源自靜岡！「BEPPIN PASTA」彩色貝殼麵讓料理變成畫

【旅奇傳媒/記者-徐意雯】來自靜岡的「BEPPIN食堂」與台灣慕里諾國際餐飲合作，推出以「在地自然、健康食材」為概念的全新「BEPPIN PASTA」，9月16日於台北統一時代百貨美食街正式開幕。

▲「BEPPIN PASTA」店面外觀。 記者-徐意雯／攝

BEPPIN食堂首度在海外展店，就插旗台灣，而且不僅提供日本本舖招牌的排餐、燉飯、一品料理以外，更利用慕里諾國際餐飲旗下經營的生義大利麵餐廳SPIGA PASTA經驗，推出主打營養健康的彩色貝殼麵、生義大利麵及披薩等，菜色更為豐富。

▲店家提供多樣化的餐點選擇，滿足饕客的味蕾。 記者-徐意雯／攝

彩色貝殼麵藉由甜菜根、菠菜、紫薯、墨魚、蝶豆花等天然食材的色澤，製作出紅、綠、紫、黑、藍，以及原味的黃色貝殼麵，一共6種顏色，混和在一起十分繽紛。

▲彩色貝殼麵。 記者-徐意雯／攝

此外彩色貝殼麵不只色彩繽紛，口感更是Q彈不軟爛，帶有嚼勁。選用含有豐富優良蛋白質的杜蘭硬質小麥粉，配上完美比例的水份改變麵的硬度、彈力，這就是「BEPPIN PASTA」生麵獨特口感及嚼勁的關鍵。

餐點上的任何義大利麵（除湯麵外），都可加價升級成彩色貝殼麵，而且除了麵類餐點外，也有彩色貝殼麵沙拉的選項。而同樣使用麵粉做成的披薩，餅皮同樣洋溢著濃郁麵香且有嚼勁，也是來此不能錯過的餐點！

▲黑糖黃豆粉披薩。 記者-徐意雯／攝

◎BEPPIN PASTA

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨裡）

時間：週日～週四11:00－21:30／週五、週六、假日前一天11:00－22:00

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