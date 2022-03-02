新北貢寮「超大盆小卷米粉」只要150元 卯澳漁港美食靠海美味CP值高
udn走跳美食／陳小可
從宜蘭開車回台北經過貢寮區“卯澳漁港”，想到一間美食【卯澳小吃】就開在卯澳漁港，菜單有名的小卷米粉和海鮮麵超大碗，吃完還可以順遊卯澳漁港，一覽漁港風景。
不過回程抵達卯澳漁港已經晚上快六點，只能欣賞卯澳漁港夜景，吹著海風感受大海的氣息，最讓人驚喜的是漁港還有可愛貓咪。
新北貢寮 卯澳漁港交通｜怎麼去
卯澳漁港
地址：新北市貢寮區福連里（濱海公路旁近三貂角）
開放時間：全年開放
搭車
國光客運1740(雙溪火車站-宜蘭轉運站)→卯澳站下車。
國光客運1811(台北火車站-羅東)或1812(台北火車站-南方澳)→卯澳站下車。
新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)→卯澳市民活動中心站下車。
新北貢寮 卯澳漁港｜漁村百年石頭屋 海景 利洋宮
看過新聞介紹貢寮「手提魚籃」的觀音就在利洋宮，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民出海捕魚前，都會來祈求人船平安、漁獲豐收。
卯澳漁村的特色之一就是石頭厝，很特別的石頭屋，我從小長大的馬崗漁港也有許多石頭屋。
卯澳漁港潮汐表
趁著卯澳小吃打烊前，來漁港欣賞夜景順便吃美食，結束一整天疲勞，看著海邊發呆也是一刻悠閒。
搜尋卯澳美食除了比較多人推薦的卯澳小吃，也有許多平價海鮮，像這間船長平價小吃也是人氣很旺，外面魚缸還養著龍蝦和九孔，假日生意一定超好。
新北貢寮 卯澳漁港｜可愛貓咪
在卯澳漁港也能看到可愛貓咪出現，海邊還有一個貓咪叼魚的小造景，超可愛。
晚上幾乎沒什麼旅客的卯澳漁港，停車非常方便。
新北貢寮 卯澳漁港美食｜卯澳小吃店家資訊
卯澳小吃前面有一塊空地可以停車。
卯澳小吃
地址：228新北市貢寮區福興街15-2號
營業時間：10:00–19:00（週一休息）
電話：02 2499 2321
粉絲團：卯澳小吃
新北貢寮 卯澳小吃｜內用環境
卯澳小吃有室內座位，也有帳篷底下的位置，走進店內就聽到店家熱情招呼，介紹菜單招牌推薦。
浪貓躲在椅子下，這間對浪貓很友善，並沒有驅趕，真是謝謝他們。
新北貢寮 卯澳小吃｜菜單價錢
卯澳小吃菜單提供多種海鮮料理，有些季節限定食材，漁港特產紫菜、透抽、龍蝦、鮮魚和小卷都必點，但因為我們已經吃飽就只點了最有名的小卷米粉和海鮮麵。
新北貢寮 卯澳小吃｜大碗小卷米粉 海鮮麵推薦
海鮮湯麵150元
小卷米粉湯150元
我的天啊！這大盆小卷米粉和海鮮麵送上桌都讓我們幾個嚇傻了！這樣才150元真心便宜，CP值超高，裡面不是只有麵多，海鮮也很多！！！！忍不住拿出手臂比大小，真的很大，正常胃的應該可以兩個人吃一碗。
充滿海鮮的湯頭鮮甜，烏龍麵條Ｑ彈好吃，蝦子、透抽和九孔都很新鮮，撈到九孔真的有點驚訝，靠海的店果然就是有這個好處！
根本米粉瀑布了！店家給料真的很大方，米粉細緻軟Ｑ好吃。
四隻超肥美小卷，好脆好甜，還不是小隻的，這價錢真的太誇張，吃完這大盆麵真的給他很高的評價，而且店家都很客氣。
充滿海味的小卷米粉和海鮮麵，吃完還有免費海景欣賞，有機會來貢寮區一日遊記得安排卯澳漁港，這次來訪看到卯澳漁港夜景，下次有機會一定要白天來看不同風景。
卯澳漁港
地址：新北市貢寮區福連里（濱海公路旁近三貂角）
開放時間：全年開放
搭車
國光客運1740(雙溪火車站-宜蘭轉運站)→卯澳站下車。
國光客運1811(台北火車站-羅東)或1812(台北火車站-南方澳)→卯澳站下車。
新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)→卯澳市民活動中心站下車。
卯澳小吃
地址：228新北市貢寮區福興街15-2號
營業時間：10:00–19:00（週一休息）
電話：02 2499 2321
粉絲團：卯澳小吃
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