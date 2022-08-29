最強泰鍋登場！板橋「追樂祕式泰鍋物」道地冬陰功一口到泰國 飽到天靈蓋真的「泰」滿足了

大家都很熟悉的「樂多多集團」旗下品牌不斷推陳出新，最近我又發現有一個新推出的品牌超吸引我，叫做「追樂祕式泰鍋物」！業者為了這個品牌開發出了全新的菜單，主打以「祕製泰式冬陰功（也可以稱為泰式酸辣湯）」為首的多種南洋風味火鍋湯頭，包括了濃厚椰香、泰式麻辣、南洋綠咖哩、檸檬香茅、椰子雞等等，讓目前還沒辦法出國旅遊的大家吃了以後可以緩解對泰國的思念～

然後目前追樂有推出諸多的優惠方案，比如說CP值真的超高、吃完會飽死人的「雙人套餐」（我這次點的就是這個），然後再搭配其他活動，比如說內用點雙人以上的套餐只要加1元就可以多送一份肉質超彈嫩、鮮甜的「氣冷雞」，Google評論或臉書打卡再送香酥可口的「泰泰蝦片」，然後如果你們加入樂多多APP會員的話，也可以免費兌換一份「祕製炸蔬食卷」，保證一餐吃下來會讓滿足到不行唷～♪

目前全台的追樂祕式泰鍋物只有板橋重慶店這一家，地點位於「板橋重慶公園」附近的重慶路上，若你們開車過來的話可以停在重慶公園的地下公有停車場。

雖然這裡的火鍋很適合多人一起享用（內容真的很豐盛），但約不到人又嘴饞時也可以考慮這邊的「獨享個人餐」，一個人一樣可以吃得非常開心！

進到裡頭以後發現環境非常寬敞，坪數很大，然後整個色系真的很有泰國的風情。（泰國人都很愛黃色、金色，覺得是富貴、歡樂、能量的象徵）

然後還有一部份的壁紙是有點叢林、秘境的風格，應該是為了符合「祕式泰鍋物」這個主題吧～（順帶一提，當初會取「追樂」的含意是業者要帶領大家一起追尋泰式料理中的酸、辣、鹹、甜、苦這些風味）

前面照片蠻空的是因為我在傍晚店家剛開始營業的時候就到了，所以趕緊拍照，其實後來六、七點以後生意就變得越來越好了，大家有打算來用餐的話還是建議先打電話訂位比較保險。

再來這個是我們這次點的「雙人套餐」，點圖可以看放大版，然後其他詳細的菜單你們可以點這裡連到業者的粉絲團去瀏覽。

點餐後的候餐時間不妨可以在店內拍拍照、打發一下時間，這裡有好幾處的場景拍起照來都蠻好看的。

目前追樂並沒有自助吧！不過會奉上檸檬水讓客人止渴，然後我們的套餐等下還可以喝到超正點的泰式奶茶，好期待～

當天的餐點豐盛程度有嚇到我～所以必須拍一張合照來紀錄一下。

p.s.目前他們有個「追樂雙人套餐1099」的抽獎活動，抽獎規則為⋯

追蹤＠twrododo_hotpot分享貼文到限時動態並留言tag3位好友（內容須包含五字以上），就有機會獲得追樂雙人套餐1099兌換券（電子券，需加入樂多多APP會員領取）

先從活動免費送的東西看起好了，剛才有提到這邊有臉書打卡標記粉絲團或在Google上評論就送蝦片的活動，反正只是動動手指而已，就按一下吧！

這「泰泰蝦片」還蠻大一份的～本來想說口味大概普普通通吧～殊不知⋯

吃了第一片以後有被驚豔到耶！口感真的很酥脆，咬下去咔吱咔吱作響，然後蝦味蠻濃的，又不會太鹹，我跟朋友都吃得津津有味，好吃喔！

然後我本身就是樂多多APP的會員了，所以來這裡可以免費兌換「祕製炸蔬食卷」一份，然後加入這會員是全省樂多多集團旗下的餐廳都可享多種優惠，消費還可以累積積分去兌換積分禮，真的推薦大家要加入一下。

這就是祕製炸蔬食卷啦～應該說泰式炸春捲也可以，爽脆的春捲皮裡頭包了種類多元的蔬菜，吃起來十分爽口。

沾著一點照片中酸酸甜甜的醬汁會更開胃唷～

接下來看到的基本上都是「雙人套餐」包含的內容（有少數幾樣是另外加點的），首先這兩杯是「泰式奶茶」以及「泰式綠奶」，根據我過往去那麼多次泰國的經驗比較起來⋯我覺得這裡的奶茶有針對台灣人的口味把甜度調低一點點，但整體來說還是正統泰奶的風味，該有的茶香、奶香都沒有少，非常好喝。（泰國當地的奶茶反而很多台灣人喝不習慣，覺得甜過頭了）

再來這盤是愛吃泰式料理的人大多都很愛的「涼拌青木瓜」，爽脆的口感加上酸香、微辣的滋味～超適合這樣的大熱天吃的，會讓人有越吃越開胃的感覺。

這「香茅雞翅」也是套餐裡有附的，炸起來鮮嫩多汁，口感很不錯。

建議大家可以沾旁邊的胡椒鹽一起享用，這胡椒鹽裡頭有加入香茅的成份，吃起來可以感受到一股迷人的清香。

泰拳蝦餅 140元

另外還有一款「泰拳蝦餅」，它雖然沒有含在雙人套餐內，但看網路上很多人分享過都大力推薦，所以我們也點來吃吃看。

咬下一口⋯果然如傳聞中的一樣美味耶！酥脆的外皮底下是彈牙的蝦餅，咀嚼時可以嚐到鮮甜的蝦味，認真好好吃，然後一樣沾了一點沾醬可以更提味喔！

涼拌海鮮 240元

還有一盤我們單點的「涼拌海鮮」，這個跟涼拌青木瓜一樣是很開胃的餐點，不過辣度有比較高一點，小朋友的話可能比較不敢吃。

樂多多集團本來就擁有50年漁貨的背景，所以他們海鮮的新鮮度毋庸置疑，鮮蝦、透抽、蛤蠣都非常鮮美，拌上酸辣的泰式醬汁以後十分惹味，愛吃辣的朋友必點！

再來看到的是我們雙人套餐的鴛鴦鍋，可以從祕製泰式冬陰功、濃厚椰香、泰式麻辣、南洋綠咖哩、檸檬香茅、椰子雞中任選兩種湯底，不吃辣的朋友也不用擔心，因為其中三種是完全不會辣的。

當天我們選了最經典的「祕製泰式冬陰功」，因為講到泰式料理的湯，大家腦海中首先浮現的一定非它莫屬～

這冬陰功業者用了自己試出來的完美配方去熬煮，直接喝起來不會讓人辣到難以入口，漸層式的風味會讓人先感受到魚露、青檸汁的酸以及檸檬香茅、南薑等成份的清新酸味，然後才會慢慢感受到辣椒的辣度，不愧是一堆網友吃過以後都讚不絕口的最強冬陰功。

其實「冬陰功」是泰文直譯過來的，那個「功」指的就是「蝦子」，所以這湯也真的有加入了鮮蝦一起熬煮。（這蝦是一開始就在裡面的，不是我們後來放下去煮的）

因為我朋友比較不太能吃辣（我也只能吃小辣而已），所以鴛鴦鍋的另外一半我選的是「椰子雞」的湯底。

29

本來還有點擔心這椰子雞的湯喝起來會不會只有椰子汁跟雞湯的味道、稍嫌單調...但它其實還加入了許多的蕈菇，所以喝起來是很甘甜順口的，絕對不會有市面上一般罐裝椰子汁的那種怪味。

更讓人驚喜的是往底下一撈，直接就可以撈到一堆雞腿肉，這雞腿肉超好吃的，不會像有些雞湯裡的煮到肉質變很柴、喪失風味，我們煮了一陣子才撈出來吃依舊美味不減。

我想椰子雞的湯底那雞腿跟雙人以上套餐加1元就送一份的「氣冷雞」是一樣的東西吧！？（雙人、四人、六人套餐都可以加1元就多一份氣冷雞）

幫大家科普一下⋯「氣冷雞」不是「冷氣雞」！它是全台唯一一家不泡水降溫的電宰雞肉，而且從生產到分切包裝都是在有冷氣的環境下進行，不但生菌數比較低，而且吃起來的口感跟一般雞肉高下立判，我跟朋友都吃了一口以後就忍不住說「這裡的雞肉真的好好吃喔～」

再來看到的是我們雙人套餐的火鍋菜盤。

菜盤裡頭放了各式各樣新鮮的蔬菜，除了葉菜類的以外還有蕈菇類、超甜玉米、玉米筍、蕃茄、南瓜、白蘿蔔⋯等等。

我自己是習慣先把蔬菜類的都丟下去煮，這樣湯頭的滋味會更多了一些自然的甜味。

肉盤的部份可以從「活菌豬」跟「牛五花」中二選一，但我們兩種都想吃，所以又加價點了另外一盤！（小朋友才做選擇）

活菌豬顧名思義是吃加了「生物活菌」的飼料長大的，不但肉質吃起來比較鮮甜，而且還無毒素與腥味，咀嚼起來軟嫩可口。

另外一盤是「牛五花」，其實如果你們食量沒有非常大的話，光是只吃其中一盤也是可以吃得非常有飽足感啦～

下鍋去燙熟以後，它咀嚼起來的口感其實也不會說很肥膩，而是蠻Q彈的那一種，香氣也很豐富。

每個人面前都會有一份店家提供的沾醬，左邊的是比較酸甜一點的翡翠醬、中間的是椒麻醬、右邊的是比較酸辣的醬，沾肉、沾菜都可以。

再來看到這盤是雙人套餐的「綜合餃」，一次可以吃到蛋餃、魚餃跟燕餃。

即使都是平常常見的餃類，但下鍋去燙過以後就多了南洋的風味，尤其冬陰功湯真的加分很多！

大白蝦 199元

因為覺得只吃到冬陰功湯裡那隻蝦不夠過癮，所以我們另外還點了一份「大白蝦」。

這白蝦Size真的是有偏大一些，煮熟以後吃起來肉質蠻細緻的，甜度也不錯，有滿足我對海鮮的渴望。

特製魚漿 149元

不過還有另外一款很特別的「特製魚漿」我也很有興趣，因為它的呈現方式就跟一般火鍋店的魚漿類食材長得很不一樣，竟然是有點類似豆皮的片狀～

下鍋烹調的方法也跟一般魚漿有點不一樣，要先切成一小塊一小塊的，再淋上火鍋的熱湯，如果你們覺得太麻煩、不想動手的話，也可以像我們一樣請店內親切的服務人員代勞喔⋯

這魚漿是主要是用旗魚所製成的，吃起來有豐富的魚肉香氣，然後上面還有一顆顆的魚卵，咀嚼時多了嗶嗶啵啵的口感，我超愛的！

附餐的部份可以從黃金茉莉香米／茉莉香米／媽媽麵／米線／冬粉中五選二，我朋友點了顏色看起來很漂亮的「黃金茉莉香米」，它有加入薑黃粉的成份，帶著一點淡雅的清香。

我選的是「媽媽麵」，它在泰國的售價跟王子麵差不多，在很多餐廳都會出現它的身影，可以炒來吃也可以涼拌之類的。

這麵拿來煮火鍋吃⋯我覺得最大的優點就是它不會像王子麵那麼容易煮到太爛，就算不小心失手煮太久一樣可以保有QQ的口感，然後吸滿湯汁以後非常美味～

再來看到的是「椰漿西米露」跟「紅豆紫米粥」，雙人套餐可以從這兩種跟前面的「泰式奶茶」、「泰式綠奶」四選二，當然～都想吃的話也可以另外再加點。（右下角那一碟是搭配炸雞翅的香茅胡椒鹽，跟甜點無關！）

「紅豆紫米粥」是熱的，紅豆香甜綿密、搭配紫米的口感讓人非常喜愛，然後因為泰式的甜點大多會偏甜一點點，所以業者還會提供帶點鹹味的椰漿，如果覺得太甜膩的話可以淋上一起享用。

「椰漿西米露」冰冰涼涼的，甜度我覺得恰到好處，這種天氣喝起來非常消暑又清爽，為這一餐劃下了完美的句點。

以上就是這次的分享，真的覺得這次吃到的「雙人套餐」非常厲害，冬陰功湯酸辣夠味、椰子雞湯清甜溫潤，整份套餐吃下來再包括一些活動附送的餐點實在是豐盛與美味兼具，改天還會想再來試試他們其他幾種的湯頭。

然後再次提醒大家～就是目前有一個「追樂雙人套餐1099」的抽獎活動，抽獎規則為⋯

追蹤＠twrododo_hotpot分享貼文到限時動態並留言tag3位好友（內容須包含五字以上），就有機會獲得追樂雙人套餐1099兌換券（電子券，需加入樂多多APP會員領取）

只要簡單動動手指就有機會免費吃到這樣豐盛的一頓大餐喔～快點去試試手氣吧！

追樂祕式泰鍋物-板橋重慶店

地址：新北市板橋區重慶路251號1樓

電話：(02)2955-8933

營業時間：平日 11:30 ~ 15:30跟17:30 ~ 22:30／週末 11:30 ~ 22:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/chasehappypot

官方IG帳號：https://www.instagram.com/chasehappypot/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」