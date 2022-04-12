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新北新開「超Chill咖啡廳」秒飛濟州島鄉間 紅磚老屋美度破表、鍋烤鬆餅人氣必點
新北三峽今年有家新開的古厝咖啡廳，憑藉特色紅磚屋外觀、山坡上的愜意環境、精緻下午茶，還有鎮店萌犬咪嚕店長，讓去過的人都讚不絕口，自試營運起漸漸成為打卡聖地。還有網友直呼氛圍神似柳演錫出演的韓國綜藝《Coffee Friends》，彷彿闖入濟州島鄉野的咖啡館，根據不同視角即便是濃濃台味，也能走韓系路線。
這家位於三峽竹崙路上的「GUHill好適山坡」一月新登場，近期首度全面開放4種方式線上訂位。官方分享，好適山坡為紅磚老屋重新改造的「鬆餅咖啡館」，除了保留整間房子原味的懷舊溫度，透過親手設計所融入的現代美學裝潢與擺設，成就了獨一無二的鄉間古厝咖啡廳。
好適山坡主打鍋烤鬆餅，新開幕時期主推的「草莓派對鍋烤鬆餅」至今仍是洗版IG的主角，附上滿杯鮮奶油的「經典不敗原味鍋烤鬆餅」則是鬆餅控必點。除了熟悉的甜食，店家也提供鹹的鐵鍋鬆餅，首款打造的「培根起司鍋烤鬆餅」以特製起司醬配滿餡料，配上特調咖啡，不論坐在光線佳的戶外，室內最夯的窗戶座位，都能度過同款悠閒的時光。
店家每星期只營業三天，週五至週日限定，即日起已可透過線上網站、Google店家頁面、官方臉書及IG提前訂位，不怕現場候位久候或撲空。由於隱身三峽區的山坡上，開車或騎車前往較方便，另外提醒大家，由於店家只有一台烤箱，每四份鬆餅出爐時間需間隔約20分鐘，所以前往的人可能需要多點耐心，假日時不妨來杯咖啡配鬆餅，放慢生活節奏，體驗慢活的療癒。
GUHill好適山坡
地址：新北市三峽區竹崙路138號營業時間：每週五六日 11:00至19:00
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