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端午新食感「粿粽」限定開賣！軟糯粿皮搭配4種創新口味，最潮傳統米食禮盒必收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／林貞粿行粉絲頁、林貞粿行官網
圖／林貞粿行粉絲頁林貞粿行官網

下個月22日將迎來端午節，代表吃粽子的節日又到了！吃膩傳統糯米粽了嗎？不妨試試新食感「粿粽」，為今年端午開啟另類的味蕾饗宴。位於迪化街的「林貞粿行」創新推出端午限定「粿粽」，Q彈軟糯的粿皮搭配特製餡料，一口咬下讓人欲罷不能。

圖／林貞粿行官網
圖／林貞粿行官網

圖／林貞粿行粉絲頁
圖／林貞粿行粉絲頁

創新傳統米食專賣「林貞粿行」特別為端午節推出限定「粿粽」，有白玉抹茶紅豆、桂花蜜蘋乳酪、香傳肉燥鹹蛋及香芋手作肉丸等四種口味選擇，光從口味名稱就能看出店家的創新搭配，鹹甜口味一次滿足，加上粿粽的可愛外型與精美禮盒包裝，送禮自用兩相宜。

桂花蜜蘋乳酪粿粽、香傳肉燥鹹蛋粿粽。圖／林貞粿行官網
桂花蜜蘋乳酪粿粽、香傳肉燥鹹蛋粿粽。圖／林貞粿行官網

圖／林貞粿行粉絲頁
圖／林貞粿行粉絲頁

圖／林貞粿行粉絲頁
圖／林貞粿行粉絲頁

而四種口味的粿粽各有不同顏色的繽紛粿皮，像是白玉抹茶紅豆粿粽擁有濃郁抹茶外皮，內餡包入整顆蜜漬紅豆和爽口薏仁，以及白玉粉粿增添口感，愛吃甜甜的朋友可別錯過囉！喜歡鹹口的朋友則推薦香芋手作肉丸粿粽，香濃芋頭餡料與手工豬肉丸的組合，鹹香又涮口。今年端午來點不一樣吧！

圖／林貞粿行官網
圖／林貞粿行官網

圖／林貞粿行官網
圖／林貞粿行官網

林貞粿行 | 創新台灣傳統米食概念店

地址：台北市大同區迪化街二段172巷12-2號

營業時間：週一至四11:00-17:30、週五至日及供餐日11:00-19:00

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