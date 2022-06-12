體驗帥氣騎馬！ 金山驛境懶人露營 還有射箭、越野吉普車 成為西部牛仔不是夢

從陽金公路上去，彎進讓人以為開錯路的小巷子，難以想像在新北市山林之間還隱藏著這樣的懶人露營地點—金山驛境。一片荒野樹林從砍樹、割草到建路，金山驛境現在的樣貌是老闆一手建構的，每樣裝飾甚至是鞦韆都是人工打造而成，雖然老闆已經不在，但卻留下一個讓人回歸大自然的秘密基地。

圖/IG@tian_0718

金山驛境園區介紹

環境

也許是帳篷之間距離並不遠，金山驛境整個園區並沒有想像中大，帶有一點美國西部牛仔的氛圍，設有小販賣部，販售幾樣泡麵、餅乾及桌遊，不怕晚上無聊或半夜肚子餓沒宵夜吃，販賣部旁則有一台飲水機。

圖/IG@evachang03

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金山驛境整個園區以草地為主，通往每個區域的主要幹道皆有鋪上石板方便大家行走，帳篷外幾乎都有專屬的烤肉區及洗手槽，並於中間的烤肉區提供一個共用大冰箱，雖然套裝行程已包含烤肉食材，但如果想為晚餐加料、自備飲料酒水，就可以在山下購買後帶上來冰。

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馬廄

金山驛境懶人露營最大的特色就是有許多寵物馬，對工作人員來說馬兒就是他們的寶貝，每一隻都有自己的名字和個性。開放式的馬廄讓大家隨時都能去和馬兒互動，近距離輕摸他們、拍照，一不小心就在這邊耗費了不少時間。

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金山驛境懶人露營體驗活動

若是預定套裝活動方案，入住皆可憑券體驗騎馬、射箭、射擊等項目，不用擔心早早到營區沒事做，等待晚上烤肉的過程中，還有非常多活動可以玩，如遇天候不佳，活動票券也可保留，半年內不需住宿都能再回來體驗。

騎馬

馬廄再往上走一點就是騎馬場，每次可同時三組人上馬體驗。從平台上抓著繩子，一腳跨坐在馬背上，雙腳勾住踏板，身體放輕鬆微微後仰，隨著高低起伏自然擺動，工作人員會牽著馬帶你繞場三圈，上岸前也會停在場邊讓你拍照，初次體驗剛開始可能會覺得有點可怕，慢慢習慣後就會發現其實並沒有想像中困難也很安全。

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射箭

射箭場位於金山驛境園區入口旁，有兩種不同磅數的弓箭，工作人員會先講解箭的方向、位置該如何擺放，接著再用食指和中指拉弓，放開就能射出，但能不能順利上靶就看個人造化了，一不小心還可能設到後面的樹叢裡呢！

圖/IG@leas_wonderland

射擊

射擊體驗可以讓剛退伍的人回味當兵，對於還沒當兵或沒當兵的人來說也是個很好的體驗。和夜市的BB槍有點類似，只是手槍變成了步槍，不同的是這個比較沒辦法瞄準，必須透過連續射擊來調整準度。若是和三五好友一起來，可加價換成野外生存遊戲，BB彈升級橡膠子彈，在叢林中實戰更刺激有趣！

圖/IG@tian_0718

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沙灘車

你以為騎沙灘車就像騎機車一樣嗎？那你就錯了！沙灘車並不是用身體來控制左右，而是靠龍頭來掌控方向，就像開車時轉動方向盤一樣，金山驛境提供一個體驗飆速快感的機會，不過小心別跟在前車後面，不然塵土飛揚就真的準備「吃土」啦！

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圖/IG@_kim1990_

金山驛境住宿帳篷

金山驛境一共有四人印地安帳、六人酋長帳、四人狩獵帳及四人馬車帳四種不同類型的帳篷，皆有冷氣及小桌子，並無提供盥洗用具。此外，印地安帳及酋長帳不提供棉被，可另外租借睡袋，而帳篷內擺設簡單，帶上小旗子、燈串、氣球等稍微裝飾一下就能殺光記憶體，也推薦大家自備野餐墊鋪在帳篷入口處方便進出。

印地安帳/IG@spongebobyaya

酋長帳/IG@yuann_0618

三角形的狩獵帳與其說是帳篷不如說比較像小木屋或合掌屋，配有兩張雙人床及小桌子；而懷舊馬車帳整個園區只有兩帳，推開門暢通的視線可清楚看到小桌子在面前，後方則是分為上下舖的兩個雙人床，好處是有小玄關可以脫鞋子，很難得可以體驗睡在馬車裡的感覺。

馬車帳/IG@tian_0718

馬車帳/IG@tian_0718

雖然說是懶人露營，但金山驛境帳篷內皆無獨立衛浴設備，園區共有兩間廁所、五間衛浴空間，兩者位於不同方向，洗澡間設備簡單寬敞，外面有一排鏡子並提供吹風機，但熱水有時會忽冷忽熱，記得先確認水溫及蓮蓬頭都正常再開始盥洗，建議可避開尖峰時段，以免熱水不足。

印地安帳/IG@leas_wonderland

以露營地來說，金山驛境活動多元、交通十分方便，距離金山老街也只需十分鐘車程，如果真有什麼需要可開車下山到金山老街購買，退房後也能到老街走走品嘗金山老街美食，或安排金山景點及北海岸景點。

金山驛境交通資訊

地址｜新北市金山區 重和里牛埔仔5-2號

大眾運輸｜搭乘 F931 公車在【重和里站】下車，走路 15 分鐘。

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