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三更半夜餓了嗎？ 5家夜貓族走跳台北必朝聖「宵夜美食」 清粥、滷味、豆漿統統有

聯合新聞網 / 編輯曾楹純
圖／IG@iam.__.nini授權、IG@turn_vicky授權、IG@dailyeater授權
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大城市的夜晚到了年節時分顯得格外冷清，但夜貓族群在外遊走時，免不了想來點解饞的熱食、最好還能喝上幾口暖呼呼的湯，為大家整理台北市的三更半夜可到哪兒去吃宵夜填飽肚子呢？快來瞧一瞧！

東引小吃

圖／IG@iam.__.nini授權
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台北松山區的宵夜小吃好去處，必得到位在南路東路的三民市場裡嚐嚐東引小吃店，Google評價4星且受過各大美食節目專訪，之所以那麼有名氣，一來是營業時間長且開到很晚，二來是有美味的牛肉麵、滷肉飯、招牌滷味等選擇，尤其是滷味樣樣滷得入味真的很強。

首次來這裡可能會不知如何點單，記得先到攤位處點餐、夾滷味而後再進巷內座位區找位子，接著會以叫餐點方式送餐，並告知滷味金額，最後再回到切菜攤位處結帳。營業時間持續到半夜四點，是一間夜貓族都會朝聖的老店

地址：台北市松山區南京東路五段291巷20弄3號

營業時間：11:00–04:00

小李子清粥小菜

圖／IG@hh12034授權
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在台北東區夜店還興盛的時期，如果想吃宵夜能立即聯想到清粥小菜一條街，當時這家就已經很有名氣，是連搭計程車詢問司機哪邊有清粥小菜，會直接回答你：小李子！ 一進門便能看見數十種菜色，每選一道菜，服務生便手腳俐落地呈上放置在餐盤上，有清粥、白飯或地瓜稀飯，飯食以人頭計費但可以無限續，想吃飽肯定沒問題，用餐完餐廳人員再到你的桌邊計算費用。從下午5點營業到6點天亮，經歷多年仍屹立不搖在大安區復興南路二段上，是夜貓族的好選擇。

地址：台北市大安區復興南路二段142之1號

營業時間：17:00-06:00

阿桐阿寶四神湯

圖／IG@_dotbam_授權
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阿桐阿寶四神湯位於民生西路上是老台北人最愛的宵夜場之一，從中午一路營業到凌晨五點，賣著一般四神湯店家都有的四寶：肉粽、肉包、燒賣與四神湯，還多了赤肉湯與福州魚丸湯。四神湯的豬腸軟嫩帶Q，薏仁大顆滿足，沒有很重的中藥味，反而有濃郁的大骨甜味，行家的吃法是把桌上的當歸酒大力的加進湯中，清湯變濃厚酒香更迷人。

地址：台北市大同區民生西路153號

營業時間：11:00–05:00

來來豆漿

圖／IG@turn_vicky授權
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創立於1980年代，曾多次登上電視訪問，被封為"世界最知名的豆漿店"，也是間24小時不打烊的夜生活好選擇。產品種類選擇豐富，從豆漿、油條、蛋餅、飯糰、煎餃，到小籠包、韭菜盒子、牛肉捲餅，都是人氣美食。這裡豆漿香濃走古早味，帶點焦香風味。蛋餅可說是人氣招牌，煎得酥酥外皮加點店內的蒜蓉醬油，更襯香氣。而料好實在的牛肉捲餅，內餡滿滿的牛腱加新鮮黃瓜青蔥，也是人氣首選之一。

地址：台北市內湖區內湖路一段93號

營業時間：24 小時營業

福德涼麵

圖／IG@dailyeater授權
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愛吃涼麵的人都不會不知道福德涼麵這家老店，早期只營業到中午，近年已改為24小時營業，是興安街美食小吃的在地老店。基本款涼麵為簡單的麵條、醬汁、小黃瓜組合搭配香油、蒜泥水，除了原味還有麻醬、炸醬、榨菜肉絲等涼麵口味選擇。來這裡吃涼麵必得再搭一碗三合一味噌湯，味噌不死鹹之外，打到湯裡的蛋花是滑順又半熟的嫩度，加上貢丸咬起來有Q度還帶有肉汁，蔥花香氣十足，成為受到更多人推薦關注的宵夜美食配角。

地址：台北市中山區興安街76號

營業時間：24 小時營業

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