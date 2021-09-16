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北部也有烤鮮蚵「199元吃到飽」！新北熱炒店現點現烤　單點一顆只要5元

艾瑪・享受吃喝玩樂札記 / 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

單點比夜市烤鮮蚵還划算！

不用衝南部啦！北部就有199元烤鮮蚵吃到飽，冷門時段來沒客人，烤蚵吃到飽還不限時間，和艾瑪一樣沒有辦法吃太多，現場還有員工現點現代烤，一盤20粒100元等於一粒只要5元？〖烤霸〗除了烤蚵還有其它熱炒選擇，最便宜一盤也只要吉霸摳100元。

199元烤鮮蚵吃到飽 在哪？

鮮蚵吃到飽是烤霸熱炒店的菜單，位在新北鶯歌區建國路57號，在新北鶯歌火車站旁邊，距離鶯歌老街車程只需3分鐘、阿婆壽司200公尺，餐廳位址很好找，路邊有收費停車格，或停放附近Times鶯收費停車場。

烤霸鱻猛快炒 MENU

常見的百元熱炒，最便宜一份客家菜圃蛋、宮保皮蛋都是100元，其它炒蛤蠣、客家小炒、滑蛋蝦仁、椒鹽排骨…都在200元以內，店內的白飯一碗15元，有些沒有賣的品項，當天會畫掉，像是泰國蝦當天就沒有好可惜。

下圖是碳火鮮蚵吃到飽，照片採自店家粉專，如需移除請來信alma710209@gmail.com。

讓客人最期待的就是烤鮮蚵！

烤鮮蚵(生蠔)分成兩種，一種是自己烤199元/人(需2人以上)，另一種是代烤鮮蚵一份20顆100元，因應疫情關係，目前內用如果只開放代烤鮮蚵，想要自己烤要坐外面只有幾桌，店員說因為梅花座桌子較少，如遇客滿吃到飽限制2小時，沒客人可以繼續吃不限時間。

店內外是常見的傳統熱炒店，環境也就像一般小吃，可惜當天蒼蠅一直盯著我食物，有點破壞興致，店內的菜盤不大，適合兩個人點幾盤分著吃。

清炒高麗菜

最近菜價翻漲！高麗菜更是貴的誇張，自然高麗菜也就滿小盤，但80元就能吃到炒高麗菜也滿開心。

薑絲小腸

我個人很愛吃薑絲炒大腸，尤其是夏天好開胃！烤霸店內只有薑絲炒小腸，一盤150元小腸量滿多，兩個人點一盤分著吃差不多。

這薑絲小腸口味有點酸味挺重，小腸潤潤的不太好咬，但薑絲炒小腸就是那麼下飯。

麻辣臭豆腐

這份麻辣臭豆腐150元有臭豆腐、鴨血和小腸，表面看起來浮了一層紅油，但實際吃起來沒有感覺辣度，臭豆腐只有一點臭香氣，滑嫩的鴨血沒有什麼味道，覺得可以選別道試試。

現烤鮮顆20粒才100元

今天就是為了烤鮮蚵而來，因為我們戰力超弱，就沒有選擇吃到飽，直接點份烤鮮蚵過過癮，100元的烤蚵堆的像座小山，一盤固定20粒換算一粒才五塊錢耶！未免太划算了，現場不是點烤蚵吃到飽就是單點烤蚵，再來杯啤酒暢飲更爽快。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

代烤鮮蚵都是現點現烤，員工直接在門口烤起來，立即上桌殼還燙手著！

以一顆5元的烤鮮蚵來講真划算，大小都不會差太多。

我不到160公分手掌一般女生大小，這樣就能看出鮮蚵大小比例。

現場提供的醬料是芥末醬油，這天吃的沒有腥味，單吃原味有滿滿鮮蚵香，沾點嗆辣芥末醬更是爽吃，以一粒5元烤蚵來講很新鮮了，沒有什麼好挑惕，適合吃蚵大胃王耶！單點烤蚵不錯很划算，但是我們兩人吃完20粒就夠了，就沒有辦法多吃。

＊越晚酒客越多，梅花座關係座位有限，建議盡快入座，或是挑冷門時段沒有客滿，才能享受烤蚵不限時間吃到飽。

下次會為了烤鮮蚵來大快朵頤，但熱炒菜就不是重點，鄰近鶯歌老街可以逛完再過來吃飯，結束在去阿婆壽司外帶當宵夜，我根本就是增胖計畫．．．．

烤霸鱻猛快炒

訂位專線：02-26795299

地址：新北市鶯歌區建國路57號

營業時間：16:00-24:00

粉絲專頁：烤霸-烤生蠔吃到飽

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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