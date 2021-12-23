不限時＋有插座！台北石牌捷運站「布拉格咖啡館」餐點不輸高檔義式餐廳

有在石牌站附近走跳的朋友看過來～今天要跟你們分享的是一間路過可能不一定會發現⋯但是裡頭的餐點非常不簡單然後空間寬敞、布置用心而且用餐不限時間又提供免費插座供客人使用的好餐廳，他的店名就叫做「布拉格咖啡館」！

這裡本來是以提供甜點、輕食為主的咖啡廳，不過今年因為種種因素所以做了轉型，菜單方面有大幅度的調整，目前主打的是各種豐盛、美味的正餐，像是義大利麵、燉飯、排餐等都很厲害，製作過程中不使用現成的調理包，所有醬汁、湯品等皆由主廚手作熬煮，用料跟作法也十分講究，比如說他們的「莊園紅酒燉牛肉飯」就是自製了被稱為「多蜜醬（Demi-Glace Sauce）」的濃郁醬汁，比起市面上一些用調理包製作的紅酒燉牛肉飯費工非常多，但吃起來的滋味也是格外濃郁、肉香味超迷人，至於其他餐點就請跟著我的圖文繼續看下去唄～（義大利麵也是我個人大推的品項）

因為這間布拉格咖啡館的位置相對比較隱密、難找一點，所以我這邊跟你們說～它是位於裕民一路跟裕民二路的交叉口那邊，而裕民一路這一條又被稱為『石牌商城』，街道兩旁有各式各樣的餐廳、商店林立，是在地人覓食的好所在，然後如果你們像我一樣從外地搭大眾運輸工具前往的話，建議可以先搭捷運到「石牌站」，然後從1號出口沿著石牌路二段走過去或者從2號出口沿著裕民二路走過去都只要5分鐘不到的路程而已，算蠻近的。

因為餐廳是位於二樓，一樓的店面又多到眼花撩亂，所以第一次前往的話可能不太好找，但給你們一點溫馨提示，就是它其實就位於裕民一路跟裕民二路交叉口那家「COMEBUY」的樓上而已，你們其實就認明COMEBUY的招牌就可以了。

這個就是通往布拉格咖啡館的樓梯了，安心地走上去吧～到了樓上會有別有洞天的感覺唷！

對了！補充一下，如果你們是比如說開車前往、有先去附近泡湯或爬山什麼的話，想來這邊用餐也不用太擔心停車方面的問題，因為附近450跟650公尺處都有停車場，詳細的位置可以參考業者臉書粉絲團的內容喔～

進到店內以後可以發現它的坪數其實很大，想坐在哪一區都可以任君挑選，而且播放著好聽的流行音樂，與剛才外頭街道熙熙攘攘的氛圍截然不同，會有種整個人都可以好好放鬆下來用餐的感覺，氣氛極佳。

我覺得裡頭的陳設、佈置都十分用心，完全可以符合大家對「燈光美、氣氛佳」這種用餐環境的期待。

不過跟一些比較正式、典型的西餐廳相比，這裡又多了幾分童趣的感覺，許多座位的四周都放置了一些討喜的布偶，然後燈飾也特地佈置成這種有雲朵漂浮的感覺，好酷喔～

有些稍微高檔一點的西餐廳，可能會覺得帶年紀帶小的小朋友去不太方便，不過從布拉格咖啡館的環境看來，這裡根本就是投小朋友的所好，讓他們可以在一群可愛布偶的陪伴下乖乖待著。

業者說他們的店內可以同時容納一百位的客人沒有問題，所以如果你們有什麼比較大型的家族聚餐、同學會或者什麼公司部門聚餐之類的，來這裡都是一個很不錯的選擇，重點是用餐完全不限時間，大家可以慢慢聊天、慢慢用餐，待個半天甚至一整天。

p.s.要來這裡玩桌遊也沒問題喔～

很多處的座位旁邊都有插座，愛滑手機的低頭族或者會拿筆電出來辦公的上班族、SOHO族都很適合來這裡消磨時間或者完成一些正事。

因為店面有很多布偶又有很美的植栽牆，非常適合拍網美照，所以店家有貼心提供了網美燈給客人使用，有需要的話跟櫃台的人員說一聲即可借去用。

對了～這裡頭也有設包廂區（大概可以容納二十幾人），雖然玻璃還是透明的⋯但有拉門可以跟其他外面的用餐區隔離，自己人在包廂裡頭要開趴還是辦什麼商務方面的餐敘也都沒有問題。

一般餐廳的包廂可能會在比較封閉的空間，沒有對外窗、甚至是位於空氣比較不流通的地下室，不過剛才介紹的包廂是有附設小陽台的，目前雖然只有擺放幾個盆栽，不過未來有規劃其他用途，比如說可能會擺幾張椅子跟茶几，讓客人可以在這邊抽菸之類的。

布拉格咖啡館是免收一成服務費的，所以飲用水要自己去倒（很合理），他們的水檸檬味蠻重的，喝起來格外清爽。

接下來讓我們從飲品的部份看起好了，布拉格咖啡館既是餐點上得了檯面的義式餐廳也是一間咖啡館，所以飲料的品項非常多元，咖啡、果茶、果汁、冰沙、歐蕾都各有十種左右，甚至想喝葡萄酒或者調酒的話也沒有問題，帥氣的老闆說有常客都會要求他做一些Special的特調雞尾酒，他也會恭敬不如從命地端出一些其他地方喝不到的心情特調喔～

p.s.詳細的菜單你們可以參考這裡

【蘋果奇異果汁】

第一杯是裝在曲線杯裡的「蘋果奇異果汁」，雖然就是單純的雙果汁，不過業者都是用新鮮水果去榨取的，純度很高，香甜順口，完全不是那種直接使用市面上現成產品倒進去混一混的廉價果汁唷～

【裝芒男友冰沙】

第二杯的名字很可愛，叫做「裝芒男友冰沙」，它就是用香甜的芒果去打成的（應該是用冷凍的芒果吧？畢竟現在不是台灣芒果的產季），上面吃得到芒果的果肉，然後這次的有加上罐頭的水蜜桃來裝飾，還插上一支小紙傘，看起來賣相極佳而且又果香味十足，冬天還能品嚐到這麼濃郁的芒果冰沙好幸福啊～

【繽紛海底世界】

再來這個很像熱飲的其實是冰的綜合水果茶，命名為「繽紛海底世界」！不過它跟什麼海鮮的沒半點關係啦～果茶本身用了百香果、鳳梨、柳橙、草莓、蘋果等多種水果去熬煮而成，而且業者很不惜成本地把煮爛的水果給報廢，再重新切了新鮮的水果丁加進去，也就是你們撈水果來吃的時候，吃到的不會是煮到爛掉的水果，而會是剛剛才現切好、新鮮可口的水果（超用心！），再來～你們以前應該有在其他餐廳喝過一些很甜或很酸的水果茶吧？這壺的真的是我喝過酸甜比例最剛好的水果茶，順口、芳香、感覺對身體沒什麼負擔，愛喝水果茶的朋友一定要試試看。

【漂浮冰咖啡】

再來這一杯是朋友點的「漂浮冰咖啡」，微甜又微苦的咖啡香氣與甜蜜的冰淇淋Mix在一起，激盪出沁涼的好滋味。

【拿鐵咖啡】

如果你們比較愛喝熱的或者喜愛美美的拉花，那就點杯暖呼呼的「拿鐵咖啡」！這裡的咖啡都嚴選十天以內的新鮮咖啡豆去烘焙、泡製，比起一些放得較久的咖啡豆泡出來的咖啡更多了一股自然的風味。

帶著大理石紋路的咖啡杯感覺特別有質感，視覺效果挺加分的～♪

【熱那亞培根鮮蝦麵】

正餐的部份，我跟大家首推他們的義大利麵，因為全都是現點現做的，不會像某平價義式餐廳是使用半成品或現成的醬汁，因此那個口感跟滋味都特別優秀。

我們這次點的是青醬系列的「熱那亞培根鮮蝦麵」，上桌以後服務人員會來桌邊服務，現刨高檔的「帕達諾起司」上去，為整份義大利麵除了青醬的香味以外再多了一股細膩又獨特的起司香氣，風味也更有層次感。

上面的幾尾白蝦都是老闆當天早上去鄰近的市場或者漁港所購買的，Size都比較碩大肥美，口感又很有彈性，而且中段的部份有經過去殼的處理（腸泥也有細心去除），吃起來非常方便。

麵條的部份就軟硬還蠻適中的，吸附了滿滿的青醬跟乳酪絲以後整個令人垂涎欲滴、超誘人的，值得一提的是這青醬雖然也有加進鮮奶油，但從頭吃到尾都不會有太膩口的感覺（收汁也收得很完美），這點我覺得蠻厲害的。

然後跟你們講一下，來這邊點了主餐之後，只要加價79元就可以升級為「飲料套餐」，可以多點一杯150元以下的飲品（超過150元的話再補差額就好），或者也可以加價169元升級為「豪華全餐」，可以像照片中一樣擁有飲料、麵包、沙拉、湯跟奶酪！

全餐的沙拉蔬菜種類還蠻豐富的，搭配的是價格比較高的巴薩米克紅酒醋，酸香開胃，旁邊的麵包口感是從內到外都很酥脆的那一種，表面帶有些許舒服的焦香味。

湯品的部份大概每次都不一定相同，我去的那天提供的是羅宋湯，不過感覺比一般的羅宋湯更有料，吃得到許多我愛的香菇與杏鮑菇。

奶酪方面也是店家自製的，口感滑順綿柔，而且還是少見的奶茶口味！我自己是覺得既特別又美味，應該是很符合大眾口味的啦～

【日耳曼神話】

排餐的部份他們有提供像是德國豬腳、煙燻豬肋排、香料烤半雞、手打牛排肉漢堡等多種選擇，我因為超久沒吃德國豬腳的，所以就點了照片中的這一份「日耳曼神話」。

照片中這樣是一顆的量，重量約850~900公克，一個人吃完其實會蠻飽的，所以業者也有提供半顆的選項，重量大概就是400~450公克左右。（其實外面有很多餐廳的一顆都約600~700公克而已，這裡的已經算是比較大顆的了）

其實我點這一份德國豬腳的時候，我那兩位一起用餐的朋友都面有難色⋯因為在他們的印象中，德國豬腳就是一種咬半天也咬不動的料理，吃起來會很痛苦⋯

不過這裡的德國豬腳作法比較特別，完全沒有經過油炸的步驟，而是醃漬入味以後，先煎、再烤，吃起來的口感很有Q勁，表面也有烤過的焦香感，不過完全不會有咬半天都咬不動的感覺，我跟兩位朋友都覺得這家的德國豬腳是我們吃過最好吃的德國豬腳無誤！（真的沒有在浮誇的）

簡單搭配一些蜂蜜芥末醬就非常對味（豬腳本身也有醃料的滋味），然後搭配業者自製的德式酸菜會更爽口一點。

除了酸菜以外，還有提供帶皮的脆薯以及一些季節時蔬，我覺得整份吃起來很有層次感，不會讓人覺得太單調。

【莊園紅酒燉牛肉飯】

下一份「莊園紅酒燉牛肉飯」就是我前面有提過、醬汁是自製多蜜醬的那個紅酒燉牛肉飯，雖然可能用看的會覺得跟一般調理包做出來的版本差不多，不過味蕾比較敏銳的人應該一吃就吃得出有很大的差異。

這種多蜜醬其實還蠻常出現在一些法國料理上的（有些日式漢堡排也會搭配這種醬），作法繁瑣，這裡就不詳述了，總之它的風味就是融合了蔬菜的甘甜（這裡的主要是番茄）、紅酒的香醇以及牛肉肉汁的精華。

雖然醬汁看起來好像沒有到非常多⋯可是這多蜜醬有點濃縮的感覺，淋上一點點就讓人可以扒上好幾口飯，非常夠味，然後牛腩塊也燉煮得很入味，實在是好吃到不行啊～（白飯上面還有一層半熟的蛋包）

旁邊還附上了一小盅的水果，都還蠻甜的。

【墨西哥雞肉煎餅】

再來這一盤是「墨西哥雞肉煎餅」，雖然名稱有「墨西哥」三個字，不過幾乎完全不會辣，亮點是中間的主廚自製莎莎醬超涮嘴，很多客人來這裡吃了以後都會要求要續莎莎醬！（續一次10元，因為這醬也是下重本製作的）

以前有吃過類似這樣的薄餅，都沒有包餡，不過這裡賣的是餅皮中間有包進起司、雞腿肉、彩椒、洋蔥的那一種，一口咬下就是大大的滿足，然後煎餅本身的口感是偏軟的那一種，很好入口。

吃了一口原味的以後就可以加上幾匙這特製的莎莎醬了，我覺得他們的莎莎醬相對以前吃的那種來得清爽，調味沒有到超級重的地步，但番茄、洋蔥的味道都很鮮明，的確是有涮嘴。

【抹香綠綠厚鬆餅】

壓軸來看個甜品好了！這一份叫做「抹香綠綠厚鬆餅」，鬆餅的粉漿也是業者自己研發、調製的，沒有加入過多的泡打粉，主要成份就是鬆餅粉、鮮奶、蜂蜜、靜岡抹茶而已。

這裡的口感份量感十足，特別有厚度，吃起來的口感也是偏紮實的那一種，除非你們食量超大，不然每個人都有點其他主餐的情況下，建議三到四人分食一份鬆餅就好，否則會飽死！

旁邊的鮮奶油不只是單純的鮮奶油，業者還加進了成本不便宜的香草風味果露去調製，吃起來帶著微微香甜。（而且有灑上抹茶粉）

p.s.旁邊還有一球「明治」的冰淇淋

這抹茶鬆餅厚實又帶著抹茶的香氣以及淡淡的蜂蜜味，建議你們可以先單吃幾口，然後再視個人口味搭配鮮奶油、冰淇淋、蜂蜜這樣享用，每種吃法都各有各的美好唷～

再回顧一下這頓豐盛的大餐，嗝～

以上就是這次的分享啦！我自己覺得這間「布拉格咖啡館」算是隱藏在石牌商城裡深藏不露的一間好餐廳，雖然不能說是走超平價的路線，不過業者對於手作料理的堅持以及食材的嚴選，絕對能讓你們覺得物有所值，而且不限時用餐跟免收一成服務費這兩個也算是很大的優點，趕緊把它收進自己的聚餐口袋名單裡頭吧！我保證它不會讓你們失望的。

布拉格咖啡館 Prague Coffee

地址：台北市北投區石牌裕民二路2號2樓

電話：(02)2828-6881

營業時間：11:30～21:00

公休日：禮拜二

官方粉絲團：https://www.facebook.com/PragueCoffee.tw/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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