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隱身台北巷弄的「南法花園」好吃又好拍！迪化街歐洲鄉村風咖啡廳

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

遊歷過近30個國家，從事室內設計工作數十載的D.G. Café主人馬連凱發現台灣人很喜愛田園鄉村風格，但在台灣卻很少看到真正歐洲鄉村風格的度假空間，興起「不如我來打造一個吧！」的念頭。

▲猶如置身南法的田園鄉村風格。
▲猶如置身南法的田園鄉村風格。

充滿歐式花園風格的D.G. Café與旅店隱身於迪化街的巷弄之中， 結合台灣傳統紅磚瓦屋，保留三進二中庭的建築結構，運用大膽而細膩的色彩，搭配上華麗且愜意的擺設，是主人精心打造的原汁原味法國鄉村庭園。從大門往內走，通過狹長的廊道，映入眼簾的是質樸的黃土色牆面、紅磚瓦柱、藍色木質門窗、手繪玻璃，還有粉紫色系的桌椅，再搭上大量綠色植栽與桃紅色九重葛交織而成的空間，真的讓人有種一秒置身南法的錯覺，也安撫了大家蠢蠢欲動的出國心。

▲大膽而細膩的色彩運用，讓人用餐時心情愉悅。
▲大膽而細膩的色彩運用，讓人用餐時心情愉悅。

除了空間很美很好拍之外，食材強調天然新鮮、真材實料，一點都不馬虎。每道料理、飲料、甜點都是受過專業訓練夥伴們親自製作，像是，義大利麵的青醬使用新鮮九層塔、香料、起士與松子混合調製而成，濃郁又天然的風味，很受消費者青睞；輕食、沙拉大量使用的生菜是主人自己種植的水耕蔬菜，摘下後保留植物的根部，在料理前可都青翠新鮮，就是要讓客人吃到最新鮮的食材。

▲煙燻牛肉三明治：軟法麵包搭配煙燻牛肉、歐姆蛋、莫扎瑞拉起士、新鮮萵苣堅果沙拉，還有好吃的百年老店甜不辣小點。
▲煙燻牛肉三明治：軟法麵包搭配煙燻牛肉、歐姆蛋、莫扎瑞拉起士、新鮮萵苣堅果沙拉，還有好吃的百年老店甜不辣小點。

▲青醬燻鮭魚義大利麵：濃郁的青醬，每一口都能嚐到松子的香氣。
▲青醬燻鮭魚義大利麵：濃郁的青醬，每一口都能嚐到松子的香氣。

▲下午茶：採用當季水果製成的每日手工戚風或起士蛋糕，搭配清新的水果茶。
▲下午茶：採用當季水果製成的每日手工戚風或起士蛋糕，搭配清新的水果茶。

　

店家資訊

D.G. Café

地址：台北市大同區迪化街一段334號

電話：02-2553-6711

FB：D.G Cafe大稻埕花園咖啡廳

時間：週一至日10:00-20:00

消費：青醬燻鮭魚義大利麵250元、每日戚風蛋糕130元、六種水果茶200元

　

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義大利麵 鄉村風 迪化街

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