.大武崙山、4.姜子寮山

台灣小百岳，由各縣市挑選出來的100座特色山脈，幾乎人人都能輕易上手，適合全家大小一同健行路線。

基隆小百岳：大武崙山

基隆小百岳：紅淡山

槓子寮山登山入口：Google導航可直接設槓子寮山於登山入口

路程不長，但路況不是很好走，沒有階梯，大多為水泥路，下雨天不適合前往。

沿途都有綠蔭㵂蔽，但雜草叢生要小心蛟蟲虰蛟。

大約5分鐘即可攻頂，來到槓子寮山三角點。

上頂上看出去的風景，可以看到和平島，天氣好時還可以欣賞基隆嶼。

算是非常容易到達的基隆小百岳。

槓子寮山，標高162m，編號004小百岳。

下坡時路程較陡，旁邊有繩索可以拉，輔助較不易滑倒。

槓子寮山砲台：基隆市信義區教忠街141巷（Google可導航槓子寮山）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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