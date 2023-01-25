快訊

本土+1萬6329 境外+189 死亡+22 較前一周減少21.4%

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

金山必訪！新北「靠北過日子Quiet B. Days」景觀餐廳，擁抱中角灣無敵海景

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，靠北過日子Quiet B. Days的名氣大響一來因為名字太酷，二來則是建築物超醒目，摩西多薄荷檸檬氣泡飲、鳳梨芒果百里香氣泡飲也不錯喝，才會讓人想一來再來呀！靠北過日子Quiet B. Days沒有提供預約訂位，只有現場候位，藍寶堅尼的顏色超引人注目，位在北岸公路上，想來吃美食、下午茶或是輕食都挺不錯，傍晚也可以在中角灣看見夕陽，冬天來北海岸同樣是很漂亮，想到靠北過日子的名言，日子不就是在靠北中一天一天過去，靠北歸靠北，該享受的生活也是要好好享受。

新北金山餐廳靠北過日子Quiet B. Days

地址：新北市金山區海興路174號

電話：(02)2408-2332

不收服務費｜提供網路、插座｜內用每人低消：250元（12歲以下佔位低消100元)，加收8％清潔費｜假日用餐100分鐘

★營業時間：上午11:00～晚上7:00（每週三店休），最後入座與點餐時間為下5:30（若餐點提早售完會提早打烊，建議可先來電詢問）。

★外帶餐飲品優惠：可享9折。

靠北過日子Quiet B. Days寶藍色外觀建築很應景與中角灣藍天互相輝映

靠北過日子Quiet B. Days二樓很吸引人注意，除了外觀吸引人，裡裡外外都挺好拍好逛的，車子可以放在中角灣停車處。

靠北過日子店裡很有意境，也很有露營風，外觀則好好拍～

靠北過日子Quiet B. Days內部環境

我覺得靠北過日子Quiet B. Days很有自家特色，開在中角灣旁真的很強，老闆也很認真的做起餐點，整個感覺很輕鬆又自在。

裡面有陳設很多的露營用品，喜愛露營的朋友應該看見這些商品會又驚又喜的吧！

這裡的每一個空間都使用的很完全，規劃的別緻。

輕鬆又自在的環境，不時都會聽到嬉鬧聲。

鐵鍋德式鬆餅 NT.260

鐵鍋鬆餅好吃噎，薄皮的餅皮帶點脆度，裡頭又有點鬆軟，沾起冰淇淋好好吃，香氣很足。

摩西多薄荷檸檬氣泡飲 $170元、鳳梨芒果百里香氣泡飲 $170元

攪拌均勻後很有氣泡感，百香果醬跟芒果，再配上鳳梨香氣，喜愛鳳梨的朋友絕對不要錯過。

靠北過日子Quiet B. Days緊鄰中角灣無敵海景

在這享受冬陽和煦陽光之餘，也可以享受海景，遠離城市紛擾，這裡很適合度假啊！

靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，到了中角灣這裡玩水時也別忘了來這家靠北過日子Quiet B. Days景觀餐廳來喝飲料感受這金山咖啡廳的輕鬆自在感呀！

靠北過日子Quiet B. Days

地址：新北市金山區海興路174號

電話：(02)2408-2332

不收服務費｜提供網路、插座｜內用每人低消：250元（12歲以下佔位低消100元)，加收8％清潔費｜假日用餐100分鐘

★營業時間：上午11:00～晚上7:00（每週三店休），最後入座與點餐時間為下5:30（若餐點提早售完會提早打烊，建議可先來電詢問）。

★外帶餐飲品優惠：可享9折。

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金山 咖啡廳 露營 北海岸 芒果 景觀餐廳

相關新聞

金山必訪！新北「靠北過日子Quiet B. Days」景觀餐廳，擁抱中角灣無敵海景

udn走跳美食／Kiwi 靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，靠北過日子Quie

沒見過這麼大的地瓜球！大龍峒保安宮必吃「二姊的膨風球」，包紅豆餡好吃又好玩

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 不是二姊做的膨風球，我可是不吃的哦！今天要介紹一個第一次見到會讓人很驚訝的膨風球！一出爐馬上就像氣球一樣自體膨脹，難怪敢說自己會膨風。不同於一般夜市賣的地瓜球

韓國街頭甜點台北吃！「白狐院華夫餅」隱身虎林街，「這口味」吃1次就封神

正統韓式華夫餅在台北就吃得到啦！使用來自韓國的原物料製作鬆餅，剛開幕就有許多人前往打卡，隱身在台北信義區虎林街內，小小的店面加上裝潢格外溫馨。有去韓國、吃過街頭華夫餅的朋友應該都知道，韓式華夫餅的特色

盤點中山區「赤峰街美食TOP6」！面線町、名古屋台所、魚兵衛太春和食處...沒吃到的人絕對會捶心肝！

台北市中山區絕對是美食聚集地之一，想要在這麼多家餐廳中脫穎而出，肯定是需要真本事！今天就來跟大家推薦「赤峰街美食TOP6」，日式、台式通通有，絕對讓你吃出療癒感，老饕們趕快把這些記起來大吃一波！

走春踩點品咖啡！ 台北4家「古蹟星巴克」喝出人文氣息 愜意下午茶好放鬆

來杯愜意的咖啡下午茶！ 趁著新春期間多數人已規劃回鄉或外出旅行計畫，待在台北的朋友更能細細品味專屬的城市軌跡，不妨一口氣走訪位於台北市的4家「古蹟星巴克」，每一間皆有其不同的歷史人文氣息，趁著這時節好好放鬆、來個什麼都不想的放空星巴克「踩點走春小旅行」吧。

台北走春首選碧潭！「白熊家族」進駐碧潭，春節照常點燈超美

碧潭作為一日遊是許多台北人假日休憩的活動場所，可以漫步、美食還有騎乘腳踏車。現在全新「白熊家族」進駐碧潭河岸，每日晚上點燈超美，春節也不打烊喔，快帶家人前往吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。