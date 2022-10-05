史努比快閃店進駐中和！超巨大造型公仔 + 10款史努比新品全台獨賣

喜歡史努比的粉絲千萬不要錯過！都要拍！史努比專賣店「Peanuts花生漫畫」即日起快閃「Global Mall 新北中和」店，推出超大充氣公仔可打卡美拍外，更狂的是還有全台獨家販售的「10款限定史努比新品」，絕對值得光顧！

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

此次合作的快閃店，從形象包裝就做足了面子，在一樓門口廣場最多人的地方特別放了巨型史努比公仔，不論路過經過或是對面看過來絕對都會看到它的身影。走進「主角的2樓店鋪」，可以看到鮮紅色沙發椅上的巨型史努比與經典紅屋，真的會讓閃光燈拍不停，很適合親子前往。

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

至於全台獨賣的10款新品，可以看到各式超萌打扮的史努比產品，包含「努比大頭趴姿玩偶」與「史努比老虎裝玩偶」等，其他還有生活必須品像是餐具、收納袋與口罩系列產品。即日起快閃店到11月23日，價格優惠中，例如餐具組一組原價950元，活動期間只要599元超划算，快揪團前往啦！

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

Global Mall 新北中和「Peanuts花生漫畫」快閃店

期間：即日起至11月23日

地點：Global Mall 新北中和2F

地址：新北市中和區中山路三段122號

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

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