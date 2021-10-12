台北「彩虹光雕秀」連10天登場！Color Taipei系列活動開跑，還能搭限定觀光巴士

【旅奇傳媒/編輯部報導】為積極推廣彩虹觀光市場，台北市觀光傳播局與觀光業者合作推出多項旅遊活動，於10月熱鬧登場。而今年擴大辦理的「彩虹光雕秀」將從10月28日至11月6日，一連10天每晚18:00至21:00在臺北市政府前廣場登場，每個半點及整點將播放長達5分鐘的燈光秀。

台北市觀光傳播局局長劉奕霆表示，除了精采的光雕秀，今年活動將結合知名DJ及VJ即興演出，為大家帶來最動感的聲光表演秀，現場還有彩虹市集及抽獎活動，包括Color Taipei限量好禮、飯店住宿券等，活動豐富。

▲彩虹觀光巴士Tour」針對彩虹量身打造特色遊程。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

為了推展本市彩虹觀光及多元友善的性平環境，觀傳局今年持續推出去年受到好評的期間限定「彩虹觀光巴士Tour」，將自10月16日起跑，劉奕霆表示，原規劃20趟次，因反應熱烈加碼至30趟次。今年除針對台北的彩虹熱點打造特色遊程，更特別安排變裝皇后「女王」及「飛利冰」及知名人氣網紅包括「FJ234」、「企鵝」及「卉卉＆Ginger」參加，與乘客一同玩嗨台北彩虹景點，同時也提供599元的優惠價格，讓有興趣的朋友都可以報名參加，凡參加的乘客還可獲得限量「臺北彩虹好禮包」，包括限定版彩虹口罩、「以愛為名 由愛成家」運動毛巾、彩虹束口袋後背包等好禮，非常值得收藏！

此外，為振興國內觀光，今年活動與6家旅行社合作推出Color Taipei 2條浪漫2日遊及8條不同風格的一日遊行程，其中「大稻埕彩虹愛之旅」帶你到大稻埕古蹟漫遊、到霞海城隍廟跟月老祈福、在大稻埕夕陽下乘愛之船遊河，入住5星飯店；另外喜歡泡湯的朋友也可以參加「療癒北投好湯行」2日遊。

▲今年觀傳局與「黃阿瑪的後宮生活」合作打造「揮舞彩虹的貓」彩虹公仔。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

劉奕霆補充，108年5月17日臺灣成為亞洲第一個同志可合法結婚的國家，同年觀傳局於西門町捷運站6號出口處劃設「6號彩虹」地景、隔年於市府前市民廣場劃設「彩虹起跑線」及邀請知名插畫家「厭世動物園」設計「雞本人權」彩虹公仔，深獲好評，今年也特別與「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓」彩虹公仔，自即日起至11月30日每天出現在市府前廣場的彩虹起跑線上，歡迎民眾把握機會，到市府和手舉彩虹旗的黃阿瑪拍照打卡，一起欣賞精采的彩虹光雕秀，共度美麗的彩虹夜晚。

Color Taipei官網：http://2021colortaipei.tw/

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