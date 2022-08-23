森山祕境品江浙無菜單料理 寧靜茶空間讓心與腳步一起緩慢留白

【圖／文：行遍天下】

隱隱佇立在淡水深山森野之間，蜿蜒鄉間小道直到沒入綠意裡，還得要再彎入窄得幾乎僅容一台車寬度的小徑，直到穿越樹林間看見「春餘園子」，心也就跟著安定下來。

▲把大片庭院讓綠意環繞，歲月過得越久，越長出自然派的森山模樣。

2012年春天，春餘園子悠悠靜靜悄然開幕在淡水森山的綠野之間。那年唐振倫跟隨著爸爸、媽媽一家人在耕耘板橋江浙料理名店「豐華小館」20餘年之際，選擇沒入淡水山野，停留樹林間的大片曠野，整地、種樹植栽、引流水成池，以大片庭院與三座充滿閑靜感中式庭院建築，耗時8年終於打造出一家人都很「享受留白」的春餘園子。用擅長的家鄉味江浙菜化成一道道創意排盤的模樣上桌，以預約制無菜單料理佐寧靜茶空間的方式，歡迎著想要放空的食客，上山停留。

▲大片落地窗、寬敞的空間令人心曠神怡。

踏入用餐大片室內空間僅有少少9桌，幾乎佔據室內2/3的平台上，木質地板引入了落地窗戶外的自然綠意，排盤刻意留白的設計，緩慢上菜的步調，都是希望客人無時無刻感受到「停下來享受自然」的用意。而重視食物來源的唐振倫更是10幾年來不間斷的，親力親為上市場採買，就是期盼能更了解季節更迭的變動與感受到時令最好的方法。料理以無菜單式料理出菜，依循著口感味蕾的輕重前後，把江浙菜深厚的菜系底蘊、化成在小品之間完美演繹。

▲步入用餐空間時，每個人都會被這一大片留白的空間吸引，天氣好的時候，外頭的綠光就這樣引入室內了。

▲即使空間大也不過多綴飾，連佈置都以儘量留白的理念在貫徹。

一番飽足後可加選茶席時光，輕巧移至「茶空間」，在榻榻米茶席之間，品味一家人選自台灣自然派最乾淨茶品的自信選茶。不像商業空間有壽命會越用越衰老的慣性，春餘園子經營越久越不同，跟隨樹木庭院生長而出歲月累積的樣子，一同順應自然過日子，就是這麼樸質模樣。

▲飯後可以享受另外預定的主人精心選品功夫茶席或杯茶。





極上美味

把江浙菜的大菜滋味做口味、視覺上的翻轉，創造出如同桌上也有山水滋味的形象，讓上菜時用料理與庭院相呼應。伴隨著佐餐的自信選茶，悠悠哉哉與綠意一起滋潤味蕾與心房。

四品開胃菜

風味黃瓜、草魚燻魚、海蔘凍、風雞腿，改良傳統大菜式的方式，用小品堆疊的方法，讓江浙小品菜能輕巧上桌，品出傳統與創意的融合滋味。在被太陽熏灼得過份昏熱的同時，以沁涼略帶消暑感的開胃料理，開啟味蕾食慾。

蘿蔔牛筋牛肉

牛肉使用台灣本地牛牛白腩部位，這裡部位帶筋帶肉，裡頭筋口感Q彈肉質軟嫩，雖價位稍高但卻是江浙菜最適合的搭配滋味。

白蘿蔔燉煮得透嫩，搭配一旁的八寶飯，滿足各種味蕾口感。

明蝦佐豌豆泥

明蝦乾煎至最脆爽的時間，並在蝦頭裡塞入八寶飯創造意外食感；底下的豌豆泥則是江浙料理特色料理，取最細嫩的豆仁燉煮而成，蝦仁彈Ｑ的口感在口中散開時，佐以豌豆泥、韭菜花薏仁清爽帶點脆度的滋味，相輔相成。





店家資訊

春餘園子

地址：新北市淡水區泉州厝36號

電話：02-2626-6699

時間：午餐、晚餐預約制，敬請預約

FB：春餘園子

消費：無菜單料理2,000元。杯茶每位600元、功夫茶每位1,000元（同桌另加1,000茶水費）。餐點與茶均需另加10%服務費敬請一定要預約。茶席為用餐後才可追加之服務。





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