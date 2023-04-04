連假好去處！新北碧潭、東北角、深石平一日遊攻略

2023碧潭水舞將於3月31日正式展演。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】一年一度的清明連假自4/1開始，新北市觀光旅遊局推薦大家假期好去處！喜歡親近山與水的民眾，不妨前往新店和美山親山步道及順道欣賞3/31正式展演的碧潭水舞秀；想眺望無垠海景、體驗海女文化的旅客，則推薦前往東北角；不用忍受出遊塞車之苦，3/29起還可至多家線上旅遊平台購買套票，搭乘「台灣好行－木柵平溪線」暢玩深坑、石碇及平溪！

「2023碧潭水舞」於3/31晚間6點半於新店碧潭正式啟動，自3/31起至5/28的每晚6點30分至8點30分，每半小時演出一次，8點45分為最後一場展演，期間也會分別預計在4/17和5/7進行兩次的水舞曲目換新，同時在5/7當日也會有煙火施放！鄰近碧潭風景區的老街，尤以光明街是早期新店最繁華的區域，有許多老店和隱藏版美食；喜歡邊悠閒享用異國美食邊欣賞水舞的民眾，則是推薦碧潭美食街，多家餐廳任君選擇。喜歡自然生態之旅的民眾，則推薦前往位於碧潭吊橋西岸的「和美山步道」，是一條適合闔家大小健行的親山步道，在每年約4月至5月間更是賞螢的好去處！

▲老梅綠石槽也已進入最翠綠的季節。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

往台灣東北角海岸走，可以欣賞「國境之東」三貂角燈塔及美麗的海岸景觀，此刻的老梅綠石槽也已進入最翠綠的季節，是來到東北角必訪的季節限定美景！新北市觀光旅遊局貼心提醒大家，欣賞綠石槽之美時，也要記得切勿踩踏，以維護生態景觀。此外，三月開始進入石花菜盛產期，也是台灣極東漁村馬崗最「退潮流」的海女體驗季節！退潮後的礁岩需要穿上防滑鞋，拉上袖套、頭頂遮陽帽，小心翼翼跟著經驗豐富的海女在潮間帶尋覓石花菜，體驗親自「下海」的生態之旅，這也是最貼近在地生活文化的旅遊方式，有興趣體驗的民眾可於3天前向「三貂角文化發展協會」預約。

▲跟著海女在海蝕平台上探索潮間帶各類生物，是春季的限定體驗。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市的深坑、石碇及平溪也是出遊的好選擇，像是到知名的深坑老街品嚐豆腐料理、石碇的山林溪流與小鎮風情、平溪的天燈文化和著名街景等，只要搭一趟「台灣好行－木柵平溪線」(795號公車)，就能一次滿足！新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，為推廣綠色旅遊觀光休閒風潮及「台灣好行－木柵平溪線」，新北市觀光旅遊局和國內數家知名線上旅遊平台合作，於雄獅旅遊、ezTravel易遊網、趣健行山野小舖及Tripbaa趣吧等平台販售「穿越淡蘭－悠遊深石平｣套票遊程，包含：「淡蘭茶道行旅包｣、「淡蘭民道行旅包｣、「深坑行旅包｣、「石碇行旅包｣、「平溪行旅包｣與「淡蘭隨行包｣共6款，民眾可選擇自己喜歡的行程購買套票、搭乘「台灣好行－木柵平溪線」(795號公車)暢遊深坑、石碇及平溪。更多新北旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網或新北旅客粉絲專頁查詢，規劃出獨一無二的親子旅遊行程。

▲搭乘台灣好行-木柵平溪線(795號公車)暢玩深坑、石碇及平溪。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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