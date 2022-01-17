台北最易抵達的河畔櫻花！內湖「樂活夜櫻季」1／29開跑，野餐賞櫻聽音樂會

台北最親民賞櫻地「2022樂活夜櫻季」花期要筆記！隨著陽明山平菁街等北部3大櫻花聖地搶先開花，搭車即可抵達的內湖樂活公園櫻花大道即將絕美登場。今年花期落在1/29至2/28，2月中旬也預計推出音樂會及親子闖關活動，台北人走春亮點請收。

圖／樂活夜櫻季臉書專頁

樂活公園交通親民的平地賞櫻地，只要搭乘公車或捷運即可抵達，長達3公里的內溝溪沿岸開滿粉嫩櫻花，首波以寒櫻打頭陣，再由八重櫻、吉野櫻、昭和櫻等花種接力，夜幕低垂時亮燈的櫻花更是景點一大特色，浪漫指數飆升。去年活動因應疫情取消開幕式及星空電影院活動，今年以「幸福光櫻」為主題，1/29開跑，截至2/28。

此次「樂活夜櫻季」開幕日邀請多個舞團表演，2/12則有下午至傍晚也有小型音樂會，除了適合親子、情侶、好友們野餐賞櫻，更特別規劃了闖關集點活動，完成5項簡單任務即可獲得限量300組的紀念品，活動因應疫情將採滾動式調整，最新資訊請以官方為準。

2022樂活夜櫻季「幸福光櫻」

地點：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）活動期間：2022/1/29-2022/2/28（1/29開幕）

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