來這裡用餐璀璨夜景看到飽　沉醉峇里島南洋度假風

【圖／文：行遍天下】

「The Top屋頂上」是陽明山上最經典知名的峇里島風景觀餐廳，位於文化大學後山體育館下方50公尺處，坐擁雙北百萬夜景，加上時尚悠閒的空間設計，讓人有秒飛峇里島的快感！浪漫、Chill的氛圍，加上精緻料理，向來是情侶約會勝地，人氣歷久不衰！

▲從「The Top屋頂上」大門進入後的階梯，由高往下景色優美。

▲「The Top屋頂上」居中的C區可飽覽台北101領軍的百萬夜景。

餐廳僅提供包廂訂位，其他一般位置不接受預約，採現場來客制。餐廳從制高點由上往下分為多區，最高的VIP和A區可遠眺璀璨夜景；居中的C、D區視野最佳，可飽覽最大片璀璨夜色，以及部分泳池景致；最下方的F、H、Q區緊鄰泳池並坐享夜景。

▲「The Top屋頂上」的弧線泳池入夜後打上霓虹燈光並不斷變幻顏色。

最受歡迎的當屬F、H、Q區，入夜後隨著霓虹色光不斷變幻繽紛色彩的泳池，好似懶臥峇里島渡假村，超放鬆地邊享用美食邊欣賞大台北最夢幻夜景。不貪戀泳池派對氛圍的，地理位置較高的C、D區是盡覽夜色最佳位置，這裡可視的夜景範圍最寬闊。喜歡保有隱私不受打擾的，可選擇包廂或偏倚一方的南洋風情E區。

▲極具南洋風情的E區偏倚一方，更顯幽靜。

「The Top屋頂上」屋頂提供熱炒、合菜、燒烤與排餐，並按照餐點來分座位區，在入口處與服務人員確認餐點，再由專人帶位。

▲蘿蔓起司小卷╱360元（3支）。小卷包覆蝦子和起司，裹上麵包粉酥炸，擠上香甜美乃滋，再搭配蘿蔓生菜，一口咬下，香酥鮮嫩、口感豐富。

▲避風塘大蝦╱380元。裹粉後酥炸至外酥內鮮嫩的大蝦，佐上炸至香酥的蒜末和辣椒，香酥鹹辣，口口生香，下飯拌麵都很棒！





店家資訊

The Top 屋頂上

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

電話：02-2862-2255

FB：The Top屋頂上

時間：17:00-03:00，週一至21:00，週五至05:00

消費：每人低消350元，僅收現金





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