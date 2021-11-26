海景配美食！基隆外木山「益心居龍蝦麻糬」海鮮麻糬、烏魚子是招牌

上回去基隆外木山景觀咖啡，就順道來吃吃看很特別的龍蝦麻糬，益心居龍蝦麻糬就位於外木山濱海風景區，蠻多人路過都會買來吃吃看～我們這次除了龍蝦麻糬還吃了烏魚子麻糬，真的是徹底嘗鮮了。

益心居龍蝦麻糬在哪裡？

益心居龍蝦麻糬就位在外木山濱海風景區，假日時很多遊客都會到此遊玩、看風景，這邊備有停車場，只是好天氣的話還是較難找車位，要早點到才行。

認明私人島嶼cafe就會找到龍蝦麻糬了，店面小小的，不過各大媒體都有報導過，我們也是好奇，就順道來吃吃看囉！

益心居龍蝦麻糬菜單

益心居龍蝦麻糬的菜單會讓你看了很懷疑，以前沒吃過的海鮮麻糬口味，這裡竟然出現了，有魚翅麻糬、龍蝦麻糬、干貝麻糬、烏魚子麻糬。

另有手工黑糖麻糬，就是大家普遍比較常見的。

海鮮口味麻糬沒有單買，是以盒計算的，是現點現作，我們還看到老闆把麻糬烤過之後裝盒，現場聞到一股香氣很特別。

拿到手的烏魚子麻糬，還有點熱熱的，如果想要趕快吃吃看的話，可以帶到對面的外木山濱海風景區，找個位子坐下來享用，還能一邊欣賞無敵海景。

益心居龍蝦麻糬價格

烏魚子麻糬一盒3串，價格100元

龍蝦麻糬一盒4個，價格100元

鹹鹹甜甜的麻糬有點衝擊，龍蝦口味還有包香菜跟小黃瓜（？），搭配起來並不覺得奇怪，只是吃的不太習慣這樣。但只要想到裡面包的是龍蝦跟烏魚子，就覺得是很有奢華感的麻糬，哈哈！兩者我覺得龍蝦麻糬較順口。哈！嘗鮮倒是可以啦，將它當作特色的下午茶，印象蠻深刻的。

益心居龍蝦麻糬

地點：ｍａｐ

地址：基隆市中山區湖海路一段37號

營業時間：11:00-18:00

電話：02 2426 6050

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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