十分瀑布旁的玻璃屋！新北森林系景觀餐廳推薦 芬多精沐浴下用餐
udn走跳美食／大海愛上藍天
我在山林間遇見綠色奇蹟！這間充滿芬多精的玻璃屋，讓人可以很放鬆，是十分瀑布最佳中繼休憩站，自從上次無意中發現就很喜歡這裡，這次特地帶爸媽前往用餐，它就位在通往十分瀑布的步道旁，用餐還享有免費停車，知秋綠境屋擁有大片的落地窗，不管室內室戶座位都可以欣賞美景，是新北森林系景觀餐廳。
知秋綠境屋地理位置優勢，餐廳四周充滿山林水澗，讓我們可以在大自然下享用餐點，提供舒適用餐環境。
這裡的餐點多樣化，不管你要早餐、午餐、下午茶都適宜，還提供各式冷熱飲品，簡餐、套餐、單點、合菜等多樣選擇。
環境優美，就位在十分瀑布觀景步道上。
餐廳旁小橋流水，讓人彷彿置身於山林裡相當輕鬆愜意～
門口就有菜單有圖片可以參考，套餐150元起就有，價位相當親民
最新DM，實際DM以店家為主。
不限時無低消不收服務費
煎鮭魚套餐 350元（除主餐外有三菜一湯一水果）
用餐環境寬敞舒適，在大自然的沐浴下享用午餐，感覺食物都變美味了～
櫻花蝦炒飯套餐 150元（含飲品一杯或湯任選）
這樣滿滿的一桌感覺非常豐盛。
飯後還可以悠閒喝咖啡吃水果，享受浪漫午後時光～
這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝茶，超美的景觀餐廳～
不論您想用餐或下午茶，都很適合到這裡，感受浪漫的綠意氛圍～
下次來十分瀑布，走累了不妨停下腳步，休息一下，來知秋綠境屋感受不一樣的用餐氛圍。
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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