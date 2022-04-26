全台首家「植物系生吐司」咖啡廳！台北新開最美亮點　素食串串、濃湯吐司超療癒

近兩年全台掀起各大日本、本土品牌的生吐司熱潮，而台北東區近期就有家新開幕咖啡廳，主打第一家植物系烘焙專門店，販售無採用蛋奶製成的蔬食生吐司、純植甜點等，內用的「串串吐司」可以一次爽嘗3種口味十分療癒，加上室外採光極佳的植栽天井及室內質感裝潢，絕對是4月份最新登場的隱藏版打卡點。

圖／IG@sawfun_w.ifood授權

圖／IG@sara_luan授權

這家4/18才試營運的「Blivin 植物系烘焙」座落大安區，目前最夯必拍場景莫過於戶外區的植栽造景，天氣好時自然光透過鏤空的天井灑落在巨大植栽及地板，畫面隨拍隨美。加上店家只營業至18:00，白天限定彷彿大家隨著陽光一起進行光合作用，室內也規劃了暖光的簡約現代設計風座位區，還有最熱門的榻榻米和室區，為早午餐、下午茶休憩好去處。

圖／IG@sawfun_w.ifood授權

餐點部分，Blivin提供不同風味的吐司套餐、飲品及甜點，從吐司、抹醬乃至奶油都使用植物系食材。其中「串串吐司」把厚切生吐司切成三等分，每塊製成串燒模樣，套餐有兩組口味，每份有鹹有甜，目前最多人點選的為草莓芭菲、韓式辣子、XO菇菇口味，另有南洋干貝、繽紛水果丁、照燒燴丸子的B套餐，每份都會附上清爽的雲朵優格。

圖／IG@sara_luan授權

濃湯吐司則有週一至週日7天每日不同口味的湯，加上手工植物奶油，熱烤吐司配上稍微融化的奶油堪稱完美組合，配口濃湯更有飽足感。而喜愛甜食的則可選擇果醬吐司，可以選三種果醬搭配，純植點心系列則有顏值極高的雪慕白、布丁、法式純植點心盤可選擇，從特色點心乃至店裝，絕對能讓大家台北必朝聖夢幻咖啡廳再添一。

Blivin植物系烘焙地點：台北市大安區敦化南路一段252巷5號營業時間：10:30-18:00內用低消：每人一份吐司套餐或飲品

圖／IG@sara_luan授權

延伸閱讀：

．台北市區能露營！士林最新「營地酒吧」試營運就爆紅

．彰化最難買的爌肉飯！只賣2.5小時開店前就秒殺 拿不到號碼牌＝請下次再戰