快訊

直播／國內第3劑開打！高端獲美贊助 指揮中心說明

警二度搜索 發現高嘉瑜署名自白書 列證據送地檢署

十分瀑布旁的玻璃屋！新北森林系景觀餐廳推薦　芬多精沐浴下用餐

大海愛上藍天旅遊日記分享 / 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

我在山林間遇見綠色奇蹟！這間充滿芬多精的玻璃屋，讓人可以很放鬆，是十分瀑布最佳中繼休憩站，自從上次無意中發現就很喜歡這裡，這次特地帶爸媽前往用餐，它就位在通往十分瀑布的步道旁，用餐還享有免費停車，知秋綠境屋擁有大片的落地窗，不管室內室戶座位都可以欣賞美景，是新北森林系景觀餐廳

知秋綠境屋地理位置優勢，餐廳四周充滿山林水澗，讓我們可以在大自然下享用餐點，提供舒適用餐環境。

這裡的餐點多樣化，不管你要早餐、午餐、下午茶都適宜，還提供各式冷熱飲品，簡餐、套餐、單點、合菜等多樣選擇。

環境優美，就位在十分瀑布觀景步道上。

餐廳旁小橋流水，讓人彷彿置身於山林裡相當輕鬆愜意～

門口就有菜單有圖片可以參考，套餐150元起就有，價位相當親民

最新DM，實際DM以店家為主。

不限時無低消不收服務費

煎鮭魚套餐 350元（除主餐外有三菜一湯一水果

用餐環境寬敞舒適，在大自然的沐浴下享用午餐，感覺食物都變美味了～

櫻花蝦炒飯套餐 150元（含飲品一杯或湯任選）

這樣滿滿的一桌感覺非常豐盛。

飯後還可以悠閒喝咖啡吃水果，享受浪漫午後時光～

這裡環境清幽，風景優美，很適合來此放空喝茶，超美的景觀餐廳～

不論您想用餐或下午茶，都很適合到這裡，感受浪漫的綠意氛圍～

下次來十分瀑布，走累了不妨停下腳步，休息一下，來知秋綠境屋感受不一樣的用餐氛圍。

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 下午茶 步道 景觀餐廳 水果 大台北美食

相關新聞

十分瀑布旁的玻璃屋！新北森林系景觀餐廳推薦　芬多精沐浴下用餐

udn走跳美食／大海愛上藍天 我在山林間遇見綠色奇蹟！這間充滿芬多精的玻璃屋，讓人可以很放鬆，是十分瀑布最佳中繼休憩站，自從上次無意中發現就很喜歡這裡，這次特地帶爸媽前往用餐，它就位在通往十分瀑

只懂廟口小吃就OUT了！8家「基隆質感咖啡館」精選　傳統市場內也能品文青咖啡

udn走跳美食／Mika 基隆最近有點厲害！廟口小吃是我認為全台灣最好吃最有特色的美食集中地，但現在特色咖啡、餐廳更是不輸人，尤其是傳統市場內隱藏版的咖啡館，我也覺得很接地氣。當然還有更多海

烏來隱世湯屋！在山景池舒泡最原始五感，再訪森林祕境內的隱藏版書屋

南勢溪和桶後溪蜿蜒流過烏來，山峰與岩壁擁抱著潺潺溪谷，交織出烏來溫泉鄉獨特的山水情調，山林的深處，漫步在馥森阪治Trio的林間小路，陽光穿透樹縫灑落，山風捎來水霧的涼意，從色彩、空氣到溫度，都舒服得令人放鬆，山景如是，湯屋亦然。

山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 把握這周末天晴，登觀音山走森林系景點，沒想到快到觀音山途中發現一間新開咖啡館－嵐天咖啡，被開幕彩球及廣告旗幟給吸引，原來10月底才剛開幕，發現它景觀超美，一邊是山一

海景配美食！基隆外木山「益心居龍蝦麻糬」海鮮麻糬、烏魚子是招牌

udn走跳美食／YUKI 上回去基隆外木山景觀咖啡，就順道來吃吃看很特別的龍蝦麻糬，益心居龍蝦麻糬就位於外木山濱海風景區，蠻多人路過都會買來吃吃看～我們這次除了龍蝦麻糬還吃了烏魚子麻糬，真的是徹

台北陽明山秘境！Tiffany藍牛奶瀑布&森林仙境　「小隱潭瀑布」超夢幻

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 隱身陽明公園旁有一處人間仙境-小隱潭瀑布，這裡的硫磺溪泉相當特別，呈現乳白色，又稱牛奶瀑布，透過陽光照射下，渾然而成為夢幻的Tiffany藍光澤，像森林仙境般的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。