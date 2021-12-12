逛新北耶誕城必吃清單！隱身板橋巷弄的漁網居酒屋　串燒、生魚片統統超厲害

板橋新埔江子翠居酒屋/板橋居酒屋推薦

最近發現當板橋人好幸福，很多評價好CP值又高的美食餐廳都聚集在這裡。像這間位於捷運新埔站巷弄間的漁網居酒屋就是近期大獲好評的日式居酒屋。從新鮮生魚片到炸物、熱炒、串燒，道道好吃又不貴，短時間就累積不少好評。即將開城的新北耶誕城離捷運新埔站也不遠，逛完耶誕城之後散步來這裡吃美食再喝點小酒也是非常合理的啊！！！

漁網居酒屋位於捷運新埔站附近巷弄間，從3號出口出站第一條巷子左轉走到底就會看到，地理位置還蠻隱密的。

其實這條路小菲有陣子還蠻常來，因為熟識的學姊就住在這附近，何時開了這間還真沒發現啊！！！轉角處是一間文青風豆花店，再過來才是漁網居酒屋。

一整排紅白燈籠高高掛，真的很有在日本路邊居酒屋的氛圍。

店內空間還算寬敞，沒有傳統日式居酒屋的侷促狹窄。左手邊是板前座位，一人前來用餐我最喜歡坐板前區了，可以好好享受一個人的寧靜感。

右手邊以及再往裡面走一些的後方則都是兩人、四人座位為主。

牆上貼了滿滿的日式海報、標語，只差沒有播放日本歌曲，不然真的會有一秒來到日本的氛圍。

店名叫做漁網，所以在這裡也可以看到一些漁網的裝置藝術，甚至還有一夜干~~太有趣了!

店家每天會進新鮮的漁獲，在menu上看不到的隱藏菜色，在小黑板上通通有。最近冬季也有推出幾樣溫暖料理，想吃鍋來這裡也可以喔～

看到冰箱裡，除了日本酒之外，還有韓國燒酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看不到喜歡的沒關係，這裡也有生啤酒和各式調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

目前店內的活動包含google評價五顆星，就送煉乳麻吉燒一份。

另外就是周二～週四生啤酒買三送一。好姊妹看到這個馬上眼睛發亮，直說下次要找人周二～周四再來吃，哈哈哈哈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

漁網居酒屋的餐點品項相當多樣化，喜歡一碗就吃飽的也有海鮮丼飯、鮭魚炒飯等。看看我們這三個女人到底有多餓，一進來就點了滿滿一桌！！！沒關係！減肥永遠是明天的事啊！！！

洋蔥番茄豆腐沙拉 $120

喜歡吃沙拉的朋友不妨試試看這道特色料理，以嫩豆腐鋪底，一旁則是番茄切片，放上堆成小山的紫洋蔥之後，居然還用滿滿的鮭魚卵點綴！！

繽紛的配色讓人食指大動，清爽又帶點海味的料理真的很開胃呢！！

上選生魚片 $480

每間居酒屋或多或少都會有生魚片這個選擇，不過CP值夠不夠高就要看老闆的良心啦！！！我只能說他們家老闆真的很佛心，滿滿一盤居然只要$480。

裡面有超厚實又肥美的鮭魚、脆口甜鮮的海鱺、軟絲、旗魚、大顆干貝。

甚至還有超大一隻的甜蝦，看看這長度有沒有很驚人，入口的甜度更是迷死人了。

最愛的鮭魚果然沒有讓我失望，油脂很豐厚又超級甜。

這樣一盤在日料餐廳少說也要八九百吧～來這裡點這個超划算耶！！！

日本生蠔 $240

看到跟手掌一樣大的生蠔，小飛整個心花開！一陣子沒有吃到生蠔，一拍完照第一個吃的就是這個。

擠上檸檬汁提香，口感爽脆肥美肉滑，滿滿的海洋鮮甜味真的是爽度破表！

鹽烤雞腿串 $120

吃過那麼多間居酒屋，這雞腿串燒是我吃過數一數二喜歡的耶！！！

雞腿肉表面烤到微焦香，因為夠新鮮，所以僅簡單撒上鹽巴調味就很多汁軟嫩。上面滿滿的蔥花也很加分，串燒類必點這道！！！！

豬五花麻吉捲 $100 豬五花番茄捲 $100

一份三串的豬五花串燒有麻吉和番茄兩種口味。

其中番茄吃起來會有爆漿感，微酸甜的番茄剛好能平衡豬五花的油膩，是很棒的組合。

再來這豬五花麻吉捲榮登我本日最愛的串燒，因為裡面包的是居然是香甜又軟Q的麻糬耶！！！！！！本來就很愛吃麻糬的小菲吃第一口就眼睛發亮，搭配外層帶醬香的五花肉很對味，後來又默默吃了好幾塊，真的太喜歡啦～

鹽烤蝦 $180

一份五隻的鹽烤蝦火侯控制的剛剛好，蝦肉沒縮水還相當甜香彈牙。一口氣全部幫姊妹們剝完之後，被姊妹唸說我就是太勤勞才會被欺負，以後只能幫她們剝蝦就好～好喔我知道了。

奶油烤櫛瓜 $90

之前在其他地方吃過烤櫛瓜，總覺得用烤的吃起來會有些偏苦，但這裡加入了奶油一起烤，不僅火候控制很好讓櫛瓜仍保有水份，而且鹹香有口感～～其他姊妹大概是不愛吃蔬菜，最後我自己一個人掃盤好開心。

明太子烤洋芋 $180

來到居酒屋看到有明太子當然立刻點下去，洋芋切的厚薄適中，烤到綿密有帶點嚼感，擠上厚厚一層明太子再稍微炙燒，不僅香氣十足也讓洋芋更有不同的風味。

胡麻野菜 $80

淋上香醇胡麻醬的涼拌野菜上方還有滿滿的柴魚片，搭配著串燒一起吃爽口又解膩，很有日式風味。

培根高麗菜 $130

肉肉吃多了總是要來點青菜均衡一下。大火快炒的高麗菜還帶有鑊氣，配料有紅蘿蔔絲、香菇、豆芽豐富口感，再加入培根帶點肉香讓高麗菜的甜味更加明顯。

和風炸雞 $160

其貌不揚(笑)的炸雞意外的非常受到歡迎！！外層麵衣不會太厚讓人有都在吃麵粉的感覺，一旁還有紫洋蔥和生菜可以搭配一起享用，特製的醬汁帶油香讓炸雞多了些潤口感。

不過我個人還是比較喜歡沾美乃滋，甜甜鹹鹹又Juicy的炸雞讓小菲這個炸物控很滿意啊～

酒燒蛤蜊(全酒) $200

一顆顆飽滿又大顆的蛤蜊超級誘人，上桌時還熱騰騰的冒著清煙。

雖然全酒但因為大火烹調，所以酒精部分都已經揮發，底下的湯頭喝的到酒香但沒有酒氣，而且還有滿滿的蛤蜊精華實在迷人。

明太子海鮮炒烏龍 $280

若是覺得只吃串燒類沒有飽足感，那就來盤主食吧！！招牌的明太子海鮮炒烏龍一上桌就超吸睛，老實說這樣一盤280一點都不貴！！！！！

選用彈牙的讚岐烏龍麵，加入鮮蝦、蟹肉棒、花枝，甚至還有章魚腳。

老闆用料完全不手軟，而且還有滿滿的明太子醬吸附在烏龍麵上。

吃起來香滑彈嫩又有明太子逼逼剝剝的口感，真的太厲害了！！！如果這間開在我家附近，我一定會常常來吃這盤。

烤馬頭魚 $320

店家每天都不會有不同的漁獲，想吃最當季的海鮮當然就要看隱藏版小黑板啦！！！像這條馬頭魚就是不在菜單上的時令菜色。

馬頭魚的肉質很細膩彈牙，好姊妹一個人幾乎吃掉半條整個欲罷不能。

青蘋果氣泡飲 $70 巨峰葡萄氣泡飲 $70 岩鹽荔枝氣泡飲 $70

來居酒屋通常都會喝點小酒，如果不喝酒的朋友也有許多無酒精飲料可選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

梅酒high $200 柚子high $200

小菲自己很愛他們家的梅酒，超梅子超好喝，但後勁有點強就是了，哈哈哈。

(小菲提醒您：開車不喝酒，未滿十八歲請勿飲酒)

西洋梨奶酒 $250

這杯也是水果香氣很明顯，有著濃郁西洋梨香，好甜好好喝。

(小菲提醒您：開車不喝酒，未滿十八歲請勿飲酒)

烤軟絲 $320

新鮮的軟絲選用炭火直烤，鮮甜彈牙還帶炭香，完全就是道完美下酒菜(誤)。

忙碌了一整天，來居酒屋大口吃肉、大口喝酒就是有種莫名的爽快感啊。

(小菲提醒您：開車不喝酒，未滿十八歲請勿飲酒)

味噌燉牛雜 $180

這道一上桌就香氣四溢，是日式料理中我還蠻喜歡的煮物。

味噌煮裡有牛肚、牛腩等，經過長時間燉煮入味之後再撒上白芝麻、新鮮蔥花提香，無論是牛肉或是牛度都相當軟嫩化口，而且有著濃郁味噌香氣超級好吃，覺得這個很適合來碗白飯耶。

今天和姊妹們很有默契地都穿了黑色系衣服，下班之後三人的居酒屋小聚會就是開心。

開心又發掘了一家CP值高又好吃的店家，下次來板橋新埔江子翠一帶聚會就選這啦!

漁網居酒屋

地址：220新北市板橋區民生路二段234巷24弄4號1樓

營業時間：17:00-00:00 （週日到21:30，週一公休）

電話：02 2254 5101

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交通方式：捷運新埔站三後出口步行約2分鐘

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康