台北80年古早味麵店！「意麵王」乾意麵最有名，饕客還會專門造訪吃冰

意麵王是台北80年老店代表，目前有大同區歸綏街和士林區中正路2家店，以乾意麵加醬而聞名，同時店裡還有販售冰品，也吸引許多人特意來吃冰而非吃麵。意麵王算是台北老字號美食代表，有麵類、黑白切、刨冰等將近30種品項選擇，店內環境乾淨、服務人員態度也都滿好的，推薦給喜歡吃意麵的人一定要去吃吃看。

我們比較常吃的是士林區的意麵王，因為位置就在金馥記烤鴨斜對面，距離士林夜市、士林科教館和兒童新園也都滿近的。

意麵王的店面不算大，屬於L型的座位區，有2-4人的方桌，以及可以坐4-6人的圓桌。

店面明亮乾淨，感覺得出來有隨時注意環境衛生的部份，這也是為什麼我們會選擇持續來用餐的原因。

入座後服務人員會給你菜單，過不久會來幫你點餐，檯面上有黑白切可以看，燙青菜的部份也可以詢問有什麼青菜可以選擇。

意麵王 菜單

意麵王有名的就是乾意麵，其他像是餛飩意麵也滿多人點的，另外魚丸類也好吃，建議可以點個乾意麵+餛飩湯或乾意麵+魚丸湯。黑白切的部份我們固定都會點的有紅燒肉、鯊魚、魷魚、燙青菜，份量約可以2個人吃差不多。冰品類選擇也滿多的，只是有幾樣固定是夏天才會有的像布丁冰和杏仁豆腐冰這2樣，其他的則是一年四季都會賣。

乾意麵 $30（小）/$60（大）

乾意麵有大小碗之分，店員會問你要不要加醬，但基本上建議都加，因為意麵王好吃的就是這碗乾意麵加醬阿！大小碗差別在於麵的份量，我自己覺得大碗的醬有點少，所以也可以跟店員說大碗的要醬多，他們都會幫忙加醬。

意麵王的乾意麵單麵條部份我就滿喜歡的，有些人會選擇不加醬，喜歡吃麵條的原味。他們家的麵條吃起來是帶有Q度的，麵條本身滿香，加了醬汁後鹹鹹甜甜帶點微辣感，味道上很加分。韭菜則是畫龍點睛，喜歡吃韭菜的人就會覺得多了份韭菜的香味，整體無論是味道或口感上都好吃。

餛飩意麵 $50

我自己則是喜歡餛飩意麵，因為本身愛喝湯，加上他們家的麵條吃起來不會因為煮了湯之後就變爛，口感上還是有的。湯頭是清淡型的，所以我自己會再加店家自製的醬油，是很淡很淡的哪種醬油，加下去會讓湯頭變的有鹹度，我自己很喜歡。（照片最右邊那罐就是我說的醬油）

喜歡吃辣的人也可以額外加辣椒

餛飩湯 $30

意麵王的湯類我們都覺得滿好喝的，每次來一定都會點乾意麵搭配餛飩湯，一碗30元裡面有5顆餛飩，雖然餛飩不算大顆，但口味上很好吃。餛飩算是皮薄餡多，內餡有調味過，所以跟清淡湯頭搭起來很剛好。

魚丸湯 $30

魚丸湯也是我們滿常會點的，魚丸很大一顆，裡面有肉餡，然後魚丸本身很紮實也很有彈性，吃起來是帶有Q度的。

紅燒肉 $50

黑白切的部份有些單價就會稍嫌高一些，像紅燒肉這樣一盤50元，但因為口味上是好吃的，所以我們也是每次來都會點，份量差不多2個人吃剛好。紅燒肉吃起來不會柴，配上沾醬調味也很棒，跟意麵搭起來很適合。

肝𦟪 $60

肝𦟪我也滿喜歡吃的，主要是會帶到旁邊的筋，吃起來會稍微有點咬勁，然後本身也不柴，跟沾醬還有薑絲很搭。

鯊魚 $50

意麵王的鯊魚很推薦，雖然份量不多，但因為鯊魚的單價本來就比較高。鯊魚吃起來帶煙燻味，每次帶杰寶來他都指定要吃，所以這盤都是他跟阿尼2個人共享的。

魷魚 $60

而我每次來意麵王一定會點的就是魷魚了，通常這一盤都會是我一個人獨享超過癮，他們家的魷魚吃起來口感脆彈，蒜蓉醬搭的很剛好，跟薑絲一起吃更棒。

燙青菜 $35

意麵王的燙青菜我覺得很新鮮，如果有空心菜的話我們都會選空心菜，吃起來很清脆，然後醬汁味道調很好，我覺得有加分。

紅豆牛奶冰 $60

其實滿多人都會到意麵王專程去吃冰而非吃麵的，他們家冰品一年四季都有販售，只是口味上有2種只限夏天才有。我們點的紅豆牛奶冰使用的是大紅豆，本身有甜味，冰的話就是一班的刨冰，單吃沒有味道，所以我們有加牛奶。大紅豆的量給的滿多的，一碗冰可以2個人共享，之前吃過梅仔冰也不錯，布丁牛奶冰我們也很喜歡，用餐當天也看到有一對夫妻是特地來店內吃冰的，就知道意麵王不只意麵有名，冰品也是熟客都會點的品項。

其實意麵王我們已經吃了好幾年了，口味上一直都很喜歡，加上環境乾淨衛生，餐點品項選擇也滿多的，所以每次到士林夜市附近都會去吃一下，是很棒的台北美食推薦。

意麵王

地址：台北市大同區歸綏街202號

電話：(02)2553-0538

營業時間：10:30-20:30 (週三公休)

地址：台北市士林區中正路360號

電話：(02)2837-7667

營業時間：11:00-21:00 (週三公休)

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」