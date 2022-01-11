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桃園最美千株山櫻來了！北部3大「粉色櫻花雨」　陽明山平菁街、三峽櫻花園花況搶先看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@oscar_0124授權、石方攝記授權、IG@ron0521p授權
圖／IG@oscar_0124授權石方攝記授權IG@ron0521p授權

全台粉櫻爭相綻放，北部除了有已正式登場的三峽1.4萬坪櫻花林，桃園的山中櫻花園也最新曝光了2022花期，預計1/15開跑，等著花控一睹千株櫻花姿容，而每年都是台北人關注焦點的陽明山平菁街巷口櫻花也悄然綻放中，避開人潮的方法快筆記！

桃園：翠墨莊園

翠墨莊園2021花況壯觀迷人。圖／IG@oscar_0124授權
翠墨莊園2021花況壯觀迷人。圖／IG@oscar_0124授權

位於桃園復興區的山間秘境「翠墨莊園」種滿超過千株山櫻，為一處賞櫻亮點。官方宣佈今年花季1/15開跑，緋紅山櫻預計可美至春節，再由各款品種接力，截至2/28都能徜徉在滿山粉紅雨。值得一提的是，園區也設有許多日式造景，紅色鳥居配上艷麗的櫻花為最多人打卡的場景，大人及小孩的和服體驗也已開放預約租借，從頭到腳都能秒飛日本。

園區翅膀椅子配合櫻花季化身粉嫩模樣，另也新增了其他裝置藝術等著遊客蒐集。圖／翠墨莊園臉書專頁
園區翅膀椅子配合櫻花季化身粉嫩模樣，另也新增了其他裝置藝術等著遊客蒐集。圖／翠墨莊園臉書專頁

地址：桃園市復興區三民里基國派路520巷133-1號
櫻花季：1/15至2/28
票價：150元，可折抵50元

新北：三峽大熊櫻花林

今年1/8花況。圖／石方攝記授權
今年1/8花況。圖／石方攝記授權

面積超過14000坪的「三峽大熊櫻花林」為人氣景點，目前正值第一波最佳花期，粉嫩櫻花無比吸睛，滿開時的盛況更是令人為之傾倒。而最新推出的夜間時段也是新的賞櫻行程，夜幕低垂亮燈後呈現出更為繽紛的色系，日夜版的場景都美度爆表。

新增的夜櫻區在燈海加持下顯得迷幻感十足。圖／石方攝記授權
新增的夜櫻區在燈海加持下顯得迷幻感十足。圖／石方攝記授權

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1
營業時間：每日06:00至20:00（17:00亮燈）
票價：平日每人120元，假日每人150元

台北：陽明山平菁街42巷

陽明山平菁街42巷今年1/10花況。圖／IG@ron0521p授權
陽明山平菁街42巷今年1/10花況。圖／IG@ron0521p授權

而台北最夯免費櫻花點莫過於平菁街42巷，每年春節都會引爆朝聖潮，實施交通管制仍無阻湧入的遊客。目前雖非花開最飽滿的階段，仍有許多花控搶先探點，相對靜謐的環境十分舒適，近距離拍攝盛開的花朵也可彰顯其魅力。也有民眾分享，周邊竹林步道口的小徑怒放中，若不想人擠人近期不妨卡個平日時間到訪賞花放鬆。

陽明山平菁街42巷今年1/10花況。圖／IG@ron0521p授權
陽明山平菁街42巷今年1/10花況。圖／IG@ron0521p授權

地址：陽明山平菁街42巷（免費參觀）

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