快訊

台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

人能不能不為未來而活？這部日劇用「輪迴」思索人生觀

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

來這裡用餐璀璨夜景看到飽　沉醉峇里島南洋度假風

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「The Top屋頂上」是陽明山上最經典知名的峇里島風景觀餐廳，位於文化大學後山體育館下方50公尺處，坐擁雙北百萬夜景，加上時尚悠閒的空間設計，讓人有秒飛峇里島的快感！浪漫、Chill的氛圍，加上精緻料理，向來是情侶約會勝地，人氣歷久不衰！

▲從「The Top屋頂上」大門進入後的階梯，由高往下景色優美。
▲從「The Top屋頂上」大門進入後的階梯，由高往下景色優美。

▲「The Top屋頂上」居中的C區可飽覽台北101領軍的百萬夜景。
▲「The Top屋頂上」居中的C區可飽覽台北101領軍的百萬夜景。

餐廳僅提供包廂訂位，其他一般位置不接受預約，採現場來客制。餐廳從制高點由上往下分為多區，最高的VIP和A區可遠眺璀璨夜景；居中的C、D區視野最佳，可飽覽最大片璀璨夜色，以及部分泳池景致；最下方的F、H、Q區緊鄰泳池並坐享夜景。

▲「The Top屋頂上」的弧線泳池入夜後打上霓虹燈光並不斷變幻顏色。
▲「The Top屋頂上」的弧線泳池入夜後打上霓虹燈光並不斷變幻顏色。

最受歡迎的當屬F、H、Q區，入夜後隨著霓虹色光不斷變幻繽紛色彩的泳池，好似懶臥峇里島渡假村，超放鬆地邊享用美食邊欣賞大台北最夢幻夜景。不貪戀泳池派對氛圍的，地理位置較高的C、D區是盡覽夜色最佳位置，這裡可視的夜景範圍最寬闊。喜歡保有隱私不受打擾的，可選擇包廂或偏倚一方的南洋風情E區。

▲極具南洋風情的E區偏倚一方，更顯幽靜。
▲極具南洋風情的E區偏倚一方，更顯幽靜。

「The Top屋頂上」屋頂提供熱炒、合菜、燒烤與排餐，並按照餐點來分座位區，在入口處與服務人員確認餐點，再由專人帶位。

▲蘿蔓起司小卷╱360元（3支）。小卷包覆蝦子和起司，裹上麵包粉酥炸，擠上香甜美乃滋，再搭配蘿蔓生菜，一口咬下，香酥鮮嫩、口感豐富。
▲蘿蔓起司小卷╱360元（3支）。小卷包覆蝦子和起司，裹上麵包粉酥炸，擠上香甜美乃滋，再搭配蘿蔓生菜，一口咬下，香酥鮮嫩、口感豐富。

▲避風塘大蝦╱380元。裹粉後酥炸至外酥內鮮嫩的大蝦，佐上炸至香酥的蒜末和辣椒，香酥鹹辣，口口生香，下飯拌麵都很棒！
▲避風塘大蝦╱380元。裹粉後酥炸至外酥內鮮嫩的大蝦，佐上炸至香酥的蒜末和辣椒，香酥鹹辣，口口生香，下飯拌麵都很棒！

　

店家資訊

The Top 屋頂上

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

電話：02-2862-2255

FB：The Top屋頂上

時間：17:00-03:00，週一至21:00，週五至05:00

消費：每人低消350元，僅收現金

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜景 峇里島 美景

延伸閱讀

溫潤木質環繞的寧靜 百分百休閒宅

峇里島車禍變多 擬禁外國人租用機車

恐怖UBER司機約「看夜景」 印尼籍女學生慘遭載上山性侵

苗栗好美！獅潭鄉協雲宮夢幻雲瀑 台中露友驚艷

相關新聞

滿滿花生醬大滿足！ 推薦新北早午餐「再一塊吧ing」 IG爆紅浮誇系漢堡超豪邁

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 這家新北早午餐 再一塊吧ing，像蒙布朗一樣的浮誇系漢堡在IG爆紅，訂位從一早就滿滿～想吃真的是要搶位置！花生醬滑順帶甜味，咬下去從口中溢出來超級豪邁！還有蟹

來這裡用餐璀璨夜景看到飽　沉醉峇里島南洋度假風

「The Top屋頂上」是陽明山上最經典知名的峇里島風景觀餐廳，位於文化大學後山體育館下方50公尺處，坐擁雙北百萬夜景，加上時尚悠閒的空間設計，讓人有秒飛峇里島的快感！浪漫、Chill的氛圍，加上精緻料理，向來是情侶約會勝地，人氣歷久不衰！

北投法式私廚健康選！澳和牛、鮭魚排現點現煎獨享雙主餐

美食之都的法國，又被稱為料理的最高殿堂，位於北投的【VieBox法式私廚餐盒】以法式餐廳的高標準來製作，讓私廚好手藝原味呈現，有著無法挑剔的美味，絕對翻轉你對餐盒的印象！

台北住宿看這篇！精選8間質感背包客棧 兼具時尚設計與超高性價比

在地窄人稠的熱鬧台北市內，舉凡大型飯店或是商務旅館都一晚要價不斐，當想要尋找一個舒適怡人的住宿地點，卻又有預算方面的考量時，背包客棧莫過於最佳的選擇。隨著觀光產業的蓬勃發展，台北不斷出現嶄新的背包客棧，有的充滿日系文青格調、有的則走歐美時尚路線，並以特殊的設計主題或貼心服務取勝，以下便將精選出時下最具人氣的8間加以介紹，以供大家作為日後安排行程的有力參考。

麵條選擇困難！北投「粟家牛肉麵」：清爽香濃「茄汁牛肉麵、粉蒸排骨麵」，餐點多到好難抉擇

udn走跳美食／水晶 又從記憶卡裡挖出一家好吃的北投牛肉麵「粟家牛肉麵」，位於新北投站附近，麵食小菜種類很多種，茄汁口味非常對味，麵條不只寬麵細麵那麼單純，光是麵條就有五種以選擇，還特地貼出

坐享百萬夜景！時尚浪漫約會勝地「草山夜未眠」 居高臨下賞陽明山絕讚景致

不想睡，我要陪你一整夜！大台北知名景觀餐廳「草山夜未眠」位於陽明山半山腰，鄰近文化大學，地理位置絕讚！居高臨下，視野遼闊，坐享台北盆地最璀璨的百萬夜景，加上2020年全新裝潢，煥然一新，打造時尚浪漫感，和多個適合美拍的情境裝置場景，成為大台北最浪漫的夜景餐廳、約會勝地和IG打卡熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦