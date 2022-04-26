快訊

台北增1302例！8行政區確診數破百 即起實施染疫自主填報問卷

與陳時中對談30分鐘 沈富雄曝光對話批「浪費我的時間」

宋少卿17年後再酒駕 一審判5月併科罰金5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首家「植物系生吐司」咖啡廳！台北新開最美亮點　素食串串、濃湯吐司超療癒

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@sawfun_w.ifood授權、IG@sara_luan授權
圖／IG@sawfun_w.ifood授權IG@sara_luan授權

近兩年全台掀起各大日本、本土品牌的生吐司熱潮，而台北東區近期就有家新開幕咖啡廳，主打第一家植物系烘焙專門店，販售無採用蛋奶製成的蔬食生吐司、純植甜點等，內用的「串串吐司」可以一次爽嘗3種口味十分療癒，加上室外採光極佳的植栽天井及室內質感裝潢，絕對是4月份最新登場的隱藏版打卡點。

圖／IG@sawfun_w.ifood授權
圖／IG@sawfun_w.ifood授權

圖／IG@sara_luan授權
圖／IG@sara_luan授權

這家4/18才試營運的「Blivin 植物系烘焙」座落大安區，目前最夯必拍場景莫過於戶外區的植栽造景，天氣好時自然光透過鏤空的天井灑落在巨大植栽及地板，畫面隨拍隨美。加上店家只營業至18:00，白天限定彷彿大家隨著陽光一起進行光合作用，室內也規劃了暖光的簡約現代設計風座位區，還有最熱門的榻榻米和室區，為早午餐、下午茶休憩好去處。

圖／IG@sawfun_w.ifood授權
圖／IG@sawfun_w.ifood授權

餐點部分，Blivin提供不同風味的吐司套餐、飲品及甜點，從吐司、抹醬乃至奶油都使用植物系食材。其中「串串吐司」把厚切生吐司切成三等分，每塊製成串燒模樣，套餐有兩組口味，每份有鹹有甜，目前最多人點選的為草莓芭菲、韓式辣子、XO菇菇口味，另有南洋干貝、繽紛水果丁、照燒燴丸子的B套餐，每份都會附上清爽的雲朵優格。

圖／IG@sara_luan授權
圖／IG@sara_luan授權

濃湯吐司則有週一至週日7天每日不同口味的湯，加上手工植物奶油，熱烤吐司配上稍微融化的奶油堪稱完美組合，配口濃湯更有飽足感。而喜愛甜食的則可選擇果醬吐司，可以選三種果醬搭配，純植點心系列則有顏值極高的雪慕白、布丁、法式純植點心盤可選擇，從特色點心乃至店裝，絕對能讓大家台北必朝聖夢幻咖啡廳再添一。

Blivin植物系烘焙
地點：台北市大安區敦化南路一段252巷5號
營業時間：10:30-18:00
內用低消：每人一份吐司套餐或飲品

圖／IG@sara_luan授權
圖／IG@sara_luan授權

延伸閱讀：

台北市區能露營！士林最新「營地酒吧」試營運就爆紅

彰化最難買的爌肉飯！只賣2.5小時開店前就秒殺　拿不到號碼牌＝請下次再戰

大台北美食 台北景點 人氣美食 吐司 生吐司

相關新聞

全台首家「植物系生吐司」咖啡廳！台北新開最美亮點　素食串串、濃湯吐司超療癒

近兩年全台掀起各大日本、本土品牌的生吐司熱潮，而台北東區近期就有家新開幕咖啡廳，主打第一家植物系烘焙專門店，販售無採用蛋奶製成的蔬食生吐司、純植甜點等，內用的「串串吐司」可以一次爽嘗3種口味十分療癒，

史上最長展期！「2022福隆沙雕季」5月登場，36座霹靂沙雕＋沙灘市集新北最台玩法

新北最夯海邊打卡地標重磅登場！「2022福隆國際沙雕藝術季」首度攜手台灣最大經典IP「霹靂」，結合布袋戲文化打造超過30座霹靂沙雕，活動5/26正式開展。其中神還原的8公尺高的「素還真」及電影Q版神獸

新店最美夜景「2022碧潭水舞」限時回歸58天！超Q青蛙「雙水幕光雕」必拍

新店超人氣夜間新亮點回歸了！「2022碧潭水舞」即將於今（23日）晚重磅登場，一路展演至6/19，打造長達58天視聽覺饗宴。而官方日前搶先曝光的超萌動物水幕，也讓網友直呼太可愛，待會晚間19:15也將

還以為在迪士尼！台北松江南京「TankQ Cafe & Bar」超多公仔娃娃陪你吃大份量早午餐

udn走跳美食／痴吃的玩 台北美食｜位於台北松江南京美食『TankQ Cafe & Bar』讓你一秒到迪士尼！！從店外到店內每個牆壁都佈置了超可愛的造型公仔/娃娃與玩具擺飾等等，是我目前看過

新北板橋「三合院咖啡廳」IG瘋打卡　紅磚老宅超美空間環境配詩意甜點

udn走跳美食／水晶 最近又從記憶卡裡挖出一家好美的咖啡廳「微間素生 Mi-Kam Studio」，地點有點偏，交通不是很方便，離樹林火車站比較近，不過還是開車最方便，店旁就有停車場了，+100

台北肉慾滿點日本和牛＋信義區夜景　高CP值的燒肉店「燒肉中山」

udn走跳美食／Jh小姐　愛吃愛買愛生活 一心一意想要吃日本和牛的我，看到許多人推薦燒肉中山，特地訂了鬧鐘就是要來搶訂位，總算被我訂到啦，這次吃過之後，覺得難怪那麼多人推薦，真的是好吃呀！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。