快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

影／北市建設公司老董走出公司遭槍擊 22歲槍手攜槍彈投案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史努比快閃店進駐中和！超巨大造型公仔 + 10款史努比新品全台獨賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

喜歡史努比的粉絲千萬不要錯過！都要拍！史努比專賣店「Peanuts花生漫畫」即日起快閃「Global Mall 新北中和」店，推出超大充氣公仔可打卡美拍外，更狂的是還有全台獨家販售的「10款限定史努比新品」，絕對值得光顧！

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

此次合作的快閃店，從形象包裝就做足了面子，在一樓門口廣場最多人的地方特別放了巨型史努比公仔，不論路過經過或是對面看過來絕對都會看到它的身影。走進「主角的2樓店鋪」，可以看到鮮紅色沙發椅上的巨型史努比與經典紅屋，真的會讓閃光燈拍不停，很適合親子前往。

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

至於全台獨賣的10款新品，可以看到各式超萌打扮的史努比產品，包含「努比大頭趴姿玩偶」與「史努比老虎裝玩偶」等，其他還有生活必須品像是餐具、收納袋與口罩系列產品。即日起快閃店到11月23日，價格優惠中，例如餐具組一組原價950元，活動期間只要599元超划算，快揪團前往啦！

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

Global Mall 新北中和「Peanuts花生漫畫」快閃店

期間：即日起至11月23日

地點：Global Mall 新北中和2F

地址：新北市中和區中山路三段122號

圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專
圖／Global Mall環球新北中和臉書粉專

延伸閱讀：

台灣生日快樂懶人包！ 國慶飲品買一送一總整理 開工解鬱方案也出爐

手搖界台日混血！迷客夏秋季新品「一抹青、白玉町」 抹茶與穀物創意新組合 喝新品再把聯名車款騎回家

史努比

相關新聞

史努比快閃店進駐中和！超巨大造型公仔 + 10款史努比新品全台獨賣

喜歡史努比的粉絲千萬不要錯過！都要拍！史努比專賣店「Peanuts花生漫畫」即日起快閃「Global Mall 新北中和」店，推出超大充氣公仔可打卡美拍外，更狂的是還有全台獨家販售的「10款限定史努比新品」，絕對值得光顧！

烤鴨酥脆、鵝肉美味！汐止2022新餐廳推薦「丞相鵝肉」 咬下瞬間油脂迸發甜香滿溢

udn走跳美食／棠小璇 [汐止吃什麼？] 住汐止第三個年頭了，不得不說汐止人的生活模式真的很像台北天母，就連我自己搬來汐止都變得很少外食！加上現在外帶非常的方便，所以外出用餐的機會就更少了！

IG洗版！復古俏皮系咖啡廳「造糕的人」，多口味蛋糕與童趣裝潢，假日探店必收藏

IG洗版之台北超人氣咖啡廳！「造糕的人」就如同店名「製造蛋糕的人」，甜點選擇多樣，滿當當的蛋糕櫃讓人選擇困難，童趣的裝潢與色彩繽紛的玩具裝飾成為打卡熱點，連營業時間都很有個性。 這家

穿越舊時空！北部６間「特色老宅民宿」懶人包，感受故事裡的歲月痕跡

近年來，有越來越多老宅翻新的成功案例出現，也掀起了一股復古懷舊、老屋新生的風潮。替過去的建築改頭換面，賦予他們新的面貌以及意義，在華麗轉身之後還能夠繼續將故事延續下去。本文將介紹 6 間大台北地區的老宅民宿，如果想要近距離、長時間在充滿故事的房屋內體驗、欣賞，不妨到這幾間充滿特色民宿住一晚吧！

大推！新北三峽越南料理「西貢廚房」，道地南洋清爽風味，融入斗笠元素更接地氣

udn走跳美食／jason 西貢廚房 位於台北大學附近的越南料理餐廳，結合三峽在地綠竹筍研發出清爽可口的春捲和沙拉，特別是用蝦餅搭配青木瓜，真的令人驚艷，充滿南洋香料風味的咖哩搭配經典越南餐點

河景第一排！基隆「十二橋麵食館」數十種小菜均一價40元，平價爽吃在地特色美食

udn走跳美食／大海愛上藍天 常來基隆挖掘美食，居然沒發現基隆著名地標十二生肖橋旁有間十二橋麵食館，是基隆人最常來品嚐在地小吃，現在資訊發達幾乎都是透過網路，若不是剛好經過看到絡繹不絕的人群

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。