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從早午餐到深夜！花博公園旁小酒館 結點中西日餐點口味豐富 早上就能微醺chill一下

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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覓’s咖啡小酒館座落中山區雙城街，鄰近晴光商圈與花博公園，是一家結合咖啡、調酒和中、西、日式餐點的餐酒館，品項非常豐富。工業風裝潢搭配昏黃燈光，氣氛讓人感到愜意輕鬆，且從早午餐時段經營到深夜，滿足多種客群，還從營業之初就開始提供酒精飲品，讓大家早上就能微醺一下。

覓’s咖啡小酒館雖然空間不大，但裝潢用心，大門外放置一排綠色植物，並設計戶外用餐區，桌上還放置小盆栽點綴，有置身歐美餐廳的感覺。
覓’s咖啡小酒館雖然空間不大，但裝潢用心，大門外放置一排綠色植物，並設計戶外用餐區，桌上還放置小盆栽點綴，有置身歐美餐廳的感覺。

內用區採用工業風桌椅，還有一桌沙發區，且室內、戶外還裝有投影布幕和電視，讓客人可以觀賞體育賽事或是電影。
內用區採用工業風桌椅，還有一桌沙發區，且室內、戶外還裝有投影布幕和電視，讓客人可以觀賞體育賽事或是電影。

店內餐點種類眾多，輕食、正餐和點心一應俱全。輕食部分主打煙燻鮭魚沙拉，有3種醬料可以挑選。生食鮭魚口感細嫩又新鮮，搭配烤時蔬、蘿蔓、紅卷、小番茄、醃洋蔥、堅果，以及冰心蜜地瓜，就算男生食用，吃完也不會覺得空虛。

時蔬的部分選用杏鮑菇、紅蘿蔔和櫛瓜，未經過任何調味直接燒烤，可以吃得到食材的原味；生菜選用蘿蔓，吃起來清脆；洋蔥則用店家特製醬料醃製，再加上堅果和番茄等食材，吃起來更有層次。

早餐盤人氣王之一的經典煙燻，內含烤時蔬、卡茲德腸、秘制黑糖厚培根、茄汁豆、太陽蛋和麵包，另附一杯新鮮果汁，相當澎湃。
早餐盤人氣王之一的經典煙燻，內含烤時蔬、卡茲德腸、秘制黑糖厚培根、茄汁豆、太陽蛋和麵包，另附一杯新鮮果汁，相當澎湃。

卡滋德腸有帶骨，吃起來比市面上的德國香腸更具口感；培根厚度扎實，宛如豬排片，加上秘制黑糖醃製，煎過後帶點焦香味，吃起來甜甜鹹鹹，是外面吃不到的味道。
卡滋德腸有帶骨，吃起來比市面上的德國香腸更具口感；培根厚度扎實，宛如豬排片，加上秘制黑糖醃製，煎過後帶點焦香味，吃起來甜甜鹹鹹，是外面吃不到的味道。

法式迷迭香烤雞腿排飯，雞腿有3種口味挑選，皆用迷迭香醃製，肉質相當軟嫩，飯則採用薑黃飯，豐富視覺和味覺；飯上面蓋著一顆土雞蛋做成的太陽蛋，香氣濃郁，還有一球紫地瓜泥點綴。
法式迷迭香烤雞腿排飯，雞腿有3種口味挑選，皆用迷迭香醃製，肉質相當軟嫩，飯則採用薑黃飯，豐富視覺和味覺；飯上面蓋著一顆土雞蛋做成的太陽蛋，香氣濃郁，還有一球紫地瓜泥點綴。

飲品的部分，無論調酒或咖啡，店家大多會採用可食用乾燥花、果乾點綴，視覺饗宴，在取名上也相當接地氣，兩支調酒「雙城公寓」和「晴光商圈」，都是採用周邊的路名或商圈名稱命名。

「雙城公寓」基底用蘭姆酒搭配太妃糖紅茶和蜂蜜泡泡調製而成，上面一圈像是沐浴時會出現的夢幻泡泡，加上洛神花乾點綴，看起來相當夢幻，喝起來也甜甜的。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雙城公寓」基底用蘭姆酒搭配太妃糖紅茶和蜂蜜泡泡調製而成，上面一圈像是沐浴時會出現的夢幻泡泡，加上洛神花乾點綴，看起來相當夢幻，喝起來也甜甜的。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店家平日和假日都有提供預約包場，平日5000元、假日8000元，不管朋友聚餐幾個人，只要消費到以上金額即可，讓暢聊更自在，享受專屬的派對時光；另假日也有電影夜活動，觀賞精彩影片時，還能吃美食、小酌，讓周末完美放鬆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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【覓‘s咖啡小酒館】

地址：台北市中山區雙城街49巷1號

電話：0225980027

營業時間：周一至周四10:00–00:00；周五10:30–00:00；周六10:00–00:00；周日10:00–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3CTO1hA


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