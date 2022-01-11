聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園最美千株山櫻來了！北部3大「粉色櫻花雨」 陽明山平菁街、三峽櫻花園花況搶先看
全台粉櫻爭相綻放，北部除了有已正式登場的三峽1.4萬坪櫻花林，桃園的山中櫻花園也最新曝光了2022花期，預計1/15開跑，等著花控一睹千株櫻花姿容，而每年都是台北人關注焦點的陽明山平菁街巷口櫻花也悄然綻放中，避開人潮的方法快筆記！
桃園：翠墨莊園
位於桃園復興區的山間秘境「翠墨莊園」種滿超過千株山櫻，為一處賞櫻亮點。官方宣佈今年花季1/15開跑，緋紅山櫻預計可美至春節，再由各款品種接力，截至2/28都能徜徉在滿山粉紅雨。值得一提的是，園區也設有許多日式造景，紅色鳥居配上艷麗的櫻花為最多人打卡的場景，大人及小孩的和服體驗也已開放預約租借，從頭到腳都能秒飛日本。
地址：桃園市復興區三民里基國派路520巷133-1號櫻花季：1/15至2/28票價：150元，可折抵50元
新北：三峽大熊櫻花林
面積超過14000坪的「三峽大熊櫻花林」為人氣景點，目前正值第一波最佳花期，粉嫩櫻花無比吸睛，滿開時的盛況更是令人為之傾倒。而最新推出的夜間時段也是新的賞櫻行程，夜幕低垂亮燈後呈現出更為繽紛的色系，日夜版的場景都美度爆表。
地址：新北市三峽區竹崙路228號之1營業時間：每日06:00至20:00（17:00亮燈）票價：平日每人120元，假日每人150元
台北：陽明山平菁街42巷
而台北最夯免費櫻花點莫過於平菁街42巷，每年春節都會引爆朝聖潮，實施交通管制仍無阻湧入的遊客。目前雖非花開最飽滿的階段，仍有許多花控搶先探點，相對靜謐的環境十分舒適，近距離拍攝盛開的花朵也可彰顯其魅力。也有民眾分享，周邊竹林步道口的小徑怒放中，若不想人擠人近期不妨卡個平日時間到訪賞花放鬆。
地址：陽明山平菁街42巷（免費參觀）
延伸閱讀：
．終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百1/8開幕、新北有神隱少女隧道...
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言