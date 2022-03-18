在台北爽嗑日系點心杯　總統官邸能遠眺觀音山品下午茶、至陽明山順遊蝴蝶花廊

【圖／文：行遍天下】

陽明山除了四季鮮明的自然風光，還有結合藝術、料理的人文空間「草山行館」，形形色色的美軍宿舍餐廳以及生態豐富的山林步道，是春季最佳踏青選擇。





【亞尼克夢想村】品春日水果甜點杯

台北花季每年和在地商家合作推出優惠與花季限定美食，陽明山山仔后的美軍宿舍群，綠樹環繞、氣氛悠閒，高人氣的甜點專賣店「亞尼克夢想村」兩幢別墅各自銷售派塔切片以及生乳捲、起司、蛋糕，日本直送的春季點心杯，由焦糖蒸布丁、北海道奶霜和新鮮水果組成，陶瓷容器童趣可愛，三月有櫻花、女兒節、鯉魚飄等圖案，值得收藏。

▲日本直送的春季點心杯令人想收藏。

▲在美軍宿舍群裡的亞尼克夢想村，有種美式優閒氣息。





DATA

亞尼克夢想村

地址：台北市士林區長春街4巷274號

電話：02-2862-5609





【草山行館】度過悠然文藝時光

建於日治時代，原為台灣糖業株式會社招待所，國民政府遷台後成為蔣公和夫人宋美齡住所，成為台灣第一座總統官邸。行館後來遭受祝融並以檜木、石頭修復，原場域規畫了美廬、萃英堂、大雅堂、飲和堂等空間，命名源自廬山行館的「美廬」是主展廳，當年招待外賓的起居室則為「飲和堂」。重建後的行館結合人文、藝術、自然、美食元素，在此享用東坡肉、戰斧豬排、牛肉麵、美齡懷舊午茶，同時欣賞觀音山與淡水河，春日時光如此美好。

▲草山行館戶外賞景區視野開闊，能眺望觀音山與淡水河美景。

▲口感肥而不膩的東坡肉齒頰留香。

▲美齡懷舊午茶的中式點心，造型精緻滋味講究。

▲過去元首夫人常在行館內作畫賞景。





DATA

草山行館

地址：台北市北投區湖底路89號（鄰近陽明公園）

電話：02-2862-2404

網址：www.grassmountainchateau.com.tw

時間：展覽區10:00-17:00、餐飲區11:00-17:00（週一公休）

消費：參觀門票30元、餐飲低消180元、戰斧豬排680元、家鄉私房東坡肉套餐488元、美齡懷舊午茶320元





【二子坪步道】輕鬆散步賞花觀蝶

陽明山國家公園西側的二子坪步道，全程無障礙，是闔家出遊踏青的最佳健行路線，每年春夏之交，島田氏澤蘭、野當歸等蜜源植物盛開，吸引青斑蝶、黑端豹斑蝶流連，沿途可見彩蝶飛舞，是名副其實的蝴蝶花廊；終點二子坪遊憩區設有賞景涼亭，無論觀察池塘生態或是遠眺面天山、二子山、大屯山主峰之美，都令人心曠神怡。

▲陽明山二子坪遊憩區-生態池與面天山





DATA

二子坪步道

地址：新北市三芝區興華里車埕路53-3號（遊客服務中心）

電話：02-2868-6246

時間：09:00-16:30，每個月最後一個週一公休





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