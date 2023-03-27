北投法式私廚健康選！澳和牛、鮭魚排現點現煎獨享雙主餐

位於北投的【VieBox法式私廚餐盒】將法式精神融入料理之中，嚴選當季食材製作，讓美食有如藝術品般，不僅配色鮮艷、營養滿分，在味覺上更突顯層次感，是市面上難得一見的精緻餐盒！

▲店內環境有著歐洲餐酒館的異國風情

幽靜閒謐的用餐環境裡，以大地灰色牆面營造氛圍，而大理石桌與木椅的質感設計，加上點餐櫃台的歐洲藍，讓人彷彿置身於左岸餐酒館，頗有異國浪漫情調。

【VieBox法式私廚餐盒】餐點皆新鮮現做，以橄欖油取代一般沙拉油，讓主菜與配菜發揮本身特色，吃起來清爽無負擔。而菜單上除了私廚餐盒、獨享雙主餐與沙拉之外，還可搭配限量湯品，在每個細節秉持料理即是藝術的做法深得消費者喜愛，外送訂單此起彼落忙得不可開交，就是受歡迎的最佳證明！

▲優雅的高腳椅設計讓用餐更有氣氛

▲食材現點現做呈現新鮮質感

▲牛肉組「菲力牛+鮭魚排」份量十足又美味

獨享雙主餐任選雙拼，讓百元價位有高檔享受！肉類包含和牛、菲力牛、松阪豬、雞胸排、雞腿排等可選擇，海鮮則有鮮蝦干貝、鮭魚排，而主廚依舊秉持食材新鮮就是最好的調味料。

粉嫩紅潤的菲力牛，肉質柔順又多汁，煎至微焦的香氣越嚼越有韻味，而主廚全程採用專業的牛排料理手法，在份量上也給得相當大方，幾乎佔滿餐盒三分之一，喜歡吃牛肉的朋友一定不能錯過！

鮮艷明亮的鮭魚排佐以蒜酥調味，再用黑胡椒襯托香氣，同時保留魚油的營養成份，搭配花椰菜、地瓜等配菜，讓油質得到適度平衡，是健康飲食的最佳選擇！

▲粉嫩紅潤的菲力牛

▲鮮艷油亮的鮭魚排

▲雞胸肉蔬果沙拉

▲以舒肥方式製作的雞胸肉格外軟嫩

超人氣的「雞胸肉蔬果沙拉」，雞肉以舒肥方式製作而成，開封後再下鍋煎出香氣，吃起來格外鮮嫩清甜，整份沙拉拌入山藥、番茄、櫛瓜等時蔬，不論當正餐或點心都相當合適。

目前流行的舒肥法，是以低溫加熱的方式，將真空袋裡的雞胸肉烹煮熟透，也讓肉汁、營養不流失，最能到達完美口感的標準。

湯品部份則包含海鮮番茄湯、南瓜濃湯、法式羅宋湯等等，其中「海鮮番茄湯」選用鮮蝦、番茄、洋蔥、紅蘿蔔等材料，將食材熬出精華，喝起來自然又健康，同時吃得到完整蝦肉，每一口都令人讚嘆！

▲加入完整鮮蝦的海鮮番茄湯

▲典雅浪漫的店面外觀

除此之外，「私廚鮮蝦干貝佐奶油鳯梨」、「私廚牛佐野菇黑松露」、「法式綜合野菇佐堅果」等私廚餐盒也各有特色，吃膩了一成不變的口味，不妨試試不同組合，驚喜口感等您來發現！

以往想吃私廚料理都要提前訂位，還好【VieBox法式私廚餐盒】在家就能享受，省去大排長龍的等待，盡情品嚐感受美妙之處。原來，這就是法國人口中的 C'est la vie（這就是生活）！

VieBox法式私廚餐盒

商家地址：台北市北投區溫泉路24-2號

商家電話：(02) 2897-8333

粉絲專頁：https://reurl.cc/9VOyVO

營業時間：11:00-20:00

停車資訊：路邊停車





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