滿山野百合、千坪繡球花田！暢遊新北青春山海「推薦5路線」 看海.泡湯.賞五月雪正浪漫

新北青春山海線萬里高家繡球花田，第三園區廣達8000坪美景讓人心情開闊。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情干擾，不少人心境上蒙上不少擔憂，適度找好時機到戶外放鬆，為緊繃的神經緩解一下！一起暢遊新北市青春山海線，置身開遍滿山野的台灣百合，萬里8000坪的繡球花田更是壯觀，下得正浪漫的5月雪（桐花），或是到碧潭坐在岸邊，白天看情人菊晚上看水舞，一起編織歡樂回憶。

漫遊花海，為心解禁！台灣百合是台灣的特有種，春夏更迭之際憑山依海挺立綻放，就算是青春山海線沿線懸崖峭壁它也毫無懼色盛放六角形喇叭狀的花冠。賞百合首推貢寮，第一站可以先到福隆車站轉搭791公車前往龍洞灣岬步道，步道輕鬆好走適合家族旅遊，沿途還有無敵海景，站在高處遠眺大海，美不勝收，台灣百合盛放的龍洞灣海洋公園就在步道終點。

飽覽山光海景之後不妨回轉福隆租輛單車，騎往舊草嶺環狀自行車道，一路上的舊草嶺自行車隧道、萊萊海蝕平台、四角窟觀景台、卯澳漁村等處處都是風光，留下美好回憶。

▲到青春山海線賞花，憑山依海挺立綻放的台灣百合。 圖：新北市政府觀光旅遊局_龍洞灣海洋公園／提供

青春山海線的萬里高家繡球花田第三園區廣達8000坪，一球一球的白色和藍色繡球花團緊簇，花況正茂，美麗又壯觀，數大之美讓人心情開闊。穿梭花叢之餘，可以到龜吼漁港品嘗尚青的海產，接著到不遠處的野柳地質公園晉見女王頭。吹夠了海風，還可選擇泡湯紓壓，不論是碳酸泉、硫磺泉、鐵泉或是海洋溫泉，泉質多樣的金山萬里絕對值得多安排幾次泡湯行程。

▲漫遊山城，來一場浪漫五月雪賞桐之旅。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

另外推薦捷運就能輕鬆暢遊的路線，來一場浪漫5月雪賞桐之旅，土城的桐花公園、承天禪寺及中和的圓通寺登山步道或烘爐地登山步道，都是微笑山線上遊客每年必訪的賞桐熱點。

遴近新店捷運站的碧潭風景區一向是市區輕旅行首選，尤其4月底就開始放送的水舞更是不容錯過，每晚6點起在新店溪面躍動的雙水幕水舞光影秀呈現獨有的動感魅力，岸邊花圃還栽種了一整排的情人菊和石竹，黃紅相間，小巧搖曳，為碧潭更添新妝。

▲迷人的卯澳漁村，能將遼闊的山海景緻盡收眼底。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲來碧潭岸邊，白天看情人菊晚上看水舞。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

想安排點更充實的行程的話，還可順遊烏來逛老街、泡湯、坐台車、欣賞原住民舞蹈，雲仙樂園、信賢步道或內洞森林遊樂區都有滿滿的芬多精讓心情煥然一新。

【路線1】福隆車站→龍洞灣岬步道→龍洞灣海洋公園（賞百合花）→福隆車站租單車→舊草嶺環狀自行車道→留宿/回程

【路線2】高家繡球花萬里第三園區→龜吼漁港→野柳地質公園→金山萬里溫泉→留宿/回程

【路線3】新店捷運站→烏來（老街、台車、溫泉、雲仙樂園、信賢步道、內洞森林遊樂區）→碧潭水舞光影季→回程

【路線4】捷運頂埔站→聖瑪莉丹麥麵包莊園（觀光工廠）→捷運永寧站轉公車→微笑山線-承天禪寺及桐花公園(賞桐花)→回程

【路線5】捷運南勢角站→微笑山線-圓通寺登山步道或烘爐地登山步道（賞桐花）→華新街（緬甸街）→回程

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