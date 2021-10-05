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台北觀星勝地！　夜遊「指南宮純陽寶殿」尋找天空最亮的星星

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指南宮純陽寶殿前眺望台北城市景觀。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
指南宮純陽寶殿前眺望台北城市景觀。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想與星空對話，不必到遙遠的山上，台北近郊就可以看到閃亮的星星，台北市府觀光傳播局攜手台北市天文科學教育館推薦位於貓空半山腰的「指南風景區」，這裡不僅是臺北知名觀星點之一，也是走靜貓空系列活動中推薦的「夜遊台北」項目。

▲台北市長柯文哲與民眾在指南宮一同觀星。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲台北市長柯文哲與民眾在指南宮一同觀星。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

台北市天文館解說秋季夜空特色，秋季星空格外吸引人，台北市長柯文哲也參與「夜觀星〜尋找貓空最亮的那顆星」活動，透過天文望遠鏡成功看到木星和土星，與現場大小朋友共同探索星空奧妙。柯文哲表示，為推動三貓地區整體遊憩觀光，觀傳局特別串聯該區域的文化力、在地力及宗教力，推出「走靜貓空」系列活動，並在台北絕佳觀星景點指南風景區規劃「夜觀星」活動。

▲民眾在指南宮體驗三貓的在地宗教文化。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲民眾在指南宮體驗三貓的在地宗教文化。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲木柵青農指導大小朋友DIY鐵觀音茶御守。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲木柵青農指導大小朋友DIY鐵觀音茶御守。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲台北市天文館專業老師帶領民眾探索星空。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲台北市天文館專業老師帶領民眾探索星空。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

現在疫情稍有緩解，大小朋友都需要紓壓，柯文哲邀請民眾到指南風景區健行或挑戰千階步道，可眺望整個台北盆地，晚上還有機會觀賞星象，對現代人來說是條可推薦的療癒行程。活動採線上報名，每場僅限60位民眾參加，由木柵青農安排體驗手作平安茶香御守、介紹在地鐵觀音茶的特色後，再由專業導遊分批導覽指南風景區，夜晚來臨時則由台北天文科教育館的星象老師，引導民眾透過星座盤及天文望遠鏡來一窺神祕星空，感受宇宙的奧妙。

指南宮高超文主委說，指南宮作為臺灣重要的道教信仰中心，保有全世界唯一的特色道教建築，其中太歲寶殿有二十八星宿的布局，本次活動在戶外觀星前，特地安排民眾瞭解指南宮與星宿的關係，是兼具歷史及天文教育的學習之旅。

「走靜貓空」https://maokong.travel.taipei

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