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台北「三合一之旅」！陽明山海芋盛開 賞花、泡湯、美食一次滿足

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

陽明山竹子湖海芋盛開，民眾春遊可前往觀賞。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
陽明山竹子湖海芋盛開，民眾春遊可前往觀賞。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】陽明山竹子湖海芋盛開，民眾不妨搭乘公車上陽明山，來一趟賞花、泡湯、美食「三合一之旅」。除了欣賞盛放的竹子湖海芋，還可以到周邊四大溫泉區泡湯，品嚐陽明山當季新鮮蔬菜，及部分溫泉附設餐廳的砂鍋粥、脆皮雞等美味餐點，不須遠遊就能享受連假質感紓壓之旅。

臺北市政府產業發展局也推出豐富活動，包括「竹子湖海芋季農園地景藝術」、「免費生態人文導覽解說」、「免費印出竹子湖海芋花田記憶」、「免費海芋花束包裝」等。建議民眾多搭乘大眾交通工具，前往竹子湖一覽白色海芋之美。

▲行義路溫泉業者以日式木造建築為特色，讓人有如到日本泡溫泉。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲行義路溫泉業者以日式木造建築為特色，讓人有如到日本泡溫泉。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

如何紓解賞花後的腿痠，陽明山區周遭的四大溫泉區成一大解方。觀傳局指出，只要搭捷運紅線至新北投站，步行150公尺即可抵達超過30間業者的「新北投溫泉區」。行義路溫泉區則需搭乘捷運紅線至石牌站，再轉508、536公車至行義路站下車。此外，較遠的溫泉區還有中山樓、馬槽溫泉區，但仍可於捷運劍潭站轉搭紅5，或在石牌站轉乘小8、北投站轉乘小9抵達。

觀傳局說明，泡湯價位方面，新北投溫泉區有分溫泉浴室和溫泉旅館2種，溫泉浴室較便宜，大眾池最低價位每次150元，個人湯屋價位較高約每小時600至1200元左右，溫泉旅館最低價位2小時850元。另外，北市府負責管理的北投公園露天溫泉浴池每小時只要60元，中山樓、行義路、馬槽大眾池每次最低價位約落在100至200元間。觀傳局也提醒，想要泡湯的遊客，慎選有溫泉標章的溫泉業者，以確保自身安全及消費權益。

▲馬槽溫泉業者露天溫泉大眾池。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲馬槽溫泉業者露天溫泉大眾池。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

除了泡湯、吃美食之外，四大溫泉區一帶還有許多景點可以去參觀。抵達新北投溫泉區可順道參觀溫泉博物館、北投圖書館及地熱谷，行義路溫泉區可欣賞龍鳳谷地熱景觀，陽明山文化大學附近則有前美軍宿舍改造的各式特色餐廳可供挑選，另外，在前往溫泉區的陽金公路上，也有機會看到路邊或樹上有野生的猴群，增加旅程意外的驚喜。

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