快訊

Live／HBL女子冠軍戰 北一女急起直追半場42：48暫落後淡商

傳蔡總統指示研議延長4個月役期 府方回應了

在新北最Chill「海景第一排」大啖現撈海產、喝咖啡！吃飯看海搭火車、騎單車輕鬆到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@kyla_065授權、圖／IG@kumakumaponponairi授權
圖／IG@kyla_065授權、圖／IG@kumakumaponponairi授權

大海、美食、咖啡一舉數得的放空行程！新北貢寮區有一處亮橘貨櫃屋置身海邊旁，因眼前是無盡海景，吸引許多人朝聖，平日人潮不減。在這裡可於海的陪伴下爽嗑現撈海鮮配咖啡，獨享極致享受，無車人士也能來場說走就走的旅行，搭火車配單車輕鬆造訪，十分適合「海」派愛好者列入口袋名單。

圖／IG@kumakumaponponairi授權、圖／IG@kyla_065授權
圖／IG@kumakumaponponairi授權、圖／IG@kyla_065授權

這家餐廳「吃飯看海」亮點如同店名，可以邊吃飯邊看海，每桌位置都有透明窗戶可欣賞燦爛藍海，盡享美景免費看到飽的福利，隨拍隨美。現場提供嚴選當令食材製成的東北角熟食、深海魚種、海鮮，以九孔鮑炒飯最多人點且口碑佳，吃完海鮮再來杯咖啡或飲料都合適。

圖／IG@kyla_065授權
圖／IG@kyla_065授權

值得一提的是，店前正是老闆的海水養殖場，讓海產變得更加新鮮美味。而平日開放營業時間全天候訂位，假日則只限11:00，也可選擇現場候位，吹吹海風發呆，暫時體驗專屬的愜意悠閒。即便不開車或騎車，其實還能考慮搭火車至福隆車站下車，再租借自行車，預計10至15分鐘路程即可抵達，為一個人也能駕馭的療癒輕旅行，揪家人好友或情侶一起造訪也能升級幸福氛圍。

圖／IG@kyla_065授權
圖／IG@kyla_065授權

圖／IG@kumakumaponponairi授權
圖／IG@kumakumaponponairi授權

吃飯看海

地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號
營業時間：11:00-18:30

延伸閱讀：

韓妞必訪！台北中山新開韓系餐廳「娘子咖啡屋」　美如置身韓國街頭

排1.5小時也要吃到！台北開賣北海道神級「Cremia霜淇淋」 加碼獨家優惠價

海鮮 景觀餐廳 新北景點 大台北旅遊 火車

相關新聞

在新北最Chill「海景第一排」大啖現撈海產、喝咖啡！吃飯看海搭火車、騎單車輕鬆到

大海、美食、咖啡一舉數得的放空行程！新北貢寮區有一處亮橘貨櫃屋置身海邊旁，因眼前是無盡海景，吸引許多人朝聖，平日人潮不減。在這裡可於海的陪伴下爽嗑現撈海鮮配咖啡，獨享極致享受，無車人士也能來場說走就走

隱身陽明山的森林小屋！在療癒系咖啡廳世外桃源　品咖啡輕食

擁有一座花園是許多人的夢想，然而受限於現代都市狹小的住宅型態，很難將喜愛的花花草草全部移進家門，位在陽明山菁山路山景第一排，2021年9月開幕的「野人花園」，是由喜愛大自然、植物與古董傢俱的主人花了一年多時間所打造的綠色場域，原本從事金融業的主人將自己多年來收集的老件與植物移至這個偌大的空間裡，而原先只是想要開一間賣植物的店，但因為想與更多人分享這片美麗的山景與森林綠意，進而開啟了充滿植栽與咖啡廳結合的療癒系空間。

台北「文青室內景點」備案　美術館、藝所咖啡...下雨天也能質感玩

又到了經常下雨的季節，濕濕黏黏的假日午後如果也讓你悶在家快發霉，那就來看看台北有哪些推薦的文青室內景點吧！舉凡市集、藝文、書與咖啡等文青最愛的休閒活動，我們都有推薦的對應文青室內景點，讓你在下雨天的假期也有可以消磨一整天的好去處！

最新薰衣草亮點！穿浴衣漫步「三層崎公園」彩虹花毯秒飛北海道、逛市集拍美照

沿著階梯緩緩漫步到北投社三層崎公園制高點，視野一覽無遺，遠方的山脈、城市景觀與繽紛花海盡收眼底。儘管一眼就能看遍七彩花田，但透過不同角度細細遊賞，仍有耐人尋味的發現，許多時候還有置身北海道美瑛山丘、富良野花田的錯覺。

50元爽喝整隻螃蟹的味噌湯！台北親民價美食　又一村刺身握壽司丼飯超新鮮

udn走跳美食／小佳 又一村刺身握壽司丼飯位在民生社區龍城市場裡，是有名的台北日本料理推薦，價格親民、食材新鮮又好吃，點丼飯再加50元就有整隻螃蟹的海鮮味噌湯，中午用餐時段幾乎都要等一個小時以上

台北也有高CP值溫體牛　大稻埕美食溫體牛套餐超划算、還能免費加湯

udn走跳美食／D&W 黑白雙搭 久久沒到大稻埕、迪化街商圈逛逛，都不知道現在多了那麼多美食。除了之前介紹的草莓大福、路力鴉片粉圓、金仙魚丸、永樂車輪餅外，現在想多推薦一間很好吃的溫體牛給大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。