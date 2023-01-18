政大週邊讓人忘不掉的美食，趁寒假前再去嘗一口吧！

貓空山腳下，緊鄰景美溪跟道南河濱公園，離木柵動物園跟信義區都不遠。如此優美的地段正是政治大學的所在地，而政治大學附近的美食更是讓人嘖嘖稱奇。不管是政大學生或是在地居民，都有一個自己心目中的名單。今天就讓同為是政大在地人的小編來告訴大家我心目中的名單，可以趁放寒假前趕快去回味一下！

李白Breakfast x Coffee

這間在政大正門出去，往從Jason’s旁邊的巷子進去，看起來很像咖啡廳，但實際上是早午餐店。李白Breakfast x Coffee外觀與住宅區的顏色相同，乾淨淺灰色牆壁嵌著「李白」二字，頗有詩意。店內位置不多，到午餐時間更是要排隊等待，等待的期間也時常看到有人來點外帶。餐點主要以酥皮厚蛋餅跟夾蛋土司，也有簡單小點。相較於其他傳統早餐的的薄皮蛋餅，李白的蛋餅皮是偏厚跟脆口的，即使這樣，他的餡料也完全不馬虎。吐司的內餡份量也相當多，胃口一般的女生吃一個真的就超飽足的！

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店家地址：台北市文山區萬壽路25巷7號1樓

電話：0965741676

營業時間：週一～週五07:00-13:30，週六日07:00-14:00，週三公休

MY麵屋

這間麵店則是小編夏天的最愛，他們家的涼麵不是一般的細麵，而是寬麵條，相當有嚼勁。最特別的是，涼麵有分兩種顏色，一種是一般的白色，一種是加入菠菜下去製作而成的綠色涼麵。每到夏天小編都一定會來一碗雞絲涼麵，他們的麻醬很香，緊緊攀附在Q彈的麵條上，每一口都讓人回味無窮。小菜也很多，內用還有紅茶喝到飽，真的是夏天第一選擇呢！

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店家地址：台北市文山區指南路二段45巷7號

電話：0229394277

營業時間：週一～週五11:00-14:00,17:00-20:00，週六日休息

同洋燒臘（殺人魔王燒臘）

這間燒臘店一開始沒有名稱，但因老闆切肉的聲音快速俐落，才被稱作殺人魔王燒臘。小時候對這間燒臘店印象特別深刻，每次去外帶便當或內用都一定有一瓶多多可以喝，還有綠豆湯可以喝到飽。他的份量也很大，一般男生會吃得飽的那種。他們的口味偏甜，而且很多很具有獨特性，甚至還有蘋果炒飯。月底的最佳選擇就是同洋燒臘了！

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店家地址：台北市文山區指南路二段45巷2弄1號

電話：0229390250

營業時間：週一～週五11:00-20:00，週六11:00-13:00，週日休息

四五大街

簡單有力的店名，因為他就在指南路45巷上，餐點也是以便當、炒飯、快餐等為主。小編最愛的是他的奶油豬排飯，他們的奶油醬超級濃郁，簡直就是義大利麵等級！就算配上豬排也不會覺得特別油膩，反而多添一種奶香味。炒飯味道偏重，卻也是餐桌上的常見客呢！雖然稍稍漲價，但完全不影響小編對奶油豬排的喜愛！

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店家地址：台北市文山區指南路二段45巷5號

電話：0229362376

營業時間：週一～週五11:00-14:00,16:30-20:00，週六日休息

敏忠小吃

位在政大側門斜對面，這裡餐點種類多元，可以單點炒飯，或點家常菜跟全家人一起吃。炒飯、蓋飯是大學生們的最愛，份量大又實惠，缺點就是有點小油膩。但是，這就是他好吃的秘訣，有些東西你明明知道他有點油膩，可是他真的好好吃啊！如果是一群人來用餐的話，小編極力推薦「糖醋魚」！每次只要晚來一點就會賣完，就知道糖醋魚有多美味了吧！

圖片來源 / ＠IGwhatuphungry

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店家地址：台北市文山區指南路二段57號

電話：0229399060

營業時間：週一～週日11:45-14:00,17:15-19:30

Juicy Bun Burger

只要是住在政大附近的人都一定知道這間美式餐廳。從外面到裡面的裝潢都超級美式，而且餐點也很大份，內用點餐還有飲料可以無限續杯。蛋捲、漢堡、三明治每項都超好吃，除了最經典的花生醬牛肉堡，他們還有薯片漢堡。Chips跟cheese的結合，簡直讓人戀愛到不行。

圖片來源 / ＠IGpanpan_candynote

店家地址：台北市文山區萬壽路19號1樓

電話：0229390780

營業時間：週一～週日11:30-22:00，廚房20:30休息

Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡

這間咖啡廳離政大要走一小段距離，或許還會不小心錯過他。但他的裝潢真的超級好拍，很適合帶電腦工作或是讀書。溫熱的布朗尼配上冰涼香甜的冰淇淋真的是人生一大享受，咖啡也不遑多讓，配著甜點一口接著一口根本停不下來！這間裝潢是由廢墟改造，改造相當成功，變成有點工業風的感覺，喜歡拍照的朋友們一定不能錯過這裡！

圖片來源 / ＠IGthreepeople345 店家地址：台北市文山區木柵路三段242號

電話：0222340024

營業時間：週二～週日13:00-21:00，週一休息

小編悄悄話

這幾間餐廳都是小編回政大那邊的住處時一定會去吃的美味，有些甚至從小吃到大都還吃不膩呢！雖然政大附近也開了很多新的店，但念念不忘的仍然是他們。有時間到政大走走逛逛時，不妨挑幾間，來品嚐他們的美味吧！

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