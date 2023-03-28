來這裡用餐璀璨夜景看到飽 沉醉峇里島南洋度假風
【圖／文：行遍天下】
「The Top屋頂上」是陽明山上最經典知名的峇里島風景觀餐廳，位於文化大學後山體育館下方50公尺處，坐擁雙北百萬夜景，加上時尚悠閒的空間設計，讓人有秒飛峇里島的快感！浪漫、Chill的氛圍，加上精緻料理，向來是情侶約會勝地，人氣歷久不衰！
餐廳僅提供包廂訂位，其他一般位置不接受預約，採現場來客制。餐廳從制高點由上往下分為多區，最高的VIP和A區可遠眺璀璨夜景；居中的C、D區視野最佳，可飽覽最大片璀璨夜色，以及部分泳池景致；最下方的F、H、Q區緊鄰泳池並坐享夜景。
最受歡迎的當屬F、H、Q區，入夜後隨著霓虹色光不斷變幻繽紛色彩的泳池，好似懶臥峇里島渡假村，超放鬆地邊享用美食邊欣賞大台北最夢幻夜景。不貪戀泳池派對氛圍的，地理位置較高的C、D區是盡覽夜色最佳位置，這裡可視的夜景範圍最寬闊。喜歡保有隱私不受打擾的，可選擇包廂或偏倚一方的南洋風情E區。
「The Top屋頂上」屋頂提供熱炒、合菜、燒烤與排餐，並按照餐點來分座位區，在入口處與服務人員確認餐點，再由專人帶位。
店家資訊
The Top 屋頂上
地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號
電話：02-2862-2255
FB：The Top屋頂上
時間：17:00-03:00，週一至21:00，週五至05:00
消費：每人低消350元，僅收現金
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言