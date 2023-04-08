快訊

被問2024大選是否可能跟朱立倫搭配？郭台銘揮揮手說這3個字

星宇頻被取消、改點「高端精品」形象破功？這原因造成

網美「拖床墊擠進陽台」挨批丟臉到國外 助理出面還原現場狀況

咖啡控朝聖！廢墟古宅變身有溫度的藝術空間　設計與咖啡館結合品旬味食光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

2020年底開幕的「微間素生Mi-Kan Studio」位於樹林、板橋交界處，鄰近樹林車站，是間很有溫度與態度的古厝咖啡，成為老屋咖啡控爭相朝聖的藝術下午茶空間。

▲老屋改造成饒富藝術與設計感的空間。
▲老屋改造成饒富藝術與設計感的空間。

工作室主人王法鈞本身從事室內設計，這處古厝在其匠心巧手下，修舊如舊，再加上現代建築與藝術元素，引進自然天光與綠意植栽，從原待拆除的廢墟，華麗變身為設計與咖啡館結合的複合工作室，結合建築、空間、藝術、咖啡、甜點，希望藉由咖啡讓人們了解到設計、生活其實可以很簡單，重點是要用怎樣的方式去活出屬於自己的細節。

▲引進自然天光與綠意植栽，老屋煥然一新。
▲引進自然天光與綠意植栽，老屋煥然一新。

微間素生的甜點時常更換，以當季旬食入饌，甜點皆為手工現做，美味與美感兼具，世界越快，心則慢，美好食光值得靜心等待。樹林囝仔王法鈞覺得，「咖啡和生活很像，都蘊含前中後韻。」他提到「微間素生」的前世歷經豬寮、雜貨店、茶肆的歲月，遺留下各種建築形式和古董，像是不同形狀的窗戶、阿嬤的紅眠床，以及他在做設計案子時蒐集到的老物件，喚起不同年齡層的回憶，與在地人的生活做聯結。

▲老物件喚起不同年齡層的回憶。
▲老物件喚起不同年齡層的回憶。

　

【美味小祕訣】

甜點蛋糕製作以當令旬食、新鮮食材為主，每天採買當季水果，呈現每一季的特色。好食材是美味基本，嚴選法國、日本等原料，果醬、奶酪等皆不假手他人， 手工自製。

綿綿／210元

使用北海道十勝乳酪與北海道鮮奶油製成慕斯口感的焦香巴斯克起士，搭配多樣新鮮水果，配上一抹焦糖奶油，口感綿密、濃郁。

草莓奶酪／160元

每日採買新鮮草莓，並自行熬製草莓果醬，奶酪亦為手工自製，口感綿滑香醇，搭配新鮮草莓和果醬，酸甜沁心，好美味！

蘋果肉桂拿鐵／160元

堅持不使用現成肉桂粉，以整根肉桂棒和新鮮蘋果熬煮的風味拿鐵，肉桂香氣濃郁，還可以吃到蘋果果肉，風味層次俱佳！

　

店家資訊

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號

電話：02-8687-3713

FB：微間素生 Mi-Kan Studio

時間：13:00-21:00（週四休）

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 甜點 果醬

延伸閱讀

桃園／這不是國術館！網美風、老屋咖啡館武威堂咖啡超好拍

開箱／Nespresso Vertuo POP咖啡機6款新色超搶眼 5種杯量一鍵搞定

影／南投「藝起同樂」 欣賞藝術助演藝團隊深耕

台東長濱老街新風貌 打造藝術與傳統形象商圈

相關新聞

咖啡控朝聖！廢墟古宅變身有溫度的藝術空間　設計與咖啡館結合品旬味食光

2020年底開幕的「微間素生Mi-Kan Studio」位於樹林、板橋交界處，鄰近樹林車站，是間很有溫度與態度的古厝咖啡，成為老屋咖啡控爭相朝聖的藝術下午茶空間。

美到捨不得吃！　視覺系藝術甜點佐文青老宅音樂、美酒與咖啡

2022年開張的人氣老屋咖啡廳「又室甜點店 Y Entremets」隱身於永和智光街菜市場巷弄間，綠意植栽、草綠色懷舊木門、磨石子地板，慵懶沙發區、窗檯高吧區和懷舊方桌，室內室外空間很文青、舒適，甜點美得很藝術、美味沁心！

獲獎麻糬這裡吃！基隆外木山「益心居龍蝦麻糬」，獨特甜鹹海鮮口味，一口咬下享受來自大海的滋味

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 我真的搞不懂是誰會把龍蝦跟麻糬聯想在一起，但位於基隆外木山濱海大道附近的益心居就把它們搞在一起。意外的鹹甜滋味深獲我心，甚至還獲得基隆特色美食獎牌，想知道龍蝦麻糬

肉肉控爽嗑！台北排隊韓料「UNCLE-K排骨火鍋」，排骨大塊肉軟嫩、馬鈴薯鬆軟必吃

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 台北超人氣排隊韓式美食 UncleK排骨火鍋，超大支排骨直接加入韓式大醬湯內，加上芝麻葉跟香料～大口吃肉的感覺就是過癮！這家排隊美食等了兩小時才吃到，叔叔K湯內的

連假好去處！新北碧潭、東北角、深石平一日遊攻略

【旅奇傳媒/編輯部整理】一年一度的清明連假自4/1開始，新北市觀光旅遊局推薦大家假期好去處！喜歡親近山與水的民眾，不妨前往新店和美山親山步道及順道欣賞3/31正式展演的碧潭水舞秀；想眺望無垠海景、體驗

值得造訪！ 探索台北最具魅力的土耳其咖啡廳「登陸土星」嚐咖啡.玩占卜充滿新奇

台北有許許多多風格多元的咖啡廳，但如果你想要嚐試一種全新的咖啡文化體驗，那麼今天要介紹的「登陸土星Saturn Landing Turkish Coffee」絕對是你不可錯過的地方。這家位於台北市中山區的土耳其咖啡廳以其獨特的氛圍、豐富的咖啡選擇與美味的異國美食，吸引了眾多饕客前來品嘗。不僅如此，這裡還提供傳統土耳其咖啡的製作方式，讓你可以在品嚐咖啡的同時體驗土耳其特色的咖啡占卜。無論是想要放鬆身心或是尋找新奇的旅遊體驗，「登陸土星」都是一個值得造訪的絕佳選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦