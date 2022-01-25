台版富士山景＋櫻花燈籠隧道！陽明山「全新賞櫻秘境」享日系夢幻級美景

台北人2022全新賞櫻景點請收下！陽明山國家公園內有家新登場的櫻花亮點「大埔農場紗帽山」，園內最吸睛的為一條整齊規劃的粉紅小徑，兩側不僅有夢幻櫻花，還掛上了日系燈籠，背後還有大片山景，在白雲的加持下讓人彷彿遠眺富士山美景，秒飛日本賞櫻。

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這座「大埔農場」1月上旬開幕，主要販售櫻花和山茶花苗，而綻放的粉嫩花苞點綴了整個場景，目前全區富士櫻絕美滿開，2月中則有昭和櫻接力，讓人準備被景色俘虜。值得一提的是，喜氣的紅色、純白色燈籠上印有櫻花圖樣超應景，而盛開的櫻花樹隧道與身後的翠綠山巒更是美如畫，美度不輸富士山，實屬超親民的偽出國地點。

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大埔農場提供咖啡、點心等輕食，即日起免預約開放入園，每人收費100元，1/31前可兌換一杯咖啡或紅茶。而位於湖底路的園區鄰近橫嶺古道口，可搭乘小9到站下車再步行前往，地點位於梅湖公車站牌附近紅壇方向500公尺處。賞櫻後有餘裕不妨搭配橫嶺古道一併順遊，登至觀景台欣賞粉色山坡，體驗不同視角的浪漫景致。

大埔農場

地點：台北市北投區湖底路4-25號營業時間：08:00至17:00收費：每人100元（截至1/31可折抵消費）

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