從早午餐到深夜！花博公園旁小酒館 結點中西日餐點口味豐富 早上就能微醺chill一下
覓’s咖啡小酒館座落中山區雙城街，鄰近晴光商圈與花博公園，是一家結合咖啡、調酒和中、西、日式餐點的餐酒館，品項非常豐富。工業風裝潢搭配昏黃燈光，氣氛讓人感到愜意輕鬆，且從早午餐時段經營到深夜，滿足多種客群，還從營業之初就開始提供酒精飲品，讓大家早上就能微醺一下。
店內餐點種類眾多，輕食、正餐和點心一應俱全。輕食部分主打煙燻鮭魚沙拉，有3種醬料可以挑選。生食鮭魚口感細嫩又新鮮，搭配烤時蔬、蘿蔓、紅卷、小番茄、醃洋蔥、堅果，以及冰心蜜地瓜，就算男生食用，吃完也不會覺得空虛。
時蔬的部分選用杏鮑菇、紅蘿蔔和櫛瓜，未經過任何調味直接燒烤，可以吃得到食材的原味；生菜選用蘿蔓，吃起來清脆；洋蔥則用店家特製醬料醃製，再加上堅果和番茄等食材，吃起來更有層次。
飲品的部分，無論調酒或咖啡，店家大多會採用可食用乾燥花、果乾點綴，視覺饗宴，在取名上也相當接地氣，兩支調酒「雙城公寓」和「晴光商圈」，都是採用周邊的路名或商圈名稱命名。
店家平日和假日都有提供預約包場，平日5000元、假日8000元，不管朋友聚餐幾個人，只要消費到以上金額即可，讓暢聊更自在，享受專屬的派對時光；另假日也有電影夜活動，觀賞精彩影片時，還能吃美食、小酌，讓周末完美放鬆。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【覓‘s咖啡小酒館】
地址：台北市中山區雙城街49巷1號
電話：0225980027
營業時間：周一至周四10:00–00:00；周五10:30–00:00；周六10:00–00:00；周日10:00–21:00
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