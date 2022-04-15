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台北中山CP值最高日式拉麵！「金沢拉麵」190元加麵加飯無限吃到飽

ANIKO 艾妮可美味人生 / 文、圖／艾妮可 ANIKO

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中山區算是日式拉麵的一級戰區，各種派系的美味拉麵林立，金沢拉麵在其中以高CP值走出一片天！擁有上千則Google評價4.5星的好評，一碗190元的拉麵竟能無限加麵加飯佛心吃到飽，讓人驚喜。

金沢拉麵環境位置

中山國小捷運站1號出口步行過來約莫5分鐘即可抵達，當天雖然下著大雨，但趕在下午5點前開店前到達，門口大大的字寫著替玉、白飯無料，意思即為麵條和白飯都可免費吃到飽！

金沢拉麵全店採吧台座位，空間不大，用餐時間其實很快就客滿，建議在剛開店時就來最不用久候，剛開店時前來才拍的到這種空景，吃飽後準備離開時整家店已經坐滿。

想加麵記得預留碗內1/3的湯喲！！！！共食不提供加麵服務～

金沢拉麵菜單

客製化一人一張點餐單，湯頭濃度和麵條軟硬度都能依喜好自選。

金沢拉麵餐點介紹

魚介系金沢拉麵 NT. 190

基本版的金沢拉麵一碗只要190元就能讓你加麵加飯無限吃到飽，這個價位真的太迷人了！！！！喜歡清爽湯頭的朋友推薦你們魚介系拉麵，以雞湯底加上魚貝海鮮一同熬煮而成，湯頭看起來相當清澈，爽口不膩更為耐吃，

加點的麵量真的毫不手軟，能夠無限續加麵，真心讓人想問金沢拉麵老闆有在賺錢嗎?! 但切記請量力而為，加點就別浪費沒吃完喲！

豚骨系海苔拉麵 NT. 240

拉麵我一向熱愛豚骨湯頭，金沢拉麵一共有四款拉麵，分別是基本款的金沢拉麵，以及海苔、蔥花、叉燒拉麵，這次點了豚骨系海苔拉麵，海苔的量從基本的一片增加成六片，一旁的配料有筍干和洋蔥，再灑上蔥花，拉麵裡附上兩片叉燒肉。

厚薄度一般，不會太薄咬起來軟硬適中，算是中規中矩的表現。

麵條是我喜歡的細麵，口感上非常類似我喜歡的一蘭麵條，好感度增加不少！！！

湯頭的濃淡度我選普通，是較為適合台灣人的口味，若你想吃更日本風格的湯頭就勾選濃郁吧！

附上整顆溏心蛋誠意十足，熟度恰到好處！

熱愛蒜香的我看到蒜酥自然是加好加滿不手軟！！！

叉燒飯 NT. 50

網友激推的這道招牌叉燒飯，真的CP值也超高！！！！！ 整碗飯上面鋪滿了炙燒過的迷人叉燒，再淋上些許美乃滋灑上蔥花，果然是讓人一吃就圈粉的驚豔。

微微炙燒後的焦香氣息讓整口飯吃起來意猶味盡，難怪除了拉麵之外大家都說必點叉燒飯啦！

金沢拉麵

地址：台北市中山區農安街24-6號

電話：02-25928338

營業時間：11:30~14:00 17:00~21:30 (週二公休)

文章來源：ANIKO 艾妮可美味人生 FB：艾妮可Guten Appetit 美味人生

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