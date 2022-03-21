台北「剝皮寮歷史街區」感受艋舺復古風華　逛全台第一座觀光夜市吃美食

學生時期常在歷史課上面聽到「一府二鹿三艋舺」，其中排第三的「艋舺」就是現在的萬華地區，這裡也是台北開發較早的地區。如果想要一窺過往的街區風貌，那麼絕對不要錯過位於台北捷運龍山寺站附近的剝皮寮歷史街區。以保留街區原貌為原則進行修復過後，重新開放的剝皮寮歷史街區除了展現過往的風貌之外，也成為了藝文推廣與文史教育的場域。

剝皮寮歷史街區

圖／@mialafan

萬華一帶的剝皮寮聚落形成於清代初期，從清代、日治、民國等時期，累積了各個時期的建築風格以及文史風貌，形成了現今的剝皮寮歷史街區。漫步於街區，看著兩旁老屋的紅磚外牆和木頭的窗框，就像是走入了時光隧道。

圖／@mialafan

除了展示街區的樣貌之外，剝皮寮歷史街區的空間也經常會舉辦藝文推廣、文史教育、電影推廣等相關講座及展覽。像是每年的台北文學季和台北電影節都會運用剝皮寮歷史街區的空間來舉辦特展和講座，保有老屋歲月痕跡的空間，也讓展場呈現出獨樹一幟的風格，在觀賞展覽內容的同時，也不要忘了感受紅磚老屋之美。今年（2022）的台北文學季特展也即將於 3/6～4/24 開放參觀，陸續也會舉辦一系列的相關講座與走讀活動，如果有興趣的話，可以持續關注台北文學季的臉書粉專，掌握最新資訊。

地址：台北市萬華區康定路173巷

電話：02-2302-3199

開放時間：週二～週日 街區 9:00-21:00 、展間 9:00-18:00

台北市鄉土教育中心

圖／@mialafan

如果想要了解更多剝皮寮的歷史以及台灣的文史相關資訊，可以到剝皮寮歷史街區附近的「台北市鄉土教育中心」走走逛逛。以推廣鄉土教育為目標的台北市鄉土教育中心展示了許多鄉土史料與文物，除了常設的展覽之外，也會規畫主題特展，

地址：台北市萬華區廣州街101號

電話：02-2336-1704

開放時間：週二～週日 9:00~17:00

華西街觀光夜市

圖／@c.zhan_

來到萬華，絕對不能錯過聞名遐邇的華西街觀光夜市，這裡是台灣的第一座觀光夜市，裡面有許多傳統美食，其中更有許多在地的好味道在美食的評比當中脫穎而出。這次特別要和大家介紹的「小王煮瓜」以及「源芳刈包」都是曾被必比登推薦過的美食。

圖／@sandy_liveinthepresent

小王煮瓜除了有必點的魯肉飯之外，更是不能錯過他們的鎮店之寶「清湯瓜仔肉」；而飄香超過一甲子的「源芳刈包」除了有招牌的傳統刈包之外，還有適合和刈包一起享用的四神湯等湯品，如果有機會到萬華一帶走走，絕對不能錯過這些在華西街觀光夜市裡的經典美食！

圖／@miyavimay

地址：台北市萬華區華西街

開放時間：16:00~0:00

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