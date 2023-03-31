新北美食大集合！瑞芳22間推薦小吃美食，原來瑞芳美食可以從早吃到晚

每當大家提到瑞芳，Ann和榜哥就只會想到九份、猴硐貓村、黃金博物館這些知名景點，完全不曉得瑞芳的小吃美食也是多到爆！這一回，衝著Ann的同事推薦了幾家瑞芳小吃美食，我們夫妻倆就來一探究竟，來吃吃喝喝朋友們的推薦以及我們自己發掘到的瑞芳小吃美食給大家囉！

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來瑞芳吃小吃美食，不論搭車或是開車前來都很方便，搭乘火車的朋友在瑞芳火車站下車後步出前站過個馬路就可以在民生街上開始吃吃喝喝；開車前來的朋友，車站、市場周圍有很多付費停車場可以停車，價位大約都是每小時20元，交通問題解決了，當然就要開始吃喝啦！

●一口酥餅舖

一口酥餅舖可是瑞芳人的傳統早餐店，餐點選擇有招牌小酥餅、蔥燒餅、飯糰、饅頭、米豆漿等等，招牌的小酥餅晚到肯定是吃不到，我們就是因為晚了一步沒能吃到酥餅；但好在還是有買到好吃的蔥燒餅。

蔥燒餅單吃就不錯吃，吃得到面香味以及蔥香味，當然也是可以加蛋或是夾油條來吃。

一口酥餅舖

營業時間：04:00-中午營業地址：新北市瑞芳區明燈路三段88號

營業電話：02-2497-3015

●梅 米粉肉羹

梅 米粉肉羹不論內用外帶都可以，內用若遇人多就需要由店家來安排座位，餐點的選擇有炒米粉、滷肉飯、羹湯（麵）等可以點選。

這天我們就點了一份炒米粉跟赤肉羹湯，炒米粉順口吃起來不會覺得很乾，單純淋上店家特調的醬汁來吃就很好吃；而赤肉羹湯的湯頭竟然是清湯，但卻不會讓人覺得單調，肉羹也很Q彈，整體來說還不錯喔！

梅 米粉肉羹

營業時間：06:30-17:30（假日會延長時間）（週四休）營業地址：新北市瑞芳區民生街6號營業電話：02-2406-1788

●阿鈺雙醬麵

阿鈺雙醬麵在瑞芳也算是老字號麵攤，餐點選擇超多，有乾麵類、湯麵類、湯品、各式小菜等等，內用外帶都可以，內用位子是不太多，但翻桌率算快，所以些微等一下下就可以，店家也超級親切熱情。

這天我們就點了各一碗小的招牌雙醬麵以及雙醬黑蚯蚓，想不到黑蚯蚓竟然是米苔目，但這雙醬黑蚯蚓真的好吃，很Q很香帶點湯汁，讓人品嘗起來不會覺得很乾，有機會我可要再來品嘗其他的餐點。

阿鈺雙醬麵

營業時間：11:00-20:00營業地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號

●大腸環麵線

僅限上午販售且賣完就沒有的大腸環麵線，算是瑞芳眾多家大腸麵線生意最好，有大小碗之分的清麵線、大腸麵線、大腸肉羹麵線可以選擇，調味也可以客製化，愛吃辣的朋友當然就一定要加辣。

內用的朋友可自行先找到位子後再點餐，而外帶的朋友就需要排隊點餐囉！大腸環麵線的湯頭有帶點淡淡的柴魚香味，大腸也處理得很乾淨且滷得很入味，肉羹也蠻Q彈，整體來說Ann和榜哥還蠻推薦這家麵線給你們喔！

大腸環麵線

營業時間：05:00~10:00（週一公休）營業地址：新北市瑞芳區民生街11號營業電話：0988-508416

●古早味刈包

假日來訪的我們，再下午經過7-11瑞信門市正門口前時，看到有不少人在排隊買刈包，愛湊熱鬧的Ann和榜哥當然不能錯過囉！這家三輪車的古早味刈包，在瑞芳市區來說算是老字號且人人都知道的小吃美食。

古早味刈包，焢肉是用碳火滷製，入口時會帶點微微的碳燒味，加配上酸脆好吃的酸菜，最後再撒上香甜的花生粉及香菜，酸鹹甜的滋味溶在一起，那滋味真的難形容，但就是好吃啦！

古早味刈包

營業地址：7-11瑞信門市正門口前

●龍鳳腿（阿義、華記、阿霞）

來到瑞芳就一定要吃龍鳳腿，而走在民生街與中正路口這附近就有五間龍鳳腿可以選擇，價格都是12元/支，人氣最夯的就是阿霞龍鳳腿，無時無刻都可看到這攤總是大排長龍；華記龍鳳腿的生意也還算不錯！

口感來說，阿霞龍鳳腿外皮較外酥脆，內餡較為軟嫩，感覺像是吃雞肉捲；而華記以及阿義的口感就較為扎實，應該說是魚漿成分較多，所以吃起來有點像甜不辣，但這幾家龍鳳腿都各有各的愛好者，都是來瑞芳必吃的小吃。

阿義龍鳳腿

營業時間：09:00~20:00（週二公休）營業地址：新北市瑞芳區中正路與民生街路口營業電話：0926-214329

華記龍鳳腿

營業時間：08:30~22:00（週三公休）營業地址：新北市瑞芳區中正路與民生街路口旁營業電話：0928-251617

阿霞龍鳳腿

業時間：08:30~15:00（週一公休）營業地址：新北市瑞芳區民生街25號營業電話：0933-929158

●雙胞胎

瑞芳的民生街上有蠻多家雙胞胎可以買來品嚐。

但Ann自己比較喜歡靠近美食廣場的這家雙胞胎，每天手工做的雙胞胎，有一般常見大小，也有售一包一包裝袋裝好的小顆雙胞胎，讓我們可以邊走邊一口吃這雙胞胎。

雙胞胎

營業地址：新北市瑞芳區民生街30巷的巷口

●阿婆番薯粿

瑞芳在地人的古早好滋味「番薯粿」，番薯粿外頭煎到恰恰恰的，帶點淡淡的焦香味，裡頭卻可吃到軟綿綿的地瓜香，但是有點偏油就是了！

真要說，這番薯粿是在外地少見的銅板小吃，所以來瑞芳走跳吃喝，就走進巷子買來品嚐看看吧！

阿婆番薯粿

營業時間：08:00~18:00（週五公休）營業地址：新北市瑞芳區民生街30巷1號營業電話：0936-055006

●紅茶老店

在瑞芳沿途都可看到人手一杯「紅茶老店」的手搖杯，原來紅茶老店就在美食廣場內！紅茶老店除了賣紅茶外，另有賣桂花酸梅湯。

杯子上都還有使用建議，紅茶建議每一口間隔8秒在喝，麥香味比較重，但入口後會有回甘的滋味；而酸梅湯則是建議含在口裡約莫3秒再吞下，就會有淡淡的桂花香氣，若兩杯一起買來喝，則是建議先喝紅茶再喝酸梅湯。

Ann和榜哥是蠻喜歡他們家的桂花酸梅湯，離開瑞芳前，我們又再去買來喝！

紅茶老店

營業時間：09:00~19:00營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內

●瑞芳豐味肉羹

同樣位在美食廣場內的豐味肉羹，就在紅茶老店旁邊，用餐時間這兩家總是會有排隊人龍，可要看仔細(問清楚)排哪？以免排錯隊伍，浪費自己寶貴的時間。

豐味肉羹的羹湯不是很濃稠，算數清淡但味道很豐富，店家會加沙茶增添風味，而肉羹麵，再搭配份量還算不錯的燙魷魚，飽餐一頓真的很不錯！他們家的燙魷魚也是必點的餐點之一，Q彈帶點嚼勁，真的很推薦。

瑞芳豐味肉羹

營業時間：07:00~20:30營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內營業電話：0920-312468

●阿伯老店

阿伯老店必吃「熱油麻糬」。

一份內有兩顆的熱油麻糬，是使用純糯米製作而成，再用熱油炸熟，但不會讓人感到很油膩且Q彈不黏牙，花生粉的甜度香氣也是恰到好處，內用還可搭配店家免費提供的熱茶來享用，飯後吃上一份真的讓人感到滿足。

阿伯老店

營業時間：10:30~21:00營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內

●連莊鹹冬瓜豬腳湯

連莊鹹冬瓜豬腳湯的豬腳湯，價格超級平易近人且湯頭鹹甘鹹甘的口感真的順口好喝，兩塊豬腳也煮得軟爛能輕易地吃到豬腳皮的膠質。

除了豬腳湯之外，話說他們家的麵線也很不錯，另有自助餐點的菜色可以選擇，不少人都會在這打飯包回家吃或到公共用餐區用餐。

連莊鹹冬瓜豬腳湯

營業時間：08:00~20:00（周四公休）營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內營業電話：02-24968540

●21號米苔目

位在連莊鹹冬瓜豬腳湯斜對面的21號米苔目也是在地人都會來捧場享用的麵攤。店家親切，餐點選擇多樣且平價。這天我們帶著蔬果姐妹來用餐點了米苔目、乾麵、鯊魚煙、雙層豬腸，價格也才140元，就讓我們一家吃得飽飽飽。

玉米姐姐還一直誇他們的米苔目很好吃，下次一定還要來吃；而Ann則是蠻喜歡21號米苔目的雙層豬腸，沒有腥味，越吃越涮嘴。

21號米苔目

營業時間：10:30~21:00營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內

●瑞芳林記福州胡椒餅

位在美食廣場正門口一進去的左邊「瑞芳林記福州胡椒餅」，可說是這裡的超夯店家，沒有花時間等候就是吃不到！瑞芳林記福州胡椒餅，可不是一到攤位前就可以買到胡椒餅，他們會先告知取餐時間，先結帳拿取號碼牌，再準時到攤位前拿取自己的胡椒餅。

每天現做現烤的胡椒餅，餅皮炭烤的十分酥脆，內餡的豬肉香蔥等配料，香氣十足且扎實，讓我下回再到瑞芳一定會再去買來吃的小吃美食。

瑞芳林記福州胡椒餅

營業時間：10:30~19:00（周一公休）營業地址：新北市瑞芳區美食廣場內營業電話：02-24968372

●福哥牛肉麵

福哥牛肉麵在瑞芳算是老字號的牛肉麵店，用餐時間可是高朋滿座，不論內用外帶也都是需要花點時間等候。福哥牛肉麵的餐點價位真的很平價且用料真的實在，牛肉也是滷得很軟嫩，難怪在地人都不斷跟我們推薦來這一定要吃福哥！

福哥牛肉麵

營業時間：09:00-22:00營業地址：新北市瑞芳區民生街21號營業電話：02-2496-0567

●里長伯排骨

里長伯排骨就在瑞芳美食廣場入口處即可看到，攤位不算大但讓人覺得乾淨衛生，而菜色的選擇算多樣，主餐的選擇有排骨、雞腿、香腸、爌肉等等，內用外帶都可以，內用的朋友，攤位後方有一共用的用餐區可使用，但需要先自行找到位子再去點餐喔！

里長伯排骨

營業時間：10:30-20:00（周六休）營業地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號30號攤位營業電話：02-24966461

●佳佳肉羹油飯

位在瑞芳美食廣場2號的佳佳肉羹油飯，內用外帶都可以，但內用的位置不算多，假日前來用餐可能會需要花點時間等候一下下，而餐點的選擇有油飯、肉羹湯、肉羹麵（粿仔、冬粉、米粉）、乾麵、魷魚羹等等，店家的服務態度也很親切喔！

佳佳肉羹油飯

營業時間：06:00-19:00（周一休）營業地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號第2號攤位營業電話：0911-862722

●卡特紅燒牛肉麵

卡特紅燒牛肉麵位在瑞芳美食廣場內，提供蠻多的用餐位子，但假日前來用餐可要避開用餐時間，因為很快就高朋滿座，內用需要自行找位子才能點餐。

餐點的選擇非常多，有牛肉麵、半筋半肉麵、乾麵類、水餃、各式小菜，份量算大份，但價位若要跟福哥相比的話就貴了一些些。

卡特紅燒牛肉麵

營業時間：07:00-21:00營業地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號第15號攤位營業電話：0988-909397

●保雲芋圓

位在瑞芳車站後站的保雲芋圓算是老字號的店家，用餐環境十分的懷舊復古，餐點的選擇有冰熱品都有像是嫩仙草、紅豆芋圓、豆花以及甜不辣等等，內用外帶都是要排隊點餐，內用先自行找位子後再去排隊點餐喔！

保雲芋圓

營業時間：10:00-21:00營業地址：新北市瑞芳區瑞芳街8號營業電話：02-2497-4268

●古早味大頭米粉湯

古早味大頭米粉湯的餐點選擇就是傳統麵攤的品項，像是有麵類、湯類、小菜等，價位都很親民平價，內用外帶都可以，用餐時間可是需要花點時間等候。招牌米粉湯可是不少人會點選，湯頭好喝順口，喝完後不會讓人感到口乾舌燥。

古早味大頭米粉湯

營業地址：新北市瑞芳區民生街上

其實在瑞芳市區內還有很多小吃美食沒推薦分享到，像是我找不到的耿記牛肉麵還有早餐才吃得到的一口酥餅等都是感覺很強的小吃美食，也真心歡迎大家一起討論分享自己的口袋名單給我們大家參考，Ann常說的小吃美食就是要不吝嗇地分享，這樣大家才能吃到在地人吃的美味喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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