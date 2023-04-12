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舊火車站華麗變身！ANIVERSE KEELUNG開幕 形塑基隆新風貌

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元宇宙實境體驗館 ANIVERSE KEELUNG，正式宣布開幕。　圖：基隆市政府／提供
元宇宙實境體驗館 ANIVERSE KEELUNG，正式宣布開幕。　圖：基隆市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】在基隆市政府與智崴集團的攜手合作之下，利用火車站舊址空間打造的元宇宙實境體驗館「ANIVERSE KEELUNG」，正式開幕，謝國樑市長與議長童子瑋、副議長楊秀玉以及多位議員共同體驗元宇宙的魅力，在新產業動能的挹注之下，形塑基隆新時代城市風貌。

謝國樑市長表示，後續智崴集團還將在頂樓打造4K的LED螢幕，透過彎曲的LED面板，觀眾可以裸眼欣賞活潑生動的動畫展演，相信會成為日後國門廣場的一大特色。他也認為在基隆市的東西岸都應該要增設更多的LED看板，點亮基隆的夜晚，打造城市更美好的環境。

▲元宇宙實境體驗館內充滿科技感的設計。　圖：基隆市政府／提供
▲元宇宙實境體驗館內充滿科技感的設計。　圖：基隆市政府／提供

童子瑋議長則表示，新舊融合、文化包容一直是基隆成長與進步的動力，國門廣場現在是基隆市非常重要的「名片」，也是國際觀光客對基隆的第一印象，很樂見在這裏有一座展現科技實力的展示館。建議市府在國門及海洋廣場增添更多基隆的意象，另外科技的軟實力也是基隆跟國際交流的最好名片，希望在謝市長的帶領之下，讓基隆持續改變，基隆市議會也會與市府合作，讓國門廣場、城際轉運站及海洋文化館串連在一起。

智崴集團董事長歐陽志宏也指出，ANIVERSE 是一個通往元宇宙的場域，就像以前的火車站可以載著人們去到各處，ANIVERSE 則是可以帶著我們去到現實之外的空間，例如駕駛F16等各種不同型態的體感體驗，這是智崴繼紐約、阿姆斯特丹等地的第三代場館，更希望把這個地方打造成為前進世界各地的示範基地。

▲元宇宙實境體驗館打造科技互動體驗。　圖：基隆市政府／提供
▲元宇宙實境體驗館打造科技互動體驗。　圖：基隆市政府／提供

ANIVERSE KEELUNG，結合「Any」及「Metaverse」雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、並且自由自在能穿越多重宇宙的任意門。要將這座城市的交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼前往未來的重要里程碑。

走入 ANIVERSE KEELUNG 挑高大廳空間，映入眼簾是充滿蒸汽龐克風格的「戴爾塔飛艇」，觀眾將直上3,000公尺的高空視角俯瞰世界美景，宛如翱翔在全球各大景點的天際線上。備受各界期待的「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道等多項專利體感設施，無論是大人小孩都能在此獲得驚喜與滿足。

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