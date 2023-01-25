金山必訪！新北「靠北過日子Quiet B. Days」景觀餐廳，擁抱中角灣無敵海景

靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，靠北過日子Quiet B. Days的名氣大響一來因為名字太酷，二來則是建築物超醒目，摩西多薄荷檸檬氣泡飲、鳳梨芒果百里香氣泡飲也不錯喝，才會讓人想一來再來呀！靠北過日子Quiet B. Days沒有提供預約訂位，只有現場候位，藍寶堅尼的顏色超引人注目，位在北岸公路上，想來吃美食、下午茶或是輕食都挺不錯，傍晚也可以在中角灣看見夕陽，冬天來北海岸同樣是很漂亮，想到靠北過日子的名言，日子不就是在靠北中一天一天過去，靠北歸靠北，該享受的生活也是要好好享受。

新北金山餐廳靠北過日子Quiet B. Days

地址：新北市金山區海興路174號

電話：(02)2408-2332

不收服務費｜提供網路、插座｜內用每人低消：250元（12歲以下佔位低消100元)，加收8％清潔費｜假日用餐100分鐘

★營業時間：上午11:00～晚上7:00（每週三店休），最後入座與點餐時間為下5:30（若餐點提早售完會提早打烊，建議可先來電詢問）。

★外帶餐飲品優惠：可享9折。

靠北過日子Quiet B. Days寶藍色外觀建築很應景與中角灣藍天互相輝映

靠北過日子Quiet B. Days二樓很吸引人注意，除了外觀吸引人，裡裡外外都挺好拍好逛的，車子可以放在中角灣停車處。

靠北過日子店裡很有意境，也很有露營風，外觀則好好拍～

靠北過日子Quiet B. Days內部環境

我覺得靠北過日子Quiet B. Days很有自家特色，開在中角灣旁真的很強，老闆也很認真的做起餐點，整個感覺很輕鬆又自在。

裡面有陳設很多的露營用品，喜愛露營的朋友應該看見這些商品會又驚又喜的吧！

這裡的每一個空間都使用的很完全，規劃的別緻。

輕鬆又自在的環境，不時都會聽到嬉鬧聲。

鐵鍋德式鬆餅 NT.260

鐵鍋鬆餅好吃噎，薄皮的餅皮帶點脆度，裡頭又有點鬆軟，沾起冰淇淋好好吃，香氣很足。

摩西多薄荷檸檬氣泡飲 $170元、鳳梨芒果百里香氣泡飲 $170元

攪拌均勻後很有氣泡感，百香果醬跟芒果，再配上鳳梨香氣，喜愛鳳梨的朋友絕對不要錯過。

靠北過日子Quiet B. Days緊鄰中角灣無敵海景

在這享受冬陽和煦陽光之餘，也可以享受海景，遠離城市紛擾，這裡很適合度假啊！

靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，到了中角灣這裡玩水時也別忘了來這家靠北過日子Quiet B. Days景觀餐廳來喝飲料感受這金山咖啡廳的輕鬆自在感呀！

靠北過日子Quiet B. Days

地址：新北市金山區海興路174號

電話：(02)2408-2332

不收服務費｜提供網路、插座｜內用每人低消：250元（12歲以下佔位低消100元)，加收8％清潔費｜假日用餐100分鐘

★營業時間：上午11:00～晚上7:00（每週三店休），最後入座與點餐時間為下5:30（若餐點提早售完會提早打烊，建議可先來電詢問）。

★外帶餐飲品優惠：可享9折。

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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