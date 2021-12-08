台北最爆汁生煎包！捷運中山站隱密小吃店只賣一種食物　25元吃得也甘願

台北饕客口袋名單快更新！捷運中山站附近有一家小店，只買一款生煎包，外皮焦脆內軟Q，飽滿內餡及爆量湯汁令人一吃就上癮，成為在地民眾及內行人的必吃美食，如今價格調整後採均一價4顆100元，仍是IG上的打卡美食，成功用美味收服粉絲心甘情願花下去。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

這家「老上海生煎包」唯一主打販售煎包，煎鍋上顆顆生煎包排排坐十分療癒，上方撒上大把黑芝麻及蔥花升級食慾，還讓部落客謝蘿莉直呼是她吃過最爆汁的生煎包，甚至實際在現場噴到鄰居客人，親身體驗了湯汁的威力。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

道地的生煎包底部煎得金黃酥脆，上方皮薄內餡滿，最重要的是一口咬下就會噴肉汁，豐富口感極為銷魂。除了可以淋上一些醬油或蘸醋，加上自製辣椒更是老闆激推的吃法，敢吃辣的人絕對不能錯過。

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目前生煎包均一價一顆25元，一次至少4顆，雖並非親民價，高品質的吸睛外觀及味道水準仍讓其好評不斷，在粉絲的地位屹立不倒，未來造訪中山區不妨朝聖一波，附近上班族或居民也可透過外送平台Uber Eats點購嘗鮮。

老上海生煎包地址：台北市中山區中山北路一段105巷4-9號營業時間：12：00-19：30（週日公休）

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

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