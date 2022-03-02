「陽明山花季」3月也漂亮！櫻花、海芋粉白花海一日遊＋推薦美食餐廳報你知

又到了適合賞花的二、三月，在這樣氣溫剛剛好的涼爽，又不太下雨的季節，非常推薦大家可以挑個悠閒的假日午後，和三五好友或另一半來個陽明山花季的賞花一日遊。今天，我們就要來推薦陽明山花季在二、三月有哪些推薦的景點與美食餐廳，做好筆記準備出發！

陽明山花季 二、三月｜櫻花季

圖片來源/陽明山花季粉絲專頁

說到陽明山二、三月花季，絕對不能錯過的就是櫻花季了。每年的二到三月都是陽明山櫻花綻放的時節，在陽明山一帶也有多處適合賞櫻的地方，很適合來這裡走走、看看櫻花。此外，陽明山在二到三月份的櫻花季也有不同的櫻花花種盛開，這邊也整理給大家，可以針對想看的花種挑選合適的時間前往！

一月下旬到二月上旬：寒櫻

二月上旬到二月中旬：山櫻花

二月上旬到二月中旬：八重櫻

二月中旬到二月下旬：昭和櫻

三月上旬到三月中旬：吉野櫻

接下來，就來看看陽明山有哪些必去的賞櫻花景點>>

陽明山櫻花季景點｜陽明公園

圖片來源/陽明公園官方網站

陽明公園位在大屯山群區，四面環山的地勢可以看見山巒層疊的美景，公園內也有多處花卉區，是個一年四季都能來此賞花的好地方。每年的二到三月，這裡會有大面積的櫻花盛開，很適合喜歡櫻花的朋友來這裡走走。除了賞花，公園內的噴水池與花鐘也是著名景點，如果想到陽明公園賞櫻花可以順道來此看看。

地址：台北市北投區湖山路二段26號

電話：02-28616361

營業時間：24小時開放

陽明山櫻花季景點｜花卉試驗中心

圖片來源/台北觀光局

說到陽明山的賞花景點，絕不能錯過的就是花卉試驗中心了。因為鄰近陽明山國家公園，這裡經常配合陽明山花季的活動，同時作為花卉實驗中心，也能看見各種不同花期的花卉，讓喜歡賞花的朋友一年四季想賞花都能到此一遊。此外，花卉試驗中心內也有展示中心，不僅有音樂演奏，還有畫作作品的展出，讓前來賞花的朋友也能盡情享受滿滿的藝術氛圍。

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-28616361

營業時間：08:00-17:00

陽明山櫻花季景點｜陽明山第二停車場

圖片來源/陽明山國家公園粉絲專頁

如果想到陽明山賞櫻花，又擔心櫻花季太熱門導致人擠人，那麼也推薦大家能直接開車前往陽明山第二停車場賞櫻。這裡被譽為陽明山賞櫻的秘境景點，除了好停車、人比起其他景點來得少，在這裡綻放的櫻花也是美不勝收。想一覽櫻花的美，同時又想找個靜謐之地的朋友不妨前來一遊。

地址：陽金公路（陽明山國家公園遊客服務中心對面）

電話：02-26550818

營業時間：07:00-19:00

陽明山花季 二、三月｜海芋季

圖片來源/陽明山花季粉絲專頁

除了放眼望去整片優美的櫻花海，二到三月也能接應到陽明山海芋季的盛開。海芋在陽明山上多是白色花種，可愛的外型在每年都會吸引許多喜愛海芋的朋友前來賞花。除了賞花，在陽明山上多處海芋園區也都開放採摘，讓喜歡海芋的朋友不僅能看還能帶回家天天欣賞！

接下來，就來看看陽明山有哪些優質的海芋景點>>

陽明山海芋季景點｜財福海芋園

圖片來源/財福海芋園粉絲專頁

想賞海芋同時也想採摘海芋回家的朋友，首推的海芋景點就是財福海芋園了。這裡是從傳統農家耕作地轉型為休閒體驗的海芋園區，除了保有農田的景觀，還可以體驗採摘海芋﹑在海芋田邊品嘗下午茶﹑手作紀念小物的樂趣。喜歡海芋的朋友，趕緊加入筆記清單，挑個好日子來玩吧！

地址：台北市竹子湖路68號（前往68公尺 頂湖最底處）

電話：0928-624-802

營業時間：11:00-18:00

陽明山海芋季景點｜名陽匍休閒農莊

圖片來源/名陽匍休閒農莊粉絲專頁

如果想一覽海芋的美，同時體驗採摘樂趣，再在海芋田中拍美照打卡，那麼非常推薦你來名陽匍休閒農莊走走。這裡以休閒農莊的方式經營，除了有大片的海芋田可以欣賞與採摘，更有多處適合拍照的設計場景。此外，還有不定期的藝術音樂表演，讓你能邊賞海芋邊聽演奏，想知道更多活動資訊，可以關注名陽匍休閒農莊的粉絲專頁喔！

地址：台北市竹子湖路（google 名陽匍休閒農莊 即可）

電話：0935-913-239

營業時間：10:00-17:00

陽明山海芋季景點｜竹子湖清水公園

圖片來源/海芋季、繡球花季粉絲專頁

竹子湖清水公園位在陽明山國家公園內，擁有四面環山的好景致，更能一覽火山噴發所形成的堰塞湖。每年三到四月的海芋季盛開，這裡的都能看見壯觀的海芋海，稱得上陽明山賞海芋景點中數量最多的地方。除了海芋季，五月下旬也有繡球花季，喜歡繡球花的朋友也能前來賞繡球花。

地址：台北市北投區竹子湖路52號

電話：02-28613601

營業時間：（遊客中心）09:00-16:30

陽明山花季 二、三月｜一日遊這樣玩

圖片來源/陽明山花季粉絲專頁

介紹完陽明山的二、三月花季，相信大家都已經選擇好想去賞的花季與景點了。接下來，要跟大家分享最適合到陽明山賞花的一日遊行程，當然就是到想去的賞花景點待一個下午，賞花、拍照、體驗採摘樂趣、品嘗下午茶，之後就找間美食餐廳用餐，度過愜意的美好假期！

話不多說，快來看陽明山賞花景點有哪些推薦的美食餐廳>>

陽明山美食餐廳推薦｜竹子湖吉園葡餐廳

圖片來源/竹子湖吉園葡餐廳

竹子湖吉園葡餐廳位在竹子湖附近，有著古樸的木質裝潢，以及好味道的家常合菜料理。來到這裡不僅能一覽陽明山的美景，還能品嘗美味的佳餚溫暖整個身心靈，為一整天的賞花行程畫下飽足的美好句點。除了訂位晚餐，這裡也有下午茶的選擇，也很適合起個大早到陽明山賞花後，再來此享用下午茶愜意休息喔！

地址：台北市北投區竹子湖路33號

電話：02-2861-7246

營業時間：10:00-22:00

陽明山美食餐廳推薦｜竹子湖青菜園

圖片來源/竹子湖青菜園

竹子湖青菜園沒有華美的裝潢外觀，卻還是因為道地美味的料理而備受歡迎。這裡非常適合一家子口賞完花後來到這裡享用晚餐，必點的白切雞、桂竹筍、炸溪蝦等，都是讓人想再度回訪的好料理。點幾樣好料，也別忘記再來碗熱騰騰的雞湯，暖暖全家人的胃。

地址：台北市竹子湖路55-11號

電話：02-28619165

營業時間：10:30-19:40

粉絲專頁：竹子湖青菜園

陽明山美食餐廳推薦｜華之友自然景觀農園

圖片來源/華之友自然景觀農園

華之友是一處休閒農莊，有著豐富的自然景觀，來到這裡，更可以嚐到園內的創意料理與健康美食。除了必點的地瓜多吃，讓你一嚐用地瓜延伸的近十種創意料理，還有園主媽媽的手路菜曬菜乾的延伸料理好味道。記得，想吃手路菜的朋友要先預約，直接到場可是吃不到的喔！

地址：台北市北投區竹子湖路79-1號（馬槽橋前600公尺，陽金公路上）

電話：02-28613260

營業時間：10:30-20:00

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