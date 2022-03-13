在新北最Chill「海景第一排」大啖現撈海產、喝咖啡！吃飯看海搭火車、騎單車輕鬆到
大海、美食、咖啡一舉數得的放空行程！新北貢寮區有一處亮橘貨櫃屋置身海邊旁，因眼前是無盡海景，吸引許多人朝聖，平日人潮不減。在這裡可於海的陪伴下爽嗑現撈海鮮配咖啡，獨享極致享受，無車人士也能來場說走就走的旅行，搭火車配單車輕鬆造訪，十分適合「海」派愛好者列入口袋名單。
這家餐廳「吃飯看海」亮點如同店名，可以邊吃飯邊看海，每桌位置都有透明窗戶可欣賞燦爛藍海，盡享美景免費看到飽的福利，隨拍隨美。現場提供嚴選當令食材製成的東北角熟食、深海魚種、海鮮，以九孔鮑炒飯最多人點且口碑佳，吃完海鮮再來杯咖啡或飲料都合適。
值得一提的是，店前正是老闆的海水養殖場，讓海產變得更加新鮮美味。而平日開放營業時間全天候訂位，假日則只限11:00，也可選擇現場候位，吹吹海風發呆，暫時體驗專屬的愜意悠閒。即便不開車或騎車，其實還能考慮搭火車至福隆車站下車，再租借自行車，預計10至15分鐘路程即可抵達，為一個人也能駕馭的療癒輕旅行，揪家人好友或情侶一起造訪也能升級幸福氛圍。
吃飯看海
地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號營業時間：11:00-18:30
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