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新北貢寮「超大盆小卷米粉」只要150元　卯澳漁港美食靠海美味CP值高

陳小可的吃喝玩樂 / 文、圖／陳小可

udn走跳美食／陳小可

從宜蘭開車回台北經過貢寮區“卯澳漁港”，想到一間美食【卯澳小吃】就開在卯澳漁港，菜單有名的小卷米粉和海鮮麵超大碗，吃完還可以順遊卯澳漁港，一覽漁港風景。

不過回程抵達卯澳漁港已經晚上快六點，只能欣賞卯澳漁港夜景，吹著海風感受大海的氣息，最讓人驚喜的是漁港還有可愛貓咪。

新北貢寮 卯澳漁港交通｜怎麼去

卯澳漁港

地址：新北市貢寮區福連里（濱海公路旁近三貂角）

開放時間：全年開放

搭車

國光客運1740(雙溪火車站-宜蘭轉運站)→卯澳站下車。

國光客運1811(台北火車站-羅東)或1812(台北火車站-南方澳)→卯澳站下車。

新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)→卯澳市民活動中心站下車。

新北貢寮 卯澳漁港｜漁村百年石頭屋 海景 利洋宮

看過新聞介紹貢寮「手提魚籃」的觀音就在利洋宮，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民出海捕魚前，都會來祈求人船平安、漁獲豐收。

卯澳漁村的特色之一就是石頭厝，很特別的石頭屋，我從小長大的馬崗漁港也有許多石頭屋。

卯澳漁港潮汐表

趁著卯澳小吃打烊前，來漁港欣賞夜景順便吃美食，結束一整天疲勞，看著海邊發呆也是一刻悠閒。

搜尋卯澳美食除了比較多人推薦的卯澳小吃，也有許多平價海鮮，像這間船長平價小吃也是人氣很旺，外面魚缸還養著龍蝦和九孔，假日生意一定超好。

新北貢寮 卯澳漁港｜可愛貓咪

在卯澳漁港也能看到可愛貓咪出現，海邊還有一個貓咪叼魚的小造景，超可愛。

晚上幾乎沒什麼旅客的卯澳漁港，停車非常方便。

新北貢寮 卯澳漁港美食｜卯澳小吃店家資訊

卯澳小吃前面有一塊空地可以停車。

卯澳小吃

地址：228新北市貢寮區福興街15-2號

營業時間：10:00–19:00（週一休息）

電話：02 2499 2321

粉絲團：卯澳小吃

新北貢寮 卯澳小吃｜內用環境

卯澳小吃有室內座位，也有帳篷底下的位置，走進店內就聽到店家熱情招呼，介紹菜單招牌推薦。

浪貓躲在椅子下，這間對浪貓很友善，並沒有驅趕，真是謝謝他們。

新北貢寮 卯澳小吃｜菜單價錢

卯澳小吃菜單提供多種海鮮料理，有些季節限定食材，漁港特產紫菜、透抽、龍蝦、鮮魚和小卷都必點，但因為我們已經吃飽就只點了最有名的小卷米粉和海鮮麵。

新北貢寮 卯澳小吃｜大碗小卷米粉 海鮮麵推薦

海鮮湯麵150元

小卷米粉湯150元

我的天啊！這大盆小卷米粉和海鮮麵送上桌都讓我們幾個嚇傻了！這樣才150元真心便宜，CP值超高，裡面不是只有麵多，海鮮也很多！！！！忍不住拿出手臂比大小，真的很大，正常胃的應該可以兩個人吃一碗。

充滿海鮮的湯頭鮮甜，烏龍麵條Ｑ彈好吃，蝦子、透抽和九孔都很新鮮，撈到九孔真的有點驚訝，靠海的店果然就是有這個好處！

根本米粉瀑布了！店家給料真的很大方，米粉細緻軟Ｑ好吃。

四隻超肥美小卷，好脆好甜，還不是小隻的，這價錢真的太誇張，吃完這大盆麵真的給他很高的評價，而且店家都很客氣。

充滿海味的小卷米粉和海鮮麵，吃完還有免費海景欣賞，有機會來貢寮區一日遊記得安排卯澳漁港，這次來訪看到卯澳漁港夜景，下次有機會一定要白天來看不同風景。

卯澳漁港

地址：新北市貢寮區福連里（濱海公路旁近三貂角）

開放時間：全年開放

搭車

國光客運1740(雙溪火車站-宜蘭轉運站)→卯澳站下車。

國光客運1811(台北火車站-羅東)或1812(台北火車站-南方澳)→卯澳站下車。

新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)→卯澳市民活動中心站下車。

卯澳小吃

地址：228新北市貢寮區福興街15-2號

營業時間：10:00–19:00（週一休息）

電話：02 2499 2321

粉絲團：卯澳小吃

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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小吃 海鮮 客運 夜景 南方澳

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