台北也有高CP值溫體牛　大稻埕美食溫體牛套餐超划算、還能免費加湯

久久沒到大稻埕、迪化街商圈逛逛，都不知道現在多了那麼多美食。除了之前介紹的草莓大福、路力鴉片粉圓、金仙魚丸、永樂車輪餅外，現在想多推薦一間很好吃的溫體牛給大家。

在迪化街旁邊、靠近大稻埕碼頭的延三溫體牛默默的在深夜時段排起大量排隊人龍。我看網路上好像也沒多少人介紹這間，沒想到牛肉湯甜美多汁又不油膩，是不可多得的大稻埕美食推薦！

想到溫體牛，大家一定會馬上聯想到台南文章牛肉湯或著是牛老大涮牛肉這幾間店吧~不過台南溫體牛肉湯要很早起才能吃到，要吃牛老大溫體牛又得找朋友一起去吃才吃的過癮。

這間延三溫體牛，不用早起！就算自己一個人來吃也非常OK，價格相對來說也相當的平價，難怪出現排隊人潮。牛老大溫體牛記得一盤就要300多元，這邊生牛肉大盤份量才只要200元，不吃真的很對不起自己呢~

延三溫體牛大稻埕店環境介紹

這間延三溫體牛店面比較小間，相較於延三夜市的延三溫體牛來說至少還算非常乾淨。店內大概能容納約15位客人，因為店面不大，所以用餐時間建議要提早來喔～才不會久候或排隊。

溫體牛套餐200元

延三溫體牛最划算的菜單應該是他們的套餐吧！

這個溫體牛套餐一份200元，內容物有

炒牛肉一份 牛雜湯一碗 白飯一碗

這樣的份量一個男生吃我覺得很剛好，這次除了套餐外，另外多點了一碗綜合牛拼盤跟一碗原汁牛肉麵～

綜合牛拼盤150元

這個牛拼盤我覺得味道非常的夠味！裡面有

牛肚

牛胃

牛筋

牛舌

每一個部位都滷的蠻入味的，搭配店家調配的醬料一起吃，好好吃喔喔！店家在內臟的部位處裡的相當好，沒有奇怪的味道。牛肚吃起來Q彈有咬勁，牛舌雖然沒很多片，但也是口感非常好。

炒牛肉 130元

這個炒牛肉是搭配套餐一起出餐的，不太確定原價一份130的份量是否是跟套餐的一樣，但味道肯定是一樣的。這個炒牛肉伴著沙茶跟空心菜下去炒，因為使用溫體牛肉的關係，吃起來除了沒有冷凍味道外，每一塊牛肉片都鮮嫩多汁，多了一股牛肉的甜味。老闆很會處理溫體牛，料理的相當得宜，知道是溫體牛的關係不能炒得太老，炒得太老就會失去牛肉的風味了，搭配白飯吃，真的是絕配啊！

原汁牛肉麵140元(可續湯)

原汁牛肉湯的湯頭真的很好喝，湯頭清徹見碗底外，沒有一些熬煮湯頭的肉末渣渣，喝起來柔滑甘甜，似乎帶著淺淺的中藥入味，但不讓人討厭。

喝完整個身體都熱起來了！在這個冷冷的天吃真的再適合不過，看起來像是直接用熱湯川燙而已，這種吃法就像吃台南牛肉湯的方式一樣，牛肉片非常鮮嫩多汁，好好吃啊～

牛雜湯（可續湯）

這碗牛雜湯是隨著套餐一起上桌的，看菜單好像沒有這道餐點。這個牛雜湯跟原汁牛肉湯相較起來，牛雜湯的味道更多層次，可能是混著許多部位一起熬煮，味道會更濃郁一些，裡面有牛肚、牛肉塊⋯⋯等部位，搭配靈魂角色「薑絲」喝上一口，喝完身體也暖活了起來。

套餐附贈白飯一碗，搭配溫體牛肉片吃真的很讚，搭配薑絲跟醬油膏一起吃真的很涮嘴～終於能明白為何這間店會這麼多人排隊，因為食材用的非常實在，價格也相當平易近人。WILLIAM喜歡推薦自己覺得好吃的台北美食，如果有經過大稻埕的朋友，可以喝一碗湯再回家喔！

延三溫體牛 大稻埕店

地址：103台北市大同區西寧北路120號

電話：0970 688 335

營業時間：周一公休 周二-周日11:30-14:00 16:00-21:00

近捷運大橋頭站

文章來源：D&W 黑白雙搭 FB：D&W 黑白雙搭

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