台北「文青室內景點」備案　美術館、藝所咖啡...下雨天也能質感玩

又到了經常下雨的季節，濕濕黏黏的假日午後如果也讓你悶在家快發霉，那就來看看台北有哪些推薦的文青室內景點吧！舉凡市集、藝文、書與咖啡等文青最愛的休閒活動，我們都有推薦的對應文青室內景點，讓你在下雨天的假期也有可以消磨一整天的好去處！

文青室內景點｜MAJI集食行樂

圖片來源／MAJI集食行樂 FB粉絲專頁

MAJI集食行樂由麻吉起意，試圖打造出一群好友相聚的市集場所。在這裡，除了有特色貨櫃、穀倉的設計可以拍照打卡，還能逛逛神農市場、玻璃屋市集、商店街。逛累了，更有寰宇小吃街與異國餐廳能大啖美食。非常適合微雨的午後，來到這裡享受音樂、藝術與異國文化！

地址：台北市中山區玉門街1號

電話：02-25977112

營業時間：周一至周日上午11:00~下午21:00

文青室內景點｜KINJO草山金工

圖片來源／草山金工 FB粉絲專頁

KINJO取自台語慶祝的譯音，讓來到這裡的朋友都能透過打造專屬自己的金工來好好慶祝一番！位在士林的官邸總店擁有高挑的品味設計，是推薦給想找文青室內景點的門市。不論是想和另一半或姐妹一起打造彼此的金飾，或單純對手工有濃厚興趣，這裡都是非常適合在雨天前往的好地方。

地址：台北市士林區中山北路五段522號（官邸總店）

電話：02-28835797

營業時間：12:00-20:00（2月固定每週三、除夕至初三公休）

文青室內景點｜文心藝所

圖片來源／文心藝所 FB粉絲專頁

台北的文青市內景點離不開書、展覽與咖啡，位在內湖的文心藝所便是完美結合三者的好地方。這裡除了是以建築和城市為主題的人文書店，更能在這裡品味「藝所咖啡」，並逛逛定期展出不同的展覽空間。如果你是喜歡觀賞各式展覽的文青朋友，也可以多關注文心藝所的粉絲專頁，會不定期公佈接下來將展開的展覽主題喔！

地址：台北市內湖區寶湖里13鄰民權東路六段180巷10弄6號1樓

電話：02-27902786

營業時間：周一至周日10:30-18:30

文青室內景點｜不只是圖書館

圖片來源／不只是圖書館 官網

想尋找與書有關的文青市內景點，那就千萬不能錯過不只是圖書館。位在松菸內的不只是圖書館，讓圖書館不只是一個蒐藏紙本的地方。言下之意，是這裡除了書籍，還能看見許多關於建築、陽光、植物與氣味的結合，讓讀書變成更豐富的體驗活動。此外，這裡也經常舉辦設計相關的展覽與講座，非常適合雨天想吸收靈感的人前來。

地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區）

電話： 02-2745-8199 #322

營業時間：10:00-18:00（週二至週日）

文青室內景點｜自己做 烘焙聚樂部

圖片來源／自己做 烘焙聚樂部 FB粉絲專頁

下雨天想來點可愛的手作行程，可以選擇自己做烘焙聚樂部。這裡有多達數十種的口味選擇，如：草莓巧克力慕斯派、義式微醺提拉米蘇、奶蓋鐵觀音慕斯蛋糕等，幾乎是想吃什麼甜點這裡都能自己做。此外，近期自己做也配合防疫推出了甜點材料包，只要選擇家裡適合製作也喜歡的甜點，就能送到家DIY囉！

地址：各區皆有分店 （下雨天的文青室內景點活動地圖-以台北南京店呈現）

電話：0965-833928

文青室內景點｜台北典藏植物園

圖片來源／台北典藏植物園 官網

文青室內景點如果去膩了文藝場所，那位在花博公園新生園區內的台北典藏植物園，將會是個新鮮又不錯的新地標。這裡結合鑽石級綠建築，以人類、植物與環境為主軸打造，包含在地特色的台灣原生植物、熱帶植物、多肉植物、溫帶植物與高山植物等。總計高達五百種植物的展出，讓你能在雨天看看花草養眼睛，

地址：台北市中山區濱江街16號

電話：02-27236513

營業時間：9:00-17:00（周一公休）

文青室內景點｜華山1914文化創意產業園區

圖片來源／華山1914文化創意產業園區 FB粉絲專頁

文青室內景點必去且還能一去再去的地標，華山1914文化創意產業園區肯定是大家都耳熟能詳的好地方。這裡除了建築本身具有歷史意義，更結合了展覽、電影、餐廳、手創商品與綠地。下雨天來到這裡，可以看心情選擇要做的事情，逛逛展覽後看場電影，用完餐買個文創商品回家，光想就是非常適合雨天假日的美好行程！

地址：台北市中正區八德路一段1號

電話：02-23581914

營業時間：視店家與展覽而定

文青室內景點｜台北市立美術館

圖片來源／台北市立美術館 官網

台北市立美術館是全國第一座現當代美術館，這裡擁有別具設計感的建築外觀，能讓你置身體驗藝術與自然完美結合的視覺享受，多處挑高懸空的展覽室，可以透過更耳目一新的方式來觀賞藝術品。此外，北美館除了蒐藏許多藝術資產，更會策辦各項台灣現當代藝術展覽、台北雙年展與威尼斯雙年展，是非常適合喜歡藝術的朋友，在雨天假期選擇前往的文青室內景點。

地址：台北市中山區中山北路三段181號

電話：02-25957656

營業時間：9:30-17:30（週六9:30-20:30、周一休館）

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