快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

北投法式私廚健康選！澳和牛、鮭魚排現點現煎獨享雙主餐

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於北投的【VieBox法式私廚餐盒】將法式精神融入料理之中，嚴選當季食材製作，讓美食有如藝術品般，不僅配色鮮艷、營養滿分，在味覺上更突顯層次感，是市面上難得一見的精緻餐盒！

▲店內環境有著歐洲餐酒館的異國風情
▲店內環境有著歐洲餐酒館的異國風情

幽靜閒謐的用餐環境裡，以大地灰色牆面營造氛圍，而大理石桌與木椅的質感設計，加上點餐櫃台的歐洲藍，讓人彷彿置身於左岸餐酒館，頗有異國浪漫情調。

【VieBox法式私廚餐盒】餐點皆新鮮現做，以橄欖油取代一般沙拉，讓主菜與配菜發揮本身特色，吃起來清爽無負擔。而菜單上除了私廚餐盒、獨享雙主餐與沙拉之外，還可搭配限量湯品，在每個細節秉持料理即是藝術的做法深得消費者喜愛，外送訂單此起彼落忙得不可開交，就是受歡迎的最佳證明！

▲優雅的高腳椅設計讓用餐更有氣氛
▲優雅的高腳椅設計讓用餐更有氣氛

▲食材現點現做呈現新鮮質感
▲食材現點現做呈現新鮮質感

▲牛肉組「菲力牛+鮭魚排」份量十足又美味
▲牛肉組「菲力牛+鮭魚排」份量十足又美味

獨享雙主餐任選雙拼，讓百元價位有高檔享受！肉類包含和牛、菲力牛、松阪豬、雞胸排、雞腿排等可選擇，海鮮則有鮮蝦干貝、鮭魚排，而主廚依舊秉持食材新鮮就是最好的調味料。

粉嫩紅潤的菲力牛，肉質柔順又多汁，煎至微焦的香氣越嚼越有韻味，而主廚全程採用專業的牛排料理手法，在份量上也給得相當大方，幾乎佔滿餐盒三分之一，喜歡吃牛肉的朋友一定不能錯過！

鮮艷明亮的鮭魚排佐以蒜酥調味，再用黑胡椒襯托香氣，同時保留魚油的營養成份，搭配花椰菜、地瓜等配菜，讓油質得到適度平衡，是健康飲食的最佳選擇！

▲粉嫩紅潤的菲力牛
▲粉嫩紅潤的菲力牛

▲鮮艷油亮的鮭魚排
▲鮮艷油亮的鮭魚排

▲雞胸肉蔬果沙拉
▲雞胸肉蔬果沙拉

▲以舒肥方式製作的雞胸肉格外軟嫩
▲以舒肥方式製作的雞胸肉格外軟嫩

超人氣的「雞胸肉蔬果沙拉」，雞肉以舒肥方式製作而成，開封後再下鍋煎出香氣，吃起來格外鮮嫩清甜，整份沙拉拌入山藥、番茄、櫛瓜等時蔬，不論當正餐或點心都相當合適。

目前流行的舒肥法，是以低溫加熱的方式，將真空袋裡的雞胸肉烹煮熟透，也讓肉汁、營養不流失，最能到達完美口感的標準。

湯品部份則包含海鮮番茄湯、南瓜濃湯、法式羅宋湯等等，其中「海鮮番茄湯」選用鮮蝦、番茄、洋蔥、紅蘿蔔等材料，將食材熬出精華，喝起來自然又健康，同時吃得到完整蝦肉，每一口都令人讚嘆！

▲加入完整鮮蝦的海鮮番茄湯
▲加入完整鮮蝦的海鮮番茄湯

▲典雅浪漫的店面外觀
▲典雅浪漫的店面外觀

除此之外，「私廚鮮蝦干貝佐奶油鳯梨」、「私廚牛佐野菇黑松露」、「法式綜合野菇佐堅果」等私廚餐盒也各有特色，吃膩了一成不變的口味，不妨試試不同組合，驚喜口感等您來發現！

以往想吃私廚料理都要提前訂位，還好【VieBox法式私廚餐盒】在家就能享受，省去大排長龍的等待，盡情品嚐感受美妙之處。原來，這就是法國人口中的 C'est la vie（這就是生活）！

VieBox法式私廚餐盒

商家地址：台北市北投區溫泉路24-2號

商家電話：(02) 2897-8333

粉絲專頁：https://reurl.cc/9VOyVO

營業時間：11:00-20:00

停車資訊：路邊停車


延伸閱讀>>主打水煮餐的咖啡廳 內湖【偷懶的人】來與萌店寵同享美味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙拉 海鮮 北投

延伸閱讀

台中連4天掃黑 臨檢酒店也有大批低胸禮服辣妹

松葉蟹、和牛精選3套餐！ 淡水新開幕「閤豐割烹」日式料理 3/31前送肥美牡蠣私房菜

1993年壽星出列 憑有效證件「王品牛排」主菜免費升級

1993年壽星注意！王品牛排免費升級、再送明蝦干貝

相關新聞

北投法式私廚健康選！澳和牛、鮭魚排現點現煎獨享雙主餐

美食之都的法國，又被稱為料理的最高殿堂，位於北投的【VieBox法式私廚餐盒】以法式餐廳的高標準來製作，讓私廚好手藝原味呈現，有著無法挑剔的美味，絕對翻轉你對餐盒的印象！

台北住宿看這篇！精選8間質感背包客棧 兼具時尚設計與超高性價比

在地窄人稠的熱鬧台北市內，舉凡大型飯店或是商務旅館都一晚要價不斐，當想要尋找一個舒適怡人的住宿地點，卻又有預算方面的考量時，背包客棧莫過於最佳的選擇。隨著觀光產業的蓬勃發展，台北不斷出現嶄新的背包客棧，有的充滿日系文青格調、有的則走歐美時尚路線，並以特殊的設計主題或貼心服務取勝，以下便將精選出時下最具人氣的8間加以介紹，以供大家作為日後安排行程的有力參考。

麵條選擇困難！北投「粟家牛肉麵」：清爽香濃「茄汁牛肉麵、粉蒸排骨麵」，餐點多到好難抉擇

udn走跳美食／水晶 又從記憶卡裡挖出一家好吃的北投牛肉麵「粟家牛肉麵」，位於新北投站附近，麵食小菜種類很多種，茄汁口味非常對味，麵條不只寬麵細麵那麼單純，光是麵條就有五種以選擇，還特地貼出

坐享百萬夜景！時尚浪漫約會勝地「草山夜未眠」 居高臨下賞陽明山絕讚景致

不想睡，我要陪你一整夜！大台北知名景觀餐廳「草山夜未眠」位於陽明山半山腰，鄰近文化大學，地理位置絕讚！居高臨下，視野遼闊，坐享台北盆地最璀璨的百萬夜景，加上2020年全新裝潢，煥然一新，打造時尚浪漫感，和多個適合美拍的情境裝置場景，成為大台北最浪漫的夜景餐廳、約會勝地和IG打卡熱點。

超夯KATSU鑫熟成豬排插旗中和！2顆蛋低脂豬排蓋飯必吃

「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」是近期在台北中山的人氣豬排蓋飯店，沒有其他的料理僅賣豬排蓋飯，現在確認即將插旗中和成立2號店，2顆蛋量配上低脂豬排的蓋飯超涮嘴，準備手刀搶吃囉！

滷肉飯10元！「北港蔡無刺虱目魚」慶開幕連2日大放送，10元滷肉飯內用不限碗數

滷肉飯10元！無刺虱目魚專賣店「北港蔡無刺虱目魚」板橋形象店慶開幕，推出2日「10元滷肉飯」優惠活動，邀請大家好康道相報，一起至店開吃超便宜紹興滷肉飯，只要一個銅板就搞定，內用還不限碗數！據網友分享表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦